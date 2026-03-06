English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Rate Today: সোনার দাম কি আরও কমবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন... জানুন, বুঝুন বাজার পরিস্থিতি। সেইমতো সিদ্ধান্ত নিন সোনা কেনার। এখনই কিনবেন নাকি...  

| Mar 06, 2026, 02:53 PM IST
1/13

সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের বিরাট প্রভাব পড়ল সোনার দামে। 

2/13

সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন!

যুদ্ধের বাজারে লাগাতার সোনার দাম পড়তে পড়তে এবার একেবারে অবিশ্বাস্য পতন!

3/13

সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন!

আমেরিকা-ইরান-ইসরায়েল সংঘর্ষের জেরে টানা ৪দিনে ১ লাখ টাকারও বেশি কমল সোনার দাম। 

4/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

 ভারতে প্রতি ১০০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম মাত্র ৪ দিনেই ১,০২,১০০ টাকা কমেছে।

5/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

শুধু ২৪ ক্যারেট নয়, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের জেরে ২২ ক্যারেট সোনার দামেও তীব্র পতন রেকর্ড করা হয়েছে।

6/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

আজ ভারতে প্রতি ১ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১৬৩ টাকা কমে ১৬,২৮৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।     

7/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

যেখানে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনা ১,৬৩০ টাকা কমে ১,৬২,৮৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

8/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

আর প্রতি ১০০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনা ১৬,৩০০ টাকা কমে ১৬,২৮,৮০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য ২ মার্চ থেকেই শুরু হয় এই লাগাতার পতন। 

9/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

ওদিকে প্রতি ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১৫০ টাকা কমে ১৪,৯৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

10/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

১,৫০০ টাকা কমে প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৪৯,৩০০ টাকা।  

11/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

আর ১৫,০০০ টাকা কমে প্রতি ১০০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১৪,৯৩,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

12/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সোনার দাম কি আরও কমবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাজার একভাবে চলবে না। 

13/13

১ লাখ কমল সোনার দাম...

এই পরিস্থিতির বদল ঘটবে। তবে তা অনেকটাই নির্ভর করছে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকগুলির সুদের হার ও মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতির উপর।

