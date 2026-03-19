Gold Price Today: ভাঙল ১৮ বছরের রেকর্ড? লক্ষ্মীবারে কলকাতায় বড়সড় পতন, এক দিনেই ৪৬০০ টাকা সস্তা হল সোনা

| Mar 19, 2026, 04:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং শক্তিশালী মার্কিন ডলারের জোড়া ফলায় বিদ্ধ ভারতীয় সোনার বাজার। বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ ২০২৬, সপ্তাহের চতুর্থ লেনদেনের দিনেই দেশীয় বাজারে সোনার দামে কার্যত সুনামি দেখা দিল।   

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এ এক ধাক্কায় সোনার দাম ৩ শতাংশেরও বেশি পড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের। তবে গয়না প্রেমীদের জন্য এটি চৈত্রের সেরা উপহার হতে পারে।  

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মূল কারণ দুটি— মজবুত ডলার এবং মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কড়া নীতি। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম বাড়লে সোনার চাহিদা কমে যায়। ফলে কমেক্সে (COMEX) সোনার দাম ০.৯৬ শতাংশ কমে প্রতি ট্রয় আউন্স ৪,৮৪৯.৪ ডলারে ঠেকেছে। স্পট গোল্ডের দামেও প্রায় ১৭৫ ডলারের বড় পতন লক্ষ্য করা গেছে।  

আজ সকালে এপ্রিল ২ কনট্র্যাক্ট খোলার সময় থেকেই বাজারে মন্দার ইঙ্গিত ছিল। দিনের শেষে সোনা লেনদেন হচ্ছিল ১,৪৮,৪০১ টাকায়, যা আগের দিনের তুলনায় ৪,৬২৫ টাকা বা ৩.০২ শতাংশ কম।   

এমনকি জুন ২০২৬-এর ফিউচার্স কনট্র্যাক্টও ৫,০০৪ টাকা কমে ১,৫২,৪৩৩ টাকায় ঘোরাফেরা করছে।  

সোনাকে পাল্লা দিয়ে সস্তা হয়েছে রুপোও। মে ৫ কনট্র্যাক্টে রুপোর দাম ৫.৯৯ শতাংশ বা প্রায় ১৪,৮৯১ টাকা কমে ২,৩৩,৩০৩ টাকায় পৌঁছেছে।  

দিল্লি, মুম্বই বা চেন্নাইয়ের তুলনায় কলকাতায় সোনার দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও পতনের হার স্পষ্ট। ভারতের অন্যান্য শহরের মধ্যে চেন্নাইয়ে সোনার দাম সবচেয়ে বেশি (২৪ ক্যারাট ১,৫৬,০০০ টাকা)।

সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কলকাতায় আজকের বাজারদর- ২৪ ক্যারাট সোনা (প্রতি ১০ গ্রাম): ১,৫৪,৬৪০ টাকা। ২২ ক্যারাট সোনা (প্রতি ১০ গ্রাম): ১,৪১,৭৫০ টাকা। রুপো (প্রতি কেজি): ২,৬০,০০০ টাকা।  

