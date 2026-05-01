Gold Price Fall: এক ধাক্কায় অনেকটা কমল সোনার দাম, ভোট মিটতেই পটবদল? মাসের প্রথম দিনেই বিরাট স্বস্তি বাজারে

Gold Price Big Fall May 1, 2026: আজ ১ মে সোনার দাম কমেছে। তবে, রুপোর দামে বড় লাফ। বাজারে কেন বদল?

| May 01, 2026, 01:16 PM IST
স্বস্তি

টানা কয়েকদিন বাড়ার পর আজ ভারতে সোনার দাম কিছুটা কমেছে, যা ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির খবর। 

সোনার দামে হ্রাস

আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা এবং বিয়ের মরসুমের চাহিদার মধ্যে আজ বিরাট সুখবর। ২২ ক্যারেট, ২৪ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট-- এই তিন ধরনের সোনার দামই হ্রাস পেয়েছে।

রুপো

অন্য দিকে, রুপোর দামে বড় ধরনের বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।

২২ ক্যারেট

আজ সোনার দাম কত? রইল আজকের সোনার দাম (প্রতি ১০ গ্রাম)-- ২২ ক্যারেট সোনা: আজ ১০ গ্রাম প্রতি ৩৫০ টাকা কমে দাম দাঁড়িয়েছে ১,৩৯,৬৫০ টাকা।

২৪ ক্যারেট

২৪ ক্যারেট সোনা: ১০ গ্রাম প্রতি ৩৮০ টাকা কমে আজকের দাম ১,৫২,৩৫০ টাকা।

১৮ ক্যারেট

১৮ ক্যারেট সোনা: ১০ গ্রাম প্রতি ২৯০ টাকা কমে আজকের দাম হয়েছে ১,১৪,২৬০ টাকা।

রুপোর দাম

সোনার দাম কমলেও আজ রুপোর দাম অনেকটা বেড়েছে। ভারতে আজ ১ কেজি রুপোর দাম ৫০০০ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৫০০০ টাকা।

বিভিন্ন শহরে

শহরভিত্তিক ২২ ক্যারেট সোনার দাম (১০ গ্রাম): কলকাতা/মুম্বই/বেঙ্গালুরু/হায়দরাবাদ: ১,৩৯,৬৫০ টাকা। চেন্নাই: ১,৪০,৫০০ টাকা।  

বাজার বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলারের মূল্যের পরিবর্তনের কারণে সোনার দামে এই প্রভাব পড়েছে। মে দিবসের কারণে আজ ভারতের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) বন্ধ থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারের প্রবণতা অনুযায়ী স্থানীয় বাজারে দামের এই পরিবর্তন হয়েছে। সোনার দাম সামান্য কমায় বিয়ের মরসুমে গয়না ও কয়েন কেনার চাহিদা বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। (দ্রষ্টব্য: সোনার দামের উপর জিএসটি এবং মেকিং চার্জ আলাদাভাবে যুক্ত হতে পারে, তাই কেনার আগে স্থানীয় জুয়েলারি শোরুম থেকে চূড়ান্ত দাম যাচাই করে নিন।)

