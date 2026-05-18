/Gold Price Drops Today: দেড় মাসে সবচেয়ে সস্তা হল সোনা- এক ঝটকায় নামল দাম, কত যাচ্ছে এখন হলুদ ধাতু?

Gold Price Today: সোনার দাম ফের অস্থির। গত সপ্তাহের শেষভাগে সোনার দামে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্ত চলতি সপ্তাহের শুরুতেই সোনার দামের গ্রাফ নিম্নমুখী। ওদিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা খরচে রাশ টানতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত সপ্তাহেই দেশবাসীকে অপ্রয়োজনীয় সোনা কেনা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তেই সস্তা হল সোনা। গত দেড় মাসের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা হল সোনা।
সোমবার মার্কেট খুলতেই দেখা যায়, সোনার দাম ৬ সপ্তাহেরও বেশি সময় পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।
আজ ২২ ক্যারেট সোনা, গয়নার সোনা ১ গ্রামের দাম নেমে এসেছে ১৪, ৩৩৫ টাকায়। মানে ১০ গ্রাম ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫০ টাকার আশাপাশে যাচ্ছে।
এর প্রধান কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে ফের উত্তেজনা বাড়তেই অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। যার জেরে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বেড়ছে।
দিনের শুরুতেই আজ স্পট গোল্ডের দাম ১.১% কমে ৪,৪৮৮.৯৯ ডলারে নেমে আসে। যা ৩০ মার্চের পর সর্বনিম্ন।
ওদিকে জুনের গোল্ড ফিউচার ১.৫% কমে আউন্স প্রতি ৪,৪৯৩.৩০ ডলারে নেমে আসে।
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে গোল্ড ফিউচারের দাম ৩.৯৪ শতাংশ, ৬০১৭ টাকা বেড়ে ১০ গ্রাম ১.৫৮ লাখ ছিল।
কিন্তু নতুন করে আবু ধাবির পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে ড্রোন হামলা হতেই মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়ে। আর যার জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি ও সোনার দামে পতন।