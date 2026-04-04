Gold Price Drop: পাহাড়চূড়া থেকে মাটিতে এসে পড়ল সোনার দাম, নামছে রুপোও; একলাফে দেড় লাখ টাকা কমল

Gold Rate in India Today: ক্রুড ওয়েলের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী। এদিকে ডলারও ক্রমশ মহার্ঘ হচ্ছে। সোনা কি তার আকর্ষণ হারিয়েছে?

| Apr 04, 2026, 03:31 PM IST
সোনা-রুপোর পড়তি

সোনার দাম পড়তেই থাকছে। একই অবস্থা রুপোরও।

দাম নিম্নমুখী

পাহাড়চূড়া থেকে একেবারে মাটিতে এসে পড়ল সোনার দাম! আজ, শনিবার একধাক্কায় সোনার দাম কমল ৪১ হাজার ৪৭ টাকা! 

চারমাসে চার দশা

২৯ জানুয়ারিতে ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৭৫ হাজার ৩৪০ টাকা! আর এই এপ্রিলে এসে পয়লা বৈশাখের আগেই কমল সোনার দাম-- ২৪ ক্যারাট সোনার দাম আজ, শনিবার ৪ এপ্রিল দাঁড়াল ১ লাখ ৩৪ হাজার ২৯৩ টাকা!

রুপোও নিম্নমুখী

রুপোর ক্ষেত্রেও বিষয়টা তেমনই। ২৯ জানুয়ারিতে ১ কেজি রুপোর দাম ছিল ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৮৮৮ টাকা!

রুপো কমল দেড় লাখ টাকা

আর এই এপ্রিলে এসে ১ কেজি রুপোর দাম দাঁড়াল ২ লাখ ২৭ হাজার ৮১৩ টাকা। এর অর্থ, রুপোর দাম কমল দেড় লাখ টাকারও বেশি-- ১ লাখ ৫২ হাজার টাকা! ভাবা যায়!

৩৩ হাজার ১৭৮ টাকা!

আর সোনার দামে পতন? সে-ও ভারী কৌতূহলোদ্দীপক। গত এক মাসে সোনা কমেছে ভরিতে (বা এখনকার হিসেবে প্রতি ১০ গ্রামে) ৩৩ হাজার ১৭৮ টাকা! 

বিশ্ব-বাজারে অস্থিরতা

কেন এভাবে কমছে সোনারুপোর দাম? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতাই প্রধান কারণ। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের কারণেই মূলত এই অস্থিরতা। এই আবহে সামগ্রিক ভাবেই সোনারুপোর বাজারেও ঘোর অস্থিরতা। এই অবস্থায় সোনা থেকে একটু দূরেই থাকছেন সাধারণ মানুষ। আর তাতেই ঘুরল খেলা। দাম কমল সোনার। এর জেরে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষই। 

ডলারমূল্য এবং

আরও ব্যাখ্যা আছে। ক্রুড ওয়েলের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এদিকে ডলারও কিন্তু ক্রমশ মহার্ঘ হচ্ছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে ডলারের এই ক্রম-শক্তিশালী অবস্থান এবং মার্কিন বন্ডের ইল্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় সোনা তার আকর্ষণ হারিয়েছে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা

পরবর্তী অ্যালবাম

Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা

Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা

Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের 12
Actor-MP Dev Campaigns for TMC: ‘মন্দির-মসজিদ নয়, ভোট হোক উন্নয়নের নিরিখে’, প্রচারে হুংকার দেবের

Actor-MP Dev Campaigns for TMC: ‘মন্দির-মসজিদ নয়, ভোট হোক উন্নয়নের নিরিখে’, প্রচারে হুংকার দেবের

Actor-MP Dev Campaigns for TMC: ‘মন্দির-মসজিদ নয়, ভোট হোক উন্নয়নের নিরিখে’, প্রচারে হুংকার দেবের 10
Shani Budh Yuti: শনির সঙ্গে বুধের মহা যোগ! এই শুভ &#039;দৃষ্টি&#039;তে শনির কৃপায় সোনার পালঙ্কে টাকার উপর শুয়ে থাকবেন কারা?

Shani Budh Yuti: শনির সঙ্গে বুধের মহা যোগ! এই শুভ 'দৃষ্টি'তে শনির কৃপায় সোনার পালঙ্কে টাকার উপর শুয়ে থাকবেন কারা?

Shani Budh Yuti: শনির সঙ্গে বুধের মহা যোগ! এই শুভ 'দৃষ্টি'তে শনির কৃপায় সোনার পালঙ্কে টাকার উপর শুয়ে থাকবেন কারা? 7