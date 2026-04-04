Gold Price Drop: পাহাড়চূড়া থেকে মাটিতে এসে পড়ল সোনার দাম, নামছে রুপোও; একলাফে দেড় লাখ টাকা কমল
Gold Rate in India Today: ক্রুড ওয়েলের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী। এদিকে ডলারও ক্রমশ মহার্ঘ হচ্ছে। সোনা কি তার আকর্ষণ হারিয়েছে?
দাম নিম্নমুখী
চারমাসে চার দশা
রুপোও নিম্নমুখী
রুপো কমল দেড় লাখ টাকা
৩৩ হাজার ১৭৮ টাকা!
বিশ্ব-বাজারে অস্থিরতা
কেন এভাবে কমছে সোনারুপোর দাম? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতাই প্রধান কারণ। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের কারণেই মূলত এই অস্থিরতা। এই আবহে সামগ্রিক ভাবেই সোনারুপোর বাজারেও ঘোর অস্থিরতা। এই অবস্থায় সোনা থেকে একটু দূরেই থাকছেন সাধারণ মানুষ। আর তাতেই ঘুরল খেলা। দাম কমল সোনার। এর জেরে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষই।
ডলারমূল্য এবং
আরও ব্যাখ্যা আছে। ক্রুড ওয়েলের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এদিকে ডলারও কিন্তু ক্রমশ মহার্ঘ হচ্ছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে ডলারের এই ক্রম-শক্তিশালী অবস্থান এবং মার্কিন বন্ডের ইল্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় সোনা তার আকর্ষণ হারিয়েছে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
