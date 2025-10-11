English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price Hike: শনিবারে নয়া রেকর্ড! দীপাবলির আগেই পার করবে দেড় লাখ? সোনার দামে বড়সড় হেরফের...

Gold Price on 11th october: আগামীদিন দিওয়ালির কারণে সোনার দাম আরও বাড়বে বলেই অনুমান। সব মিলিয়ে, অক্টোবরের প্রথম ১১ দিনে সোনার দাম ৪.২% বেড়েছে। ধনতেরাস এবং দিওয়ালির আগের সময়টি ভারতে সোনার চাহিদা বেড়ে যায়। ধর্মীয় কারণে সোনার গয়না কেনেন অনেকেই, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। 

| Oct 11, 2025, 03:12 PM IST
সোনার দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের দাম বাড়ল সোনার। ১১ই অক্টোবর ভারতে সোনার দাম নয়া রেকর্ড ছুঁলো। সম্প্রতি ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেটের দাম ১৩৯ টাকা থেকে ১৮,৬০০ টাকা পর্যন্ত অনেকটা কমে যাওয়ার পর আবারও তা বাড়ল। 

সোনার দাম

আগামীদিন দিওয়ালির কারণে সোনার দাম আরও বাড়বে বলেই অনুমান। সব মিলিয়ে, অক্টোবরের প্রথম ১১ দিনে সোনার দাম ৪.২% বেড়েছে। 

২৪ ক্যারেট সোনার দাম

শনিবার ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ৫৫০ টাকা বেড়ে ১,২৪,২৬০ টাকা হয়েছে, যা নয়া রেকর্ড। একইভাবে, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৫,৫০০ টাকা বেড়ে ১২,৪২,৬০০ টাকা হয়েছে।

২২ ক্যারেট সোনার দাম

২২ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ৫০০ টাকা বেড়ে ১,১৩,৯০০ টাকা হয়েছে, যা নয়া রেকর্ড। একইভাবে, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৫,০০০ টাকা বেড়ে ১১,৩৯,০০০ টাকা হয়েছে।

১৮ ক্যারেট সোনার দাম

১৮ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম শনিবারে ৪১০ টাকা বেড়ে ৯৩,১৯০ টাকার নতুন রেকর্ড করেছে। আরও, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৪,১০০ টাকা বেড়ে ৯,৩১,৯০০ টাকা হয়েছে।

চেন্নাইয়ে সোনার দাম

চেন্নাইয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১২,৪৬৪ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১১,৪২৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৯,৪৫০ টাকা।

মুম্বইয়ে সোনার দাম

মুম্বইয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১২,৪২৬ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১১,৩৯০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৯,৩১৯ টাকা।

দিল্লিতে সোনার দাম

দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১২,৪৪১ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১১,৪০৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৯,৩৩৪ টাকা।

কলকাতায় সোনার দাম

২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১২,৩৭০ টাকা, ২২ ক্যারেট  ১১,৩৩৯ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট  ৯,২৭৭ টাকা।

দিওয়ালির আগে সোনার দাম বাড়ার সম্ভাবনা কেন?

ধনতেরাস এবং দিওয়ালির আগের সময়টি ভারতে সোনার চাহিদা বেড়ে যায়। ধর্মীয় কারণে সোনার গয়না কেনেন অনেকেই, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারের কারণেও ক্রমবর্ধমান সোনার দাম। ভূ-রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা সোনাকে ভালো বিনিয়োগ হিসেবে দেখেন ব্যবসায়ীরা। টাকার মূল্য কমে গেলে আমদানির খরচ বেড়ে যায়, যা দেশের বাজারে সোনার দাম আরও বাড়িয়ে দেয়।

