Gold Price Hike: শনিবারে নয়া রেকর্ড! দীপাবলির আগেই পার করবে দেড় লাখ? সোনার দামে বড়সড় হেরফের...

Gold Price Hike: শনিবারে নয়া রেকর্ড! দীপাবলির আগেই পার করবে দেড় লাখ? সোনার দামে বড়সড় হেরফের...
Gold Price on 11th october: আগামীদিন দিওয়ালির কারণে সোনার দাম আরও বাড়বে বলেই অনুমান। সব মিলিয়ে, অক্টোবরের প্রথম ১১ দিনে সোনার দাম ৪.২% বেড়েছে। ধনতেরাস এবং দিওয়ালির আগের সময়টি ভারতে সোনার চাহিদা বেড়ে যায়। ধর্মীয় কারণে সোনার গয়না কেনেন অনেকেই, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়ে দেয়।
সোনার দাম
সোনার দাম
২৪ ক্যারেট সোনার দাম
২২ ক্যারেট সোনার দাম
১৮ ক্যারেট সোনার দাম
চেন্নাইয়ে সোনার দাম
মুম্বইয়ে সোনার দাম
দিল্লিতে সোনার দাম
কলকাতায় সোনার দাম
দিওয়ালির আগে সোনার দাম বাড়ার সম্ভাবনা কেন?
ধনতেরাস এবং দিওয়ালির আগের সময়টি ভারতে সোনার চাহিদা বেড়ে যায়। ধর্মীয় কারণে সোনার গয়না কেনেন অনেকেই, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারের কারণেও ক্রমবর্ধমান সোনার দাম। ভূ-রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা সোনাকে ভালো বিনিয়োগ হিসেবে দেখেন ব্যবসায়ীরা। টাকার মূল্য কমে গেলে আমদানির খরচ বেড়ে যায়, যা দেশের বাজারে সোনার দাম আরও বাড়িয়ে দেয়।
