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সোনার ইতিহাসে রেকর্ড বৃদ্ধি: লক্ষ্মীবারে অবিশ্বাস্য দাম বাড়ল হলুদ ধাতুর, বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ আবহে এই মূল্যবৃদ্ধি কি অশুভ ইঙ্গিত?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 20, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:29 PM IST

Gold Price massive hike: আন্তর্জাতিক বাজারের ২০ আগস্ট ভারতের বাজারে সোনা ও রূপোর দামে বিরাট বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১.৫৮ লাখ টাকার গণ্ডি পার করেছে এবং রূপোর দামেও ব্যাপক উত্থান হয়েছে।

 

দেশের বাজারে সোনা ও রূপোর বর্তমান পরিস্থিতি1/18

দেশের বাজারে সোনা ও রূপোর বর্তমান পরিস্থিতি

ভারতের ফিউচার মার্কেট অর্থাৎ MCX-এ লেনদেন শুরুর সাথে সাথেই সোনা ও রূপো উভয় ধাতুরই দাম বাড়তে শুরু করে।

MCX সোনা:2/18

MCX সোনা:

এদিন সকালে সোনার দাম প্রায় ৫৪৪ টাকা বা ০.৩৪% বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৮,৫৪০ টাকা-য় পৌঁছেছে।

MCX রূপো:3/18

MCX রূপো:

সোনার চেয়েও বেশি গতি দেখা গেছে রূপোর বাজারে। সেপ্টেম্বর ফিউচার চুক্তিতে প্রতি ১ কেজি রূপোর দাম একলাফে প্রায় ৩,৪০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা বেড়ে ২,৪০,২০০ টাকা-র আশেপাশে লেনদেন করছে। লেনদেনের শুরুতে এটি সর্বোচ্চ ২,৪১,১৬৭ টাকা পর্যন্ত স্পর্শ করে।

 

খুচরা বাজারে আনুমানিক দর:4/18

খুচরা বাজারে আনুমানিক দর:

খুচরা বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম প্রায় ১৪,৬০০ টাকা এবং রূপো প্রতি কেজি প্রায় ২,৫৫,০০০ টাকা দরে লেনদেন হচ্ছে।

 

আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি 5/18

আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি

আন্তর্জাতিক বুলিয়ন বাজারে এদিন কিছুটা সতর্কতা এবং দামে মিশ্র ভাব দেখা গিয়েছে। 

স্পট গোল্ড (Spot Gold): 6/18

স্পট গোল্ড (Spot Gold):

স্পট গোল্ড (Spot Gold): আগের দিনের ৪% ব্যাপক উল্লম্ফনের পর এদিন স্পট সোনার দামে কিছুটা সংশোধন (Correction) লক্ষ্য করা যায়। 

স্পট গোল্ড (Spot Gold): 7/18

স্পট গোল্ড (Spot Gold):

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা প্রায় ০.৬% কমে প্রতি আউন্স ৪,৪৯৫ মার্কিন ডলারে নেমে আসে, যা আগের দিন ৪,৫০০ ডলারের স্তর ছুঁয়েছিল।

স্পট সিলভার (Spot Silver): 8/18

স্পট সিলভার (Spot Silver):

বিশ্ববাজারে রূপোর দাম প্রায় ০.৩% থেকে ০.৪% বেড়ে প্রতি আউন্স ৬৭.১৯ মার্কিন ডলারের ওপরে স্থির রয়েছে।

 

মার্কিন ডলারের পতন: 9/18

মার্কিন ডলারের পতন:

মার্কিন ডলার সূচক দুর্বল হয়ে প্রায় ৯৮.৮-এর কাছাকাছি নেমে এসেছে, যা গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর।

 

মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ10/18

মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ

বাজারে মূল্যবান ধাতুর এই রেকর্ড উত্থানের পেছনে বেশ কিছু বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে

মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডের পতন: 11/18

মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডের পতন:

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ১০, ২০ ও ৩০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের বাইব্যাক (পুনঃক্রয়) দ্বিগুণ করার ঘোষণা দেওয়ার ফলে মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডে বড়সড় পতন ঘটে। 

 

১০ বছর মেয়াদি ইল্ড12/18

১০ বছর মেয়াদি ইল্ড

১০ বছর মেয়াদি ইল্ড ৪.৭৫% থেকে নেমে ৪.৬৪%-এ আসে। ইল্ড বা সুদের রিটার্ন কমায় নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনা ও রূপোর চাহিদা বাড়ে।

মুদ্রানীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা: 13/18

মুদ্রানীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা:

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের (US Fed) জুলাই মাসের বৈঠকের মিনিটস থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ২০২৬ সালে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।

 

ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপদ আশ্রয়: 14/18

ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপদ আশ্রয়:

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যকার অচলাবস্থা এবং হরমুজ প্রণালী ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা-রূপোকে নিরাপদ বিনিয়োগ (Safe-Haven) হিসেবে বেছে নিচ্ছেন।

 

অন্যান্য কমোডিটি বাজার15/18

অন্যান্য কমোডিটি বাজার

MCX কমোডিটি মার্কেটে রূপা, তামা (Copper) এবং দস্তা (Zinc)-র দাম বাড়লেও অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দামে পতন দেখা গেছে। 

 

অন্যান্য কমোডিটি বাজার16/18

অন্যান্য কমোডিটি বাজার

ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৯২ ডলারের কাছে থাকলেও ডব্লিউটিআই (WTI) ক্রুড ৮৫ ডলারের নিচে নেমেছে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম ১% থেকে ১.৪% পর্যন্ত কমেছে।

 

বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ17/18

বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ভূ-রাজনৈতিক সংকট, মার্কিন কর্মসংস্থান ডেটা এবং ফেডের পরবর্তী সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে আগামী দিনগুলোতেও সোনার বাজারে ওঠানামা (Volatility) বজায় থাকতে পারে। 

 

বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ18/18

বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

ফলে ক্রেতা ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বাজার পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

TAGS:
gold price
Gold Price Hike

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