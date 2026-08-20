/সোনার ইতিহাসে রেকর্ড বৃদ্ধি: লক্ষ্মীবারে অবিশ্বাস্য দাম বাড়ল হলুদ ধাতুর, বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ আবহে এই মূল্যবৃদ্ধি কি অশুভ ইঙ্গিত?

Gold Price massive hike: আন্তর্জাতিক বাজারের ২০ আগস্ট ভারতের বাজারে সোনা ও রূপোর দামে বিরাট বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১.৫৮ লাখ টাকার গণ্ডি পার করেছে এবং রূপোর দামেও ব্যাপক উত্থান হয়েছে।
ভারতের ফিউচার মার্কেট অর্থাৎ MCX-এ লেনদেন শুরুর সাথে সাথেই সোনা ও রূপো উভয় ধাতুরই দাম বাড়তে শুরু করে।
এদিন সকালে সোনার দাম প্রায় ৫৪৪ টাকা বা ০.৩৪% বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৮,৫৪০ টাকা-য় পৌঁছেছে।
সোনার চেয়েও বেশি গতি দেখা গেছে রূপোর বাজারে। সেপ্টেম্বর ফিউচার চুক্তিতে প্রতি ১ কেজি রূপোর দাম একলাফে প্রায় ৩,৪০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা বেড়ে ২,৪০,২০০ টাকা-র আশেপাশে লেনদেন করছে। লেনদেনের শুরুতে এটি সর্বোচ্চ ২,৪১,১৬৭ টাকা পর্যন্ত স্পর্শ করে।
খুচরা বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম প্রায় ১৪,৬০০ টাকা এবং রূপো প্রতি কেজি প্রায় ২,৫৫,০০০ টাকা দরে লেনদেন হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক বুলিয়ন বাজারে এদিন কিছুটা সতর্কতা এবং দামে মিশ্র ভাব দেখা গিয়েছে।
স্পট গোল্ড (Spot Gold): আগের দিনের ৪% ব্যাপক উল্লম্ফনের পর এদিন স্পট সোনার দামে কিছুটা সংশোধন (Correction) লক্ষ্য করা যায়।
আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা প্রায় ০.৬% কমে প্রতি আউন্স ৪,৪৯৫ মার্কিন ডলারে নেমে আসে, যা আগের দিন ৪,৫০০ ডলারের স্তর ছুঁয়েছিল।
বিশ্ববাজারে রূপোর দাম প্রায় ০.৩% থেকে ০.৪% বেড়ে প্রতি আউন্স ৬৭.১৯ মার্কিন ডলারের ওপরে স্থির রয়েছে।
মার্কিন ডলার সূচক দুর্বল হয়ে প্রায় ৯৮.৮-এর কাছাকাছি নেমে এসেছে, যা গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর।
বাজারে মূল্যবান ধাতুর এই রেকর্ড উত্থানের পেছনে বেশ কিছু বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে
মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ১০, ২০ ও ৩০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের বাইব্যাক (পুনঃক্রয়) দ্বিগুণ করার ঘোষণা দেওয়ার ফলে মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডে বড়সড় পতন ঘটে।
১০ বছর মেয়াদি ইল্ড ৪.৭৫% থেকে নেমে ৪.৬৪%-এ আসে। ইল্ড বা সুদের রিটার্ন কমায় নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনা ও রূপোর চাহিদা বাড়ে।
মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের (US Fed) জুলাই মাসের বৈঠকের মিনিটস থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ২০২৬ সালে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।
মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যকার অচলাবস্থা এবং হরমুজ প্রণালী ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা-রূপোকে নিরাপদ বিনিয়োগ (Safe-Haven) হিসেবে বেছে নিচ্ছেন।
MCX কমোডিটি মার্কেটে রূপা, তামা (Copper) এবং দস্তা (Zinc)-র দাম বাড়লেও অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দামে পতন দেখা গেছে।
ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৯২ ডলারের কাছে থাকলেও ডব্লিউটিআই (WTI) ক্রুড ৮৫ ডলারের নিচে নেমেছে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম ১% থেকে ১.৪% পর্যন্ত কমেছে।
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ভূ-রাজনৈতিক সংকট, মার্কিন কর্মসংস্থান ডেটা এবং ফেডের পরবর্তী সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে আগামী দিনগুলোতেও সোনার বাজারে ওঠানামা (Volatility) বজায় থাকতে পারে।
ফলে ক্রেতা ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বাজার পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।