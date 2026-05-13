/Gold Price Today: প্রধানমন্ত্রীর সোনা না কেনার আবেদনের পরই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর

Gold Price Today: সোনার উপর আমদানি শুল্ক সরাসরি ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। বুধবার সকালে সরকারিভাবে এই নির্দেশ জারি হওয়ার পরই অর্থনীতি ও শিল্প মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংযমী-বার্তার পরই সোনা-রুপোর আমদানি শুল্ক বাড়ল দ্বিগুণেরও বেশি। ফলে এরপর সোনা-রুপোর দাম একলাফে দাম চড়বে অনেকটাই!-তথ্য-অয়ন ঘোষাল
ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনা (Gold) ব্যবহারকারী দেশ। দেশের প্রায় পুরো চাহিদাই মেটাতে হয় আমদানি করে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দাম বাড়ার পরও ভারতে সোনায় বিনিয়োগ করার চাহিদাও বেড়েছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারে চাপ কমাতে এবার দুই ধাতুর আমদানি শুল্ক সরাসরি ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। বুধবার সকালে সরকারিভাবে এই নির্দেশ জারি হওয়ার পরই অর্থনীতি ও শিল্প মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। শুল্ক বাড়ায় একদিকে যেখানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা ও বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর আশা করছে সরকার, অন্যদিকে আশঙ্কা বাড়ছে, এতে চাহিদা পড়ে যেতে পারে, আবার বাড়তে পারে চোরাচালানও। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
কলকাতায় সোনার দাম বাড়ল। বুধবার ২৪ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৫১,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ১,৬৮,০০০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
২২ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৩৫,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ১,৪৮,০০০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
রুপোর দাম (১ কেজি) লাফিয়ে প্রায় ২,৬৯,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ৩,০০,০০০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল