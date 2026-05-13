  /Gold Price Today: প্রধানমন্ত্রীর সোনা না কেনার আবেদনের পরই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর

Gold Price Today: প্রধানমন্ত্রীর সোনা না কেনার আবেদনের পরই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর

Written BySekender Abu ZafarUpdated bySekender Abu Zafar
Published: May 13, 2026, 09:23 AM|Updated: May 13, 2026, 09:23 AM

Gold Price Today: সোনার উপর আমদানি শুল্ক সরাসরি ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।  বুধবার সকালে সরকারিভাবে এই নির্দেশ জারি হওয়ার পরই অর্থনীতি ও শিল্প মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা

বাড়ল আমদানি শুল্ক1/6

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংযমী-বার্তার পরই সোনা-রুপোর আমদানি শুল্ক বাড়ল দ্বিগুণেরও বেশি। ফলে এরপর সোনা-রুপোর দাম একলাফে দাম চড়বে অনেকটাই!-তথ্য-অয়ন ঘোষাল

ভারত দ্বিতীয় সোনা ব্যবহারকারী দেশ2/6

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনা (Gold) ব্যবহারকারী দেশ। দেশের প্রায় পুরো চাহিদাই মেটাতে হয় আমদানি করে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দাম বাড়ার পরও ভারতে সোনায় বিনিয়োগ করার চাহিদাও বেড়েছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল 

আমদানী শুল্ক বাড়ল দ্বিগুণের বেশি3/6

বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারে চাপ কমাতে এবার দুই ধাতুর আমদানি শুল্ক সরাসরি ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।  বুধবার সকালে সরকারিভাবে এই নির্দেশ জারি হওয়ার পরই অর্থনীতি ও শিল্প মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। শুল্ক বাড়ায় একদিকে যেখানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা ও বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর আশা করছে সরকার, অন্যদিকে আশঙ্কা বাড়ছে, এতে চাহিদা পড়ে যেতে পারে, আবার বাড়তে পারে চোরাচালানও। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

২৪ ক্যারেট4/6

কলকাতায় সোনার দাম বাড়ল। বুধবার ২৪ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৫১,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ১,৬৮,০০০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

 

২২ ক্যারেট5/6

২২ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৩৫,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ১,৪৮,০০০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

রুপোর দাম6/6

রুপোর দাম (১ কেজি) লাফিয়ে প্রায় ২,৬৯,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হল ৩,০০,০০০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

