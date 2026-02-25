Gold Price Hike Explainer: নামতে নামতে ফের বিরাট লাফ সোনার, জানুন কলকাতার দর, এই বেপরোয়া দাম কেন!...

Gold Price Hike Explainer: নামতে নামতে ফের বিরাট লাফ সোনার, জানুন কলকাতার দর, এই বেপরোয়া দাম কেন!...
ফের দামী সোনা
সোনার দামে ক্রমাগত পতনের পর ফের দামী হতে শুরু করেছে সোনা। ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (IBJA) তথ্য অনুযায়ী, ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১,০২১ টাকা বেড়ে ১,৫৯,২৪১ টাকায় পৌঁছেছে। এর আগে এই দাম ছিল ১,৫৮,২২০ টাকা। তবে ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার কলকাতার দাম ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার উপরে।
সোনার লাফ ও রুপোর পতন
সোনা ও রুপোর গতিপ্রকৃতি
চলতি বছর সোনা ও রুপোর বাজারে বেশ অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সোনা মহার্ঘ্য হয়েছে প্রায় ২৬,০০০ টাকা। রুপো মহার্ঘ্য হয়েছে প্রায় ৩৩,০০০ টাকা। গত ২৯ জানুয়ারি এই দুই মূল্যবান ধাতু তাদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল। সেদিন সোনার দাম উঠেছিল ১.৭৬ লক্ষ টাকা এবং রুপো পৌঁছেছিল ৩.৮৬ লক্ষ টাকায়।
২৪ ক্যারেট
২২ ক্যারেট
কেন এই ওঠাপড়া
সোনার দামের এই বেয়াড়া আচরণের পেছনে রয়েছে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং ডলারের মূল্য হ্রাস বিশ্ববাজারে সোনার দামকে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গেছে। ভারতীয় বাজারে সোনার উচ্চ চাহিদা, বিশেষত বিয়ের মরসুম ও উৎসবের সময়, মূল্যবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সোনা আমদানিকারক দেশ এবং দেশের প্রায় সমস্ত সোনাই আমদানিনির্ভর। ফলে আমদানি শুল্ক, টাকার দুর্বলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব দেশীয় বাজারে সোনার দামে দ্রুত প্রতিফলিত হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার যৌথ প্রভাবে সোনা ও রুপোর দাম এক লাফে বেড়ে চলেছে।
