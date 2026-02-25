English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price Hike Explainer: নামতে নামতে ফের বিরাট লাফ সোনার, জানুন কলকাতার দর, এই বেপরোয়া দাম কেন!...

Gold Price Hike Explainer: গত ২৯ জানুয়ারি এই দুই মূল্যবান ধাতু তাদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল

| Feb 25, 2026, 10:34 AM IST
ফের দামী সোনা

সোনার দামে ক্রমাগত পতনের পর ফের দামী হতে শুরু করেছে সোনা। ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (IBJA) তথ্য অনুযায়ী, ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১,০২১ টাকা বেড়ে ১,৫৯,২৪১ টাকায় পৌঁছেছে। এর আগে এই দাম ছিল ১,৫৮,২২০ টাকা। তবে ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার কলকাতার দাম ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার উপরে।

সোনার লাফ ও রুপোর পতন

মাত্র গত দুই লেনদেনের দিনে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ৪,০০০ টাকা বেড়েছে। সোনার দাম বাড়লেও রুপোর দাম কিছুটা কমেছে। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬), এক কেজি রুপোর দাম ১,১৬৩ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ২,৬২,৯১২ টাকায়। সোমবার এর দাম ছিল ২,৬৪,০৭৫ টাকা।  

সোনা ও রুপোর গতিপ্রকৃতি

চলতি বছর সোনা ও রুপোর বাজারে বেশ অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সোনা মহার্ঘ্য হয়েছে প্রায় ২৬,০০০ টাকা। রুপো মহার্ঘ্য হয়েছে প্রায় ৩৩,০০০ টাকা। গত ২৯ জানুয়ারি এই দুই মূল্যবান ধাতু তাদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল। সেদিন সোনার দাম উঠেছিল ১.৭৬ লক্ষ টাকা এবং রুপো পৌঁছেছিল ৩.৮৬ লক্ষ টাকায়।  

২৪ ক্যারেট

কলকাতায় আজ ২৪ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম ১৬,১৮৯ টাকা। গতকালের থেকে প্রতি ১০ গ্রামে বেড়েছে ১১০ টাকা। 

২২ ক্যারেট

কলকাতায় আজ ২২ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১৪,৮৪০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রামে গতকালের তুলনায় বেড়েছে ১০০ টাকা। অন্যদিকে, ১৮ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনায় দাম বেড়েছে ৮ টাকা। অর্থাত্ প্রতি দশ গ্রাম সোনার দাম বেড়ে হয়েছে ১২,১৪২ টাকা।  

কেন এই ওঠাপড়া

সোনার দামের এই বেয়াড়া আচরণের পেছনে রয়েছে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং ডলারের মূল্য হ্রাস বিশ্ববাজারে সোনার দামকে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গেছে। ভারতীয় বাজারে সোনার উচ্চ চাহিদা, বিশেষত বিয়ের মরসুম ও উৎসবের সময়, মূল্যবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সোনা আমদানিকারক দেশ এবং দেশের প্রায় সমস্ত সোনাই আমদানিনির্ভর। ফলে আমদানি শুল্ক, টাকার দুর্বলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব দেশীয় বাজারে সোনার দামে দ্রুত প্রতিফলিত হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার যৌথ প্রভাবে সোনা ও রুপোর দাম এক লাফে বেড়ে চলেছে।

