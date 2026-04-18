Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার আগে লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, ইরান যুদ্ধ থামলেই হাতের বাইরে চলে যাবে হলুদ ধাতু?

Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার আগে লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, ইরান যুদ্ধ থামলেই হাতের বাইরে চলে যাবে হলুদ ধাতু?
Gold Price Today: যুদ্ধবিরতি আলোচনার নতুন সংকেতের অপেক্ষায় সোনার দাম ওঠানামা করছে। আলোচনা থেকে কোনো ইতিবাচক ফলাফল এলে সোনার দামে আবারও বড় লাফ দেখা যেতে পারে
অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কি কিনবেন
ইরান যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও, গত দুই সপ্তাহে সোনার দাম ১০ গ্রাম প্রতি ১,৪৯,৬৯০ টাকা থেকে লাফিয়ে ১,৫৪,৬০৫ টাকায় পৌঁছেছে। ১,৫৪,৬০৫ টাকায় বাজার বন্ধ হওয়ার পর, ভারতে সোনার দামে গত ১৫ দিনে ১০ গ্রাম প্রতি প্রায় ৫,০০০ টাকা বা ৩.৩০% বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬-এর ঠিক আগে সোনার এই দাম বৃদ্ধি হলুদ ধাতুর চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
দাম বাড়তে পারে
বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধবিরতি আলোচনার নতুন সংকেতের অপেক্ষায় সোনার দাম ওঠানামা করছে। তাদের ধারণা, এই আলোচনা থেকে কোনো ইতিবাচক ফলাফল এলে সোনার দামে আবারও বড় লাফ দেখা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, গত শুক্রবার অপরিশোধিত তেলের দাম ১১.৫০ শতাংশের বেশি কমলেও তা এখনও যুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় বেশ চড়া। তবে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই যুদ্ধের একটি চূড়ান্ত মিমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে সোনার দাম আরও ৫% থেকে ৬% পর্যন্ত বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি-পরবর্তী সময়ে ভারতে সোনার দাম ১০ গ্রাম প্রতি ১,৬২,৫০০ টাকা থেকে ১,৬৩,০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে বলে তারা মনে করছেন।
দাম কতটা বাড়তে পারে
আমেরিকা-ইরান যুদ্ধবিরতি আলোচনার একটি চূড়ান্ত ফলাফলের আশা প্রকাশ করে 'পেস ৩৬০' (PACE 360)-এর অমিত গোয়েল বলেন, “আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফেরার একটি চূড়ান্ত রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এর প্রভাবে সোনার দাম আরও প্রায় ৫-৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে।” তিনি আরও যোগ করেন, “বর্তমানে ভারতে সোনার দাম ১০ গ্রাম প্রতি প্রায় ১,৫৪,৫০০ টাকার আশেপাশে রয়েছে। আমেরিকা-ইরান আলোচনার ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর এই দাম ১,৬২,৫০০ টাকা থেকে ১,৬৩,০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে বলে আমরা আশা করছি।”
