Gold Price: ভোট মিটতেই ফের স্বমহিমায় সোনা, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু?

| May 02, 2026, 01:50 PM IST
যুদ্ধের কারণে অস্থিরতা

ইরান এবং ইসরায়েল-আমেরিকা সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় ভারতে সোনার দামে ওঠানামা অব্যাহত। ফলে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইয়ের পাশাপাশি কলকাতাতেও প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১৫,০৬৭ টাকা, ২২ ক্যারেট ১৩,৮১১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১১,৩০০ টাকার আসেপাশে ঘোরাফেরা করছে।

ডলারের দাম কমেছে

বিশ্ববাজারে ইতিবাচক প্রবণতা এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য কমে যাওয়ার জেরে ভারতের রাজধানীতে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ২,০০০ টাকা বেড়েছে, যার ফলে অল ইন্ডিয়া সারাফা অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী ৯৯.৯ শতাংশ বিশুদ্ধতার এই মূল্যবান ধাতুর দাম ১.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫৪,৮০০ টাকায় (সব কর মিলিয়ে) পৌঁছেছে।

ভারতে সোনার দাম কীভাবে নির্ধারণ

পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য জানানো হচ্ছে যে, ভারতে সোনার দাম মূলত আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয়—উভয় পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়; যেখানে বিশ্ববাজারে সোনার মূল্যবৃদ্ধি, মার্কিন ডলারের শক্তিবৃদ্ধি এবং বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে গয়না তৈরির চাহিদাই সোনার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে, যার ফলে ভারতীয় ক্রেতাদের বাজারের ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং মরসুমি চাহিদার ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত দামের মোকাবিলা করতে হয়।

২৪ ক্যারেট

গতকালের থেকে আজ শনিবার কলকাতায় ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ৩৩০ টাকা বাড়ল। নতুন দাম হল ১,৫০,৯৩০ টাকা।

২২ ক্যারেট

কলকাতায় আজ ২২ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ৩০০ টাকা বেড়ে হল ১,৩৮,৩৫০ টাকা। 

১৮ ক্যারেট

কলকাতায় আজ ১৮ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ২৫০ টাকা বেড়ে হল ১,১৩,২০০ টাকা।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্যই সাফল্যের চাবিকাঠি মেষের, সমস্যা মিটে স্বস্তির ছোঁয়া তুলার

