সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকা কমল হলুদ ধাতুর মূল্য

Gold Rate Today: প্রায় এক মাস পর তিলোত্তমায় ২২ ক্যারেট গয়না সোনার দাম নামল দেড় লক্ষ টাকার নিচে। সোনার পাশাপাশি রুপোর দামেও দেখা গেছে ব্যাপক পতন, যা সাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে স্বর্ণ ব্যবসায়ী— সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়েছে।  

| Mar 17, 2026, 02:50 PM IST

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ইরান-আমেরিকা সংঘাতের আবহে বিশ্ববাজারে যখন অনিশ্চয়তার মেঘ, ঠিক তখনই ভারতীয় বাজারে মিলল বড়সড় স্বস্তি। বিগত কয়েকদিনের ঊর্ধ্বগতিতে লাগাম টেনে একধাক্কায় অনেকটা কমল হলুদ ধাতুর দর।

এক ধাক্কায় অনেকটা সস্তা সোনা

চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম গয়না সোনার দাম এতটা কমল। সোমবারের বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম হলমার্ক সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৪৮,৬৫০ টাকা। 

গত কয়েকদিনের তুলনায় যা প্রায় ২,০৫০ টাকা কম। ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার জন্য আজ খরচ করতে হবে ১৪,৮৬৫ টাকা।  

অন্যদিকে, ২৪ ক্যারেট বা পাকা সোনার দামও কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। যদিও তা এখনও দেড় লক্ষ টাকার উপরেই রয়েছে। আজ ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম পাকা সোনার দাম ১,৫৬,৪০০ টাকা (কমেছে ২১৫০ টাকা)।

১ গ্রাম পাকা সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১৫,৬৪০ টাকা। যারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সোনার বাট কেনেন, তাঁদের জন্য আজ ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট বাটের দাম ১,৫৫,৬৫০ টাকা।  

সোনার পথ অনুসরণ করে রুপোর দামেও আজ ধস নেমেছে। গত শনিবারের তুলনায় আজ কেজি প্রতি রুপোর দাম কমেছে প্রায় ৯,০০০ টাকারও বেশি।  

১ কেজি খুচরো রুপো: ২,৪৯,৮০০ টাকা (৯,২৫০ টাকা হ্রাস)। ১০০ গ্রাম খুচরো রুপো: ২৪,৯৮০ টাকা। ১ কেজি রুপোর বাট: ২,৪৯,৭০  টাকা। রুপোর এই ব্যাপক মূল্যহ্রাস শিল্পক্ষেত্রে এবং সাধারণ ক্রেতাদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করেছে।  

কেন এই দামের পতন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের বিনিময় মূল্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কিছুটা স্থিতাবস্থা এই দাম কমার নেপথ্যে কাজ করছে।   

ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকলেও, তা সরাসরি বড় কোনো সংঘাতে রূপ না নেওয়ায় সোনা তার ‘সেফ হেভেন’ বা নিরাপদ বিনিয়োগের তকমা থেকে কিছুটা চাপমুক্ত হয়েছে। ফলে বিগত কয়েকদিন ধরেই দাম একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে।  

স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা

ভারতে সোনা কেবল একটি ধাতু নয়, এটি আবেগ এবং শুভ কাজের প্রতীক। বিয়েবাড়ি হোক বা অক্ষয় তৃতীয়া— সোনা কেনা বা উপহার দেওয়ার রীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

 কিন্তু আকাশছোঁয়া দামের কারণে গত কয়েক মাসে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল এই মূল্যবান ধাতু।  

ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দাম কমায় দোকানে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মতে, সোনার দাম বাড়লে বিক্রি কমে যায়, ফলে এই মূল্যহ্রাস তাঁদের ব্যবসার চাকা ঘোরাতেও সাহায্য করবে।  

সোনা কেনার আগে যা মনে রাখা জরুরি আপনি যদি আজকের এই কম দামে গয়না কেনার পরিকল্পনা করেন, তবে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই যাচাই করে নেবেন:

হলমার্কিং: গয়নায় ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডর্ডস (BIS)-এর লোগো এবং হলমার্কিং চিহ্ন আছে কি না দেখে নিন।  

ক্যারেট: গয়না সাধারণত ২২ ক্যারেটের হয়, আর বিনিয়োগের জন্য ২৪ ক্যারেট বা পাকা সোনা কেনা শ্রেয়।

ক্যারেট: গয়না সাধারণত ২২ ক্যারেটের হয়, আর বিনিয়োগের জন্য ২৪ ক্যারেট বা পাকা সোনা কেনা শ্রেয়।  

HUID কোড: বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী গয়নায় আলফানিউমেরিক HUID কোড থাকা বাধ্যতামূলক।

HUID কোড: বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী গয়নায় আলফানিউমেরিক HUID কোড থাকা বাধ্যতামূলক।  

এক নজরে আজকের বাজারদর (কলকাতা)

ধাতু ও মান                          পরিমাণ     আজকের দাম (টাকা) পরিবর্তন (টাকা) ২২ ক্যারেট হলমার্ক সোনা-   ১০ গ্রাম-             ১,৪৮,৬৫০-২,০৫০ ২৪ ক্যারেট পাকা সোনা         ১০ গ্রাম               ১,৫৬,৪০০-২,১৫০ ২৪ ক্যারেট সোনার বাট          ১০ গ্রাম               ১,৫৫,৬৫০-২,১৫০ খুচরো রুপো                           ১ কেজি              ২,৪৯,৮০০-৯,২৫০

সোনার দামের এই পতন কতদিন স্থায়ী হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি যেকোনো সময় মোড় নিতে পারে।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা সোনা কেনা বা বিনিয়োগের কথা ভাবছিলেন, তাঁদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। 

 দেড় লক্ষ টাকার নিচে গয়না সোনার দাম নামায় বাজারে এখন খুশির হাওয়া।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন 12
Kolkata Kalbaisakhi: কলকাতায় লাল সতর্কতা, ৮০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গেই ভয়ংকর বজ্রপাত: মরশুমের প্রথম শক্তিশালী কালবৈশাখী

Kolkata Kalbaisakhi: কলকাতায় লাল সতর্কতা, ৮০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গেই ভয়ংকর বজ্রপাত: মরশুমের প্রথম শক্তিশালী কালবৈশাখী

Kolkata Kalbaisakhi: কলকাতায় লাল সতর্কতা, ৮০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গেই ভয়ংকর বজ্রপাত: মরশুমের প্রথম শক্তিশালী কালবৈশাখী 8
Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ, কমলা সতর্কতা

Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ, কমলা সতর্কতা

Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ, কমলা সতর্কতা 8