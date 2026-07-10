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সোনার দামের বিগ আপডেট: একধাক্কায় ১৫০০ টাকা কমে হলুদ ধাতু এবার জলের দরে, রথে হবে আরও সস্তা?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 10, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:54 PM IST

Gold Price massive fall: বিশ্ব বাজারের চরম অস্থিরতা। যুদ্ধের বাজারে অপিশোধিত তেবের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিমান সংস্থাগুলোর ভাড়াও যো বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য। আর সেই সঙ্গেই  আজ ভারতীয় বাজারে সোনা এবং রুপোর মূল্যে বড় পতন। বিশেষ করে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,০০০ টাকারও বেশি কমেছে এবং রুপোর দাম কেজিতে প্রায় ৩,৩০০ টাকার বেশি হ্রাস পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনার কারণে বহুমূল্য ধাতুর চাহিদা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেশীয় বাজারে। 

 

সোনার দাম1/13

সোনার দাম

আজকের লাইভ আপডেট অনুযায়ী, লেনদেনের শুরুর দিকে MCX-এ সোনার দাম অন্তত ৭০০ টাকা কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৪,৬০৩ টাকার ইন্ট্রাডে স্তরে নেমে আসে। 

রুপোর বাজার2/13

রুপোর বাজার

তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসান আরও বেড়ে যায় এবং এটি ১,০৩০ টাকারও বেশি কমে প্রায় ১,৪৪,২৭০ টাকার কাছাকাছি থিতু হয়। অন্যদিকে, রুপোর বাজারে ধস আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। 

 

রুপোর দাম3/13

রুপোর দাম

MCX-এ রুপোর দাম ১.৫ শতাংশ বা ৩,৩২৭ টাকা ক্র্যাশ করে প্রতি কেজির মূল্য প্রায় ২,২৩,০৫০ টাকায় নেমে এসেছে। 

 

২২ ক্যারেট সোনা4/13

২২ ক্যারেট সোনা

এছাড়াও স্থানীয় খুচরা বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১৩,২৪৫ টাকা।

স্পট গোল্ড5/13

স্পট গোল্ড

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্পট গোল্ড বা আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম সামান্য কমে প্রতি আউন্স প্রায় ৪,১১৮ ডলারে নেমে আসে। 

 

স্পট সিলভার6/13

স্পট সিলভার

তবে এর বিপরীতে স্পট সিলভার বা রুপার দাম বিশ্ববাজারে প্রায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আউন্স প্রতি ৬০ ডলারের ওপরে লেনদেন হতে দেখা গেছে। 

 

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা7/13

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর হরমুজ প্রণালীতে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়া এবং মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও দুই দেশের কূটনৈতিক আলোচনার ধারা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করেছে। 

 

মার্কিন ডলারের সূচক8/13

মার্কিন ডলারের সূচক

এর ফলে মার্কিন ডলারের সূচক কিছুটা দুর্বল হয়ে ১০০.৫-এর কাছাকাছি নেমে এসেছে, যা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ডলারের চাহিদাও কমিয়ে দিয়েছে।

অপরিশোধিত তেলের বাজার9/13

অপরিশোধিত তেলের বাজার

অপরিশোধিত তেলের বাজারে তীব্র বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ব্রেন্ট ক্রুড ওয়েল প্রতি ব্যারেলে প্রায় ০.৫ ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭.৫ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই সপ্তাহে সামগ্রিকভাবে প্রায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। 

 

অপরিশোধিত তেলের দাম10/13

অপরিশোধিত তেলের দাম

একই সাথে মার্কিন ডব্লিউটিআই (WTI) ক্রুডের দামও বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ব্যারেল ৭২ ডলারের ওপরে অবস্থান করছে।

 

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক11/13

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক

এদিকে, ভারতীয় মুদ্রা রুপির ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি দেখা গেছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ডলার বিক্রির সিদ্ধান্ত এবং অপরিশোধিত তেলের মূল্যের সাময়িক স্থিতিশীলতার কারণে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপি শক্তিশালী হয়ে ৯৫.২-এর স্তরে ফিরে এসেছে।

 

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ12/13

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ

পরিশেষে বলা যায়, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েনের সমীকরণই আগামী দিনে সোনা ও রুপার মূল্যের গতিপথ নির্ধারণ করবে। 

 

তেলের ঊর্ধ্বগতি13/13

তেলের ঊর্ধ্বগতি

সাময়িকভাবে ধাতুর দাম কমলেও তেলের ঊর্ধ্বগতি এবং মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে বাজারকে কোন দিকে নিয়ে যায়, সেদিকেই নজর রাখছেন বিশেষজ্ঞরা।

TAGS:
gold rate today
gold price fall

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