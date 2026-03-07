Gold Price big update: যুদ্ধ আবহে সোনার দামের অস্বাভাবিক পতন-- সারা সপ্তাহে মোট ১লক্ষ টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর
Gold Price Today: আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ববাজারে সোনার চাহিদা অভাবনীয়। দাম বাড়ল না কমল তা জানতে আপনাকে এই খবরটি পড়তেই হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতিতে ঘনিয়ে আসা যুদ্ধের কালো মেঘ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের মূল্যবান ধাতুর বাজারে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ বিনিয়োগ (Safe Haven) হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকলেও, চলতি সপ্তাহের শেষভাগে এসে ভারতীয় বাজারে এক অদ্ভুত অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে যখন ১০ গ্রাম সোনার দাম ১.৭ লক্ষ টাকার ল্যান্ডমার্ক ছোঁয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, অন্যদিকে সপ্তাহের শেষ সেশনে দামে কিছুটা সংশোধনের ফলে মধ্যবিত্তের মনে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছে।
কলকাতায় আজকের বাজার দর (শনিবার, ৭ মার্চ): কলকাতায় আজ হলমার্ক যুক্ত ও পাকা সোনার দাম কিছুটা কমেছে, যা বিয়ের মরসুমে পরিবারগুলোর জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর। ২২ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ১,৫২,৪০০ টাকা (গতকালের তুলনায় ৮০০ টাকা কমেছে)। ২৪ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ১,৬০,৩৫০ টাকা (৮০০ টাকা কমেছে)। ২৪ ক্যারেট (পাকা সোনার বাট ১০ গ্রাম): ১,৫৯,৫৫০ টাকা।
