Gold Price big update: যুদ্ধ আবহে সোনার দামের অস্বাভাবিক পতন-- সারা সপ্তাহে মোট ১লক্ষ টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর

Gold Price Today: আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ববাজারে সোনার চাহিদা অভাবনীয়। দাম বাড়ল না কমল তা জানতে আপনাকে এই খবরটি পড়তেই হবে।   

| Mar 07, 2026, 03:16 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতিতে ঘনিয়ে আসা যুদ্ধের কালো মেঘ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের মূল্যবান ধাতুর বাজারে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ বিনিয়োগ (Safe Haven) হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকলেও, চলতি সপ্তাহের শেষভাগে এসে ভারতীয় বাজারে এক অদ্ভুত অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে যখন ১০ গ্রাম সোনার দাম ১.৭ লক্ষ টাকার ল্যান্ডমার্ক ছোঁয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, অন্যদিকে সপ্তাহের শেষ সেশনে দামে কিছুটা সংশোধনের ফলে মধ্যবিত্তের মনে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছে।

 

সোনার দাম

যুদ্ধসংকট: ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনার পারদ যত চড়ছে, কারেন্সি বা শেয়ার বাজারের তুলনায় সোনাকে ততটাই নিরাপদ মনে করা হচ্ছে।  

সোনার দাম

সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন: যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী ও দুবাইয়ের মতো বড় ট্রেডিং হাব থেকে সোনা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে, যা ভারতে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে।  

সোনার দাম

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে সোনার পরিমাণ বাড়াতে শুরু করেছে।  

সোনার দাম

যদিও যুদ্ধের আবহে দাম বাড়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে গত কয়েক দিনে সোনার দামে কিছুটা পতন বা 'সংশোধন' দেখা গেছে। ২ থেকে ৬ মার্চের মধ্যে টানা পাঁচ দিন দাম কমেছে।  

সোনার দাম

কলকাতায় আজকের বাজার দর (শনিবার, ৭ মার্চ): কলকাতায় আজ হলমার্ক যুক্ত ও পাকা সোনার দাম কিছুটা কমেছে, যা বিয়ের মরসুমে পরিবারগুলোর জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর। ২২ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ১,৫২,৪০০ টাকা (গতকালের তুলনায় ৮০০ টাকা কমেছে)। ২৪ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ১,৬০,৩৫০ টাকা (৮০০ টাকা কমেছে)। ২৪ ক্যারেট (পাকা সোনার বাট ১০ গ্রাম): ১,৫৯,৫৫০ টাকা।

সোনার দাম

সোনার দামে কিছুটা ওঠানামা থাকলেও রুপোর বাজার যথেষ্ট চড়া। বর্তমানে কলকাতায় ১০০ গ্রাম খুচরো রুপো কিনতে খরচ করতে হচ্ছে ২৬,৫৯০ টাকা এবং ১ কেজি রুপোর দাম দাঁড়িয়েছে ২,৬৫,৯০০ টাকা। শিল্পক্ষেত্রে চাহিদা এবং সোনার বিকল্প বিনিয়োগ হিসেবে রুপোর দামও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া

সোনার এই আকাশছোঁয়া দামের ফলে দিল্লির কারোল বাগ বা কলকাতার বউবাজারের মতো স্বর্ণ বিপণন কেন্দ্রগুলোতে নতুন গয়না বিক্রির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।  

সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া

বিয়ের মরসুমে ধাক্কা: বিয়ের কেনাকাটা করতে আসা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো দিশেহারা। অনেকেই নতুন গয়না কেনার পরিকল্পনা বাতিল করছেন বা পুরনো সোনা বদলে কাজ চালানোর চেষ্টা করছেন।  

সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া

বিনিয়োগকারীদের সুযোগ: তবে অনেক পুরনো বিনিয়োগকারী এই উচ্চ মূল্যের সুযোগ নিয়ে সোনা বিক্রি করে মোটা টাকা মুনাফা লুটছেন। বর্তমানে 'ডিজিটাল গোল্ড' বা ইটিএফ-এ বিনিয়োগের প্রবণতাও বাড়ছে

সোনার দাম

গত বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৫,১৬০ ডলারে উঠে গিয়েছিল। 

সোনার দাম

যদি মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তেজনা প্রশমিত না হয়, তবে আগামী কয়েক সপ্তাহে সোনার দাম আরও নতুন রেকর্ড গড়তে পারে।  

সোনার দাম

আপাতত সোনা কেনার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের অবশ্যই বিআইএস (BIS) হলমার্কের চিহ্ন এবং স্ট্যাম্প যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সোনার দাম

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বড় বিনিয়োগকারী—সবার চোখ এখন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির ওপর।   

সোনার দাম

অর্থনীতিবিদদের মতে, বর্তমানের এই দাম কমে যাওয়া একটি 'তীব্র সংশোধন' মাত্র। দাম কমল প্রায় ১ লক্ষ টাকা।  

