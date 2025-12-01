Gold price prediction 2026: সর্বোচ্চ ২০%... গড়বে নতুন রেকর্ড! দাম হতে পারে... ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বড় পূর্বাভাস...

Gold price prediction 2026: সর্বোচ্চ ২০%... গড়বে নতুন রেকর্ড! দাম হতে পারে... ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বড় পূর্বাভাস...
Gold price prediction 2026: ২০২৫-এর রেকর্ড উত্থানের পর ২০২৬-এও উর্ধ্বমুখী থাকবে সোনার দামের গ্রাফ। ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত বাড়তে পারে দাম। বিশ্বের তাবড় তাবড় শীর্ষ ব্যাংকগুলো তেমনই পূর্বাভাস দিচ্ছে। বিশ্ব চাহিদার উপর ভিত্তি করেই আগামী বছরে আরও বৃদ্ধি পেতে পারে সোনার দাম।
1/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
2/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
photos
TRENDING NOW
3/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
4/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
5/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
6/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
7/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
8/8
২০২৬-এ সোনার দাম...
photos