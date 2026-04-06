  • Gold Price Huge Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: সপ্তাহের শুরুতেই অশুভ ইঙ্গিত, ১০ গ্রাম হলুদ ধাতুর দাম মাত্র-- কী করবেন জেনে নিন

Gold Price Today: ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কারণে মূল্যবান এই ধাতুর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা সাধারণ ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

| Apr 06, 2026, 11:07 AM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব অর্থনীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি পড়ছে পণ্য বাজারে। বিশেষ করে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে পরিচিত সোনার বাজারে বর্তমানে এক অস্থির সময় অতিবাহিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাজারের রেশ ধরে ভারতের বাজারেও সোনার দামে বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গেছে। 

 

৬ এপ্রিল, ২০২৬-এর বাজার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতের বাজারে সোনার দাম ১০ শতাংশের মতো কমেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৫০,৯২০ টাকায় নেমে এসেছে। 

শুধু সোনাই নয়, রুপোর বাজারেও বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গেছে। রুপোর দাম কেজি প্রতি ১০০ টাকা কমে ২,৪৯,৯০০ টাকার স্তরে লেনদেন হচ্ছে।   

গত কয়েক মাসের রেকর্ড উচ্চতার পর এই ধরনের বড় সংশোধন বা ‘প্রাইস কারেকশন’ বাজার বিশেষজ্ঞদের অবাক করেছে।  

সোনার এই দরপতনের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে মার্কিন ডলারের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে।

 আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের সূচক (Dollar Index) শক্তিশালী হওয়ায় অন্যান্য মুদ্রার বিপরীতে সোনার দাম কমে যাচ্ছে।

সাধারণত যখন মার্কিন ডলারের মান বাড়ে, তখন সোনা কেনা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার চাহিদা হ্রাস পায়। 

বর্তমান সময়ে আমেরিকার শক্তিশালী অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ পাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা ডলারের ওপর আস্থা বাড়াচ্ছেন, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সোনার মূল্যে।  

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতি বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

যদিও যুদ্ধের সময় সাধারণত সোনার দাম বাড়ে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মুদ্রাস্ফীতির হার এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা সোনা বিক্রি করে নগদ টাকা বা বন্ডের দিকে বেশি ঝুঁকছেন।   

তেলের দাম বাড়ার ফলে বৈশ্বিক পরিবহন খরচ বাড়ছে, যা পরোক্ষভাবে শিল্পোৎপাদন ও অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির কথা চিন্তা করে সোনা থেকে মুনাফা তুলে নিচ্ছেন (Profit Booking)।  

আমেরিকার শ্রম বাজারের শক্তিশালী তথ্য (Jobs Data) ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনই সুদের হার কমানোর পক্ষে নয়। সুদের হার উচ্চ থাকলে সোনা রাখার জন্য কোনো অতিরিক্ত আয় (যেমন সুদ বা ডিভিডেন্ড) পাওয়া যায় না। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে ট্রেজারি বন্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। 

 উচ্চ সুদের হারের সম্ভাবনা বজায় থাকা পর্যন্ত সোনার দাম খুব একটা বাড়ার সুযোগ নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।  

ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সোনা আমদানিকারক দেশ। আন্তর্জাতিক বাজারে দামের হেরফের হওয়ার সাথে সাথে দেশীয় বাজারেও এর প্রভাব পড়ে। 

বর্তমান দরপতনের ফলে গহনা শিল্পে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিলেও বড় বিনিয়োগকারীরা ধীরে চলো নীতিই নিচ্ছেন।

বিয়ের মরসুমে সোনার এই দাম কমা সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর হতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই অস্থিরতা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।  

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, সোনার দামের এই পতন সাময়িক হতে পারে। এমসিএক্স-এ সোনার জন্য ১,৪৮,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল হিসেবে কাজ করছে। যদি এই স্তর ভেঙে যায়, তবে দাম আরও নিচে নামতে পারে। 

তবে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন কোনো বড় সংঘাত শুরু হলে বা মার্কিন ডলার দুর্বল হলে পুনরায় সোনা তার আগের অবস্থানে ফিরে আসতে পারে। রুপোর ক্ষেত্রেও চিত্রটি অনেকটা একই রকম।   

শিল্পক্ষেত্রে রুপোর চাহিদা থাকলেও বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে এটি বর্তমানে চাপের মুখে রয়েছে।  

সোনার বাজারের বর্তমান পতন মূলত ডলারের উত্থান এবং মার্কিন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ফল। তবে বর্তমান বিশ্বের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে কোনো মুহূর্তে বাজারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে সোনার দাম যখন স্থিতিশীল হবে, তখনই দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।   

সোনার মতো নিরাপদ সম্পদে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং সঠিক সময়ের নির্বাচনই হলো সফলতার চাবিকাঠি।  

