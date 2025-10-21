English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Rate Today: কিনতে চাইলে এখনই কিনে নিন! উত্‍সবের মরসুমে আবারও কমল সোনার দাম, সঙ্গী রুপোও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি কি এখনই কিনবেন নাকি অপেক্ষা করবেন? খুচরা বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ পরিবারের জন্য, সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি এখনই কিনবেন নাকি আরেকটি দরপতনের জন্য অপেক্ষা করবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা আপনার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করছে। যদি উৎসব বা বিয়ের গহনা কেনার জন্য হয়, তবে এখনই কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। নভেম্বর মাস পর্যন্ত দাম চড়া থাকতে পারে কারণ গহনা ব্যবসায়ী এবং পরিবারগুলি অর্ডার বাড়িয়ে চলেছে।

| Oct 21, 2025, 01:41 PM IST
অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস ঐতিহ্যগতভাবে সোনার কেনাকাটার প্রধান সময়, যা দিওয়ালির কেনাকাটা, ধনতেরাস এবং বিয়ের অর্ডারের উপর নির্ভরশীল, যা সাধারণত নতুন বছর পর্যন্ত চাহিদাকে ধরে রাখে। এই মরসুমী চাহিদার সাথে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক অনুকূল পরিস্থিতি—যেমন মার্কিন প্রবৃদ্ধির দুর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কেনাকাটা, যা সোনার চাহিদাকে শক্তিশালী রাখছে।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এ, ডিসেম্বর মাসের সোনার ফিউচার (futures) প্রতি ১০ গ্রামে ৩,৫৮০ টাকা বা ২.৮২% বেড়ে ১,৩০,৫৮৮ টাকায় পৌঁছেছে। শুক্রবার এই হলুদ ধাতু সর্বকালীন উচ্চতায় (১,৩২,২৯৪ টাকা) পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর টানা পাঁচ দিনের দৌড় থামিয়ে দাম তীব্রভাবে কমে ১,২৭,০০৮ টাকায় স্থির হয়েছিল।

দিল্লিতে সোনার দাম দিল্লিতে ২৪-ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩০,৮৪০ টাকা বলা হয়েছে। ২২-ক্যারেট সোনার জন্য, ক্রেতাকে প্রতি ১০ গ্রামে ১,১৯,৯৫০ টাকা খরচ করতে হবে।

মুম্বাইতে সোনার দাম মুম্বাইতে ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩০,৬৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল, যেখানে ২২-ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি ১০ গ্রামে ১,১৯,৮০০ টাকা।

কলকাতায় সোনার দাম আজ কলকাতায় ২৪-ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩০,৬৯০ টাকা ছিল, যখন ২২-ক্যারেট সোনার দর ছিল প্রতি ১০ গ্রামে ১,১৯,৮০০ টাকা।

চেন্নাইতে সোনার দাম চেন্নাইতে ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩৩,০০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল। ২২-ক্যারেট সোনার দর ছিল প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩০,০৪০ টাকা।

দিল্লিতে রুপোর দাম রাজধানী শহরে (দিল্লি) প্রতি কেজি রুপোর দাম ছিল ১,৭২,০০০ টাকা।

মুম্বাইতে রুপোর দাম মুম্বাইতে, এই মূল্যবান ধাতুটি কিনতে ক্রেতাকে আজ প্রতি কেজিতে ১,৭২,০০০ টাকা দিতে হবে।

কলকাতায় রুপোর দাম কলকাতায় ১ কেজি রুপোর দাম ছিল ১,৭২,০০০ টাকা।

চেন্নাইতে রুপোর দাম চেন্নাইতে, এই মূল্যবান ধাতুটির দাম প্রতি কেজিতে ১,৯০,০০০ টাকা ছিল।

