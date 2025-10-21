Gold Rate Today: কিনতে চাইলে এখনই কিনে নিন! উত্সবের মরসুমে আবারও কমল সোনার দাম, সঙ্গী রুপোও...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি কি এখনই কিনবেন নাকি অপেক্ষা করবেন? খুচরা বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ পরিবারের জন্য, সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি এখনই কিনবেন নাকি আরেকটি দরপতনের জন্য অপেক্ষা করবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা আপনার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করছে। যদি উৎসব বা বিয়ের গহনা কেনার জন্য হয়, তবে এখনই কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। নভেম্বর মাস পর্যন্ত দাম চড়া থাকতে পারে কারণ গহনা ব্যবসায়ী এবং পরিবারগুলি অর্ডার বাড়িয়ে চলেছে।
অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস ঐতিহ্যগতভাবে সোনার কেনাকাটার প্রধান সময়, যা দিওয়ালির কেনাকাটা, ধনতেরাস এবং বিয়ের অর্ডারের উপর নির্ভরশীল, যা সাধারণত নতুন বছর পর্যন্ত চাহিদাকে ধরে রাখে। এই মরসুমী চাহিদার সাথে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক অনুকূল পরিস্থিতি—যেমন মার্কিন প্রবৃদ্ধির দুর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কেনাকাটা, যা সোনার চাহিদাকে শক্তিশালী রাখছে।
