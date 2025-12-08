Gold Price update and Buying new rules: বছর শেষে মাথায় হাত, সোনা আরও দাম বেড়ে নাগালের বাইরে! এবার কিনতে গেলে লাগবে কাগজ, বাড়িতে রাখলে হতে পারে জরিমানাও...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
বছর শেষে মাথায় হাত, সোনা আরও দাম বেড়ে নাগালের বাইরে! এবার কিনতে গেলে লাগবে কাগজ, বাড়িতে রাখলে হতে পারে জরিমানাও...

Gold Price Big News: সপ্তাহের প্রথম দিনেই সোনার দামে বদল। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দামের ওঠানামা, মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের চাহিদা—সব মিলিয়ে ভারতের বাজারে আজ সোমবার সোনার দামে পরিবর্তন দেখা গেল। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটাই প্রশ্ন—১ গ্রামের সোনার দাম আজ বাড়ল, নাকি কমল?

Dec 08, 2025
স্বর্ণের দাম আকাশ ছোঁয়া

বিশ্লেষকদের মতে, আসছে সপ্তাহগুলিতে সোনার দাম চাঙ্গা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মূল চালিকা শক্তি হল মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের (US Federal Reserve) মুদ্রানীতি ঘোষণার দিকে বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ, যা বড়দিন (Christmas 2025) এবং নতুন বছর (New Year holiday)-এর ছুটির আগে আসছে। স্বর্ণ বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির ধারাবাহিক ক্রয়ের কারণে মূল্যবান এই ধাতুটির প্রতি ইতিবাচক প্রবণতা বজায় রয়েছে।

অ্যাঞ্জেল ওয়ান-এর ডিভিপি - রিসার্চ, নন-এগ্রি কমোডিটিজ অ্যান্ড কারেন্সিসের প্রথমেশ মাল্য বলেন, সুদের হার কমানোর ফলে উৎসাহ, সোনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ফান্ড কেনার কারণে আগামী সপ্তাহে সোনার দামে এই র‍্যালি অব্যাহত থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে, কম্যাক্স গোল্ড ফিউচার্স (Comex gold futures) সপ্তাহে USD ১১.৯, বা ০.২৮ শতাংশ কমেছে।  

দুর্বল ডলার এবং ১০ ডিসেম্বরের বৈঠকে ফেডারেল রিজার্ভ (Fed) সুদের হার কমানোর জন্য এবং শিল্প চাহিদার কারণে রুপা (silver) সোনাকে ছাপিয়ে নতুন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

বিদেশের বাজারে, কম্যাক্স সিলভার ফিউচার্স সপ্তাহে USD ১.৮৯, বা ৩.৩০ শতাংশ বেড়েছে। শুক্রবার, এই ধাতু USD ২.৪, বা ৪.১৯ শতাংশ বেড়ে আউন্সপ্রতি USD ৫৯.৯০-এর জীবনকালীন সর্বোচ্চ (lifetime high) স্তরে পৌঁছেছে।

বিশ্লেষকরা বলেছেন যে, আসছে সপ্তাহে এই মূল্যবান ধাতুর দামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ ফেডের মুদ্রানীতির ইঙ্গিত, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক্রো-ইকোনমিক ডেটা, এবং রুপির প্রবণতা দামের দিকনির্দেশ করবে।

তিনি আরও বলেন যে, মূল্যবৃদ্ধির পরে বাজার স্থিতিশীল হচ্ছে, এবং ব্যবসায়ীরা রুপোর তীব্র ইন্ট্রা-ডে বৃদ্ধিকে মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছেন।

সিবিডিটি সার্কুলারে ব্যক্তিগতভাবে জনগণ কত পরিমাণ সোনা ও গয়না নিজেদের দখলে রাখতে পারবে, তার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে:

বিবাহিত মহিলারা: সর্বোচ্চ ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত সোনা রাখতে বা দখলে রাখতে পারবেন। অবিবাহিত মহিলারা: সর্বোচ্চ ২৫০ গ্রাম পর্যন্ত সোনা রাখতে বা দখলে রাখতে পারবেন। পুরুষরা: সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম পর্যন্ত সোনা রাখতে বা দখলে রাখতে পারবেন।

সোনার লেনদেনের নিয়মাবলী

আপনি যদি ২ লাখ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সোনা কেনেন, তাহলে আপনাকে আপনার প্যান কার্ডের (PAN card) বিবরণ জমা দিতে হবে এবং এটি আয়কর বিধিমালা, ধারা ১১৪বি (Section 114B) এর অধীনে বাধ্যতামূলক।

সোনার লেনদেনের নিয়মাবলী

আপনি ২ লাখ টাকা পর্যন্ত সোনা শুধুমাত্র নগদে কিনতে পারবেন। এর বেশি অঙ্কের জন্য প্যান কার্ডের বিবরণ সহ কার্ড বা চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।  

সোনার লেনদেনের নিয়মাবলী

আয়কর আইনের ধারা ২৬৯এসটি (Section 269ST) অনুযায়ী, সোনা কেনার জন্য আপনি একদিনে ২ লাখ টাকার বেশি নগদ লেনদেন করতে পারবেন না।

সোনার লেনদেনের নিয়মাবলী

এক দিনে ২ লাখ টাকার বেশি অঙ্কের সোনা নগদে ক্রয় করলে, আয়কর আইনের ধারা ২৭১ডি (Section 271D) এর অধীনে নগদ লেনদেনের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে দিতে হতে পারে।

