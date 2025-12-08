Gold Price update and Buying new rules: বছর শেষে মাথায় হাত, সোনা আরও দাম বেড়ে নাগালের বাইরে! এবার কিনতে গেলে লাগবে কাগজ, বাড়িতে রাখলে হতে পারে জরিমানাও...

Gold Price update and Buying new rules: বছর শেষে মাথায় হাত, সোনা আরও দাম বেড়ে নাগালের বাইরে! এবার কিনতে গেলে লাগবে কাগজ, বাড়িতে রাখলে হতে পারে জরিমানাও...
Gold Price Big News: সপ্তাহের প্রথম দিনেই সোনার দামে বদল। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দামের ওঠানামা, মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের চাহিদা—সব মিলিয়ে ভারতের বাজারে আজ সোমবার সোনার দামে পরিবর্তন দেখা গেল। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটাই প্রশ্ন—১ গ্রামের সোনার দাম আজ বাড়ল, নাকি কমল?
বিশ্লেষকদের মতে, আসছে সপ্তাহগুলিতে সোনার দাম চাঙ্গা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মূল চালিকা শক্তি হল মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের (US Federal Reserve) মুদ্রানীতি ঘোষণার দিকে বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ, যা বড়দিন (Christmas 2025) এবং নতুন বছর (New Year holiday)-এর ছুটির আগে আসছে। স্বর্ণ বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির ধারাবাহিক ক্রয়ের কারণে মূল্যবান এই ধাতুটির প্রতি ইতিবাচক প্রবণতা বজায় রয়েছে।
অ্যাঞ্জেল ওয়ান-এর ডিভিপি - রিসার্চ, নন-এগ্রি কমোডিটিজ অ্যান্ড কারেন্সিসের প্রথমেশ মাল্য বলেন, সুদের হার কমানোর ফলে উৎসাহ, সোনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ফান্ড কেনার কারণে আগামী সপ্তাহে সোনার দামে এই র্যালি অব্যাহত থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে, কম্যাক্স গোল্ড ফিউচার্স (Comex gold futures) সপ্তাহে USD ১১.৯, বা ০.২৮ শতাংশ কমেছে।
সিবিডিটি সার্কুলারে ব্যক্তিগতভাবে জনগণ কত পরিমাণ সোনা ও গয়না নিজেদের দখলে রাখতে পারবে, তার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে:
