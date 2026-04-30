  • Gold rate massive fall: লক্ষ্মীবারে একধাক্কায় ৩৬,০০০ টাকা দাম কমল সোনার: হলুদ ধাতুর এই অস্বাভাবিক পতন কি সত্যিই অশুভ ইঙ্গিত?

Gold Price Today: ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষার্ধে ভারতীয় স্বর্ণ বাজারে চরম অস্থিরতা। যে সোনা বিনিয়োগকারীদের জন্য চিরকাল 'নিরাপদ স্বর্গ' হিসেবে পরিচিত, সেই সোনার দামেই গত তিন দিনে ঘটে গেছে এক নজিরবিহীন বিপর্যয়।

| Apr 30, 2026, 05:09 PM IST
গত তিন দিনের ব্যবধানে প্রতি ১০০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দামে প্রায় ৩৬,০০০ টাকার বিশাল পতন ঘটেছে। আজ ৩০ এপ্রিল, সারা দেশের নজর এখন মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের (Fed) সুদের হারের সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর।

সোনার এই পতন কি অব্যাহত থাকবে নাকি আজ থেকেই ঘুরে দাঁড়াবে বাজার—এটিই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন

২৪ ক্যারেট সোনার ১০০ গ্রামের দাম ৩ দিনে ৩৬,০০০ টাকা কমে যাওয়া আসলে বড় ধরণের ধস (Crash)।

আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হওয়ার ফলে অন্যান্য মুদ্রার ক্রেতাদের কাছে সোনা আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে, যা সোনার চাহিদা কমিয়ে দিয়েছে।  

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার (৩.৫%-৩.৭৫%) যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধরণের অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। 

সুদের হার না কমায় বন্ড ইল্ড বেড়ে গেছে, যার ফলে বিনিয়োগকারীরা সোনার চেয়ে ফিক্সড ইনকাম বন্ডের দিকে বেশি ঝুঁকছেন।

একদিকে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চরম উত্তেজনা এবং হরমোজ প্রণালী (Strait of Hormuz) বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল প্রতি ব্যারেল ১২০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।   

জ্বালানি তেলের এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার কমানোর পরিবর্তে আরও কঠোর অবস্থান নিতে পারে--এমন আতঙ্ক সোনার দামে চাপ সৃষ্টি করেছে।  

আজ ৩০ এপ্রিলের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, টানা কয়েকদিনের পতনের পর সোনার বাজারে সামান্য ঘুরে দাঁড়ানোর (Rebound) ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।   

এমসিএক্স (MCX) এবং আন্তর্জাতিক বাজারে 'ভ্যালু বায়িং' বা কম দামে সোনা কেনার প্রবণতা দেখা দেওয়ায় দাম সামান্য বেড়েছে।  

২৪ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম): ১,৫০,৪৪০ টাকা (গত সেশনের তুলনায় ৪৯০ টাকা কমলেও আজ কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে)। ২২ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম): ১,৩৭,৯০০ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম): ১,১২,৮৩০ টাকা।

সোনার পাশাপাশি রুপার দামেও ব্যাপক অস্থিরতা দেখা গেছে। একদিনে রুপার দাম প্রতি কেজিতে প্রায় ২,৭০০ টাকা পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। 

বর্তমানে রুপার দাম প্রতি কেজি প্রায় ২,৪০,০০০ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।  

রিদ্ধিসিদ্ধি বুলিয়নস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পৃথ্বীরাজ কোঠারি জানিয়েছেন, ইরান ও আমেরিকার সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি এক বড় ধরণের ধাক্কার মুখে।   

মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় সোনা ও রুপার দাম এক মাসের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছিল। তবে বর্তমান স্তরে সোনার ওপর 'ভ্যালু বায়িং' শুরু হতে পারে।'  

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, সোনার জন্য বর্তমানে ১,৪৮,০০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম) একটি শক্তিশালী সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। যদি দাম এর নীচে চলে যায়, তবে এটি ১,৪৫,০০০ টাকা পর্যন্ত নামতে পারে।

অন্যদিকে, ওপরের দিকে ১,৫১,৫০০ টাকা একটি বড় বাধা (Resistance) হিসেবে কাজ করছে।  

সোনার এই ৩৬,০০০ টাকার পতন সাধারণ খুচরো ক্রেতা থেকে শুরু করে বড় বিনিয়োগকারী--সবার জন্যই একটি সতর্কবার্তা।

বিশেষ করে বিয়ের মৌসুমে এই দরপতন সাধারণ মানুষের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর নিয়ে এলেও, যারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সোনা কিনেছিলেন তাদের জন্য এটি কঠিন সময়।   

তবে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে সোনা এখনো একটি শক্তিশালী সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

বর্তমান অস্থিরতার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের তাড়াহুড়ো না করে বাজারের গতির দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে পা ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।  

Zubeen Garg Death Mystery Massive Update: শেষে কি না সেই ম্যানেজার, চরম আস্থাভাজন সিদ্ধার্থই করলেন এটা? জুবিনের রহস্যমৃত্যুর চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে

