Gold Price Record Fall: সপ্তাহের শেষে চওড়া হাসি মধ্যবিত্তের মুখে! আরও কমল সোনার দাম...কত সস্তা হল হলুদ ধাতু?

Gold Price Today: পর পর কমল সোনার দাম (Gold Price)। শনিবারের পর রবিবার ছুটির দিনে আরও সস্তা সোনা সোনার দাম বৃদ্ধি পেলে যেমন কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে, তেমনই সস্তা হলে চিন্তা কমে। বিয়ের মরসুম শুরু। এরই মধ্যে হলুদ ধাতু সস্তা হওয়ার মুখে স্বস্তির হাসি মধ্যবিত্তের। আজ রবিবার ৯ নভেম্বর ১ গ্রাম সোনা কিনতে কত খরচা? জেনে নিন।

| Nov 09, 2025, 03:06 PM IST
সপ্তাহান্তে সোনার দামে বিরাট চমক। টানা দু'দিন সোনার দাম অপরিবর্তিত। শনিবারের পর রবিবারেও সোনার দামে কোনও বদল হয়নি। যা খানিকটা স্বস্তি দিয়েছে মধ্যবিত্তদের।  

আজ ৯ নভেম্বর কলকাতায় সোনার দাম কত কমল? কত করে হল সোনার গ্রাম? (Gold Price) বিয়ের মরসুমের কি আরও সস্তা হবে হলুদ ধাতু?

গুরুগ্রামে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ১৭০ টাকা। ভুবনেশ্বরে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ২০ টাকা।

লখনউয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ১৭০ টাকা। চেন্নাইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ২০ টাকা।

জয়পুরে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ১৭০ টাকা। বেঙ্গালুরুতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ২০ টাকা।

দিল্লিতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ১৭০ টাকা। মুম্বইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ২০ টাকা।

আহমেদাবাদে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১১ হাজার ৯০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ৭০ টাকা। পুনেতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লক্ষ ২২ হাজার ২০ টাকা।  

রবিবার ১ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম হয়েছে ১১৫২০টাকা। যদিও খুব সামান্যই দাম কমেছে। আর ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম হল ১১৫২০০ টাকা।

সস্তা হয়েছে ২৪ ক্যারাট সোনাও। ২২ এর পাশাপাশি ২৪ ক্যারাট সোনার দামও এদিন কমেছে। রবিবার ২৪ ক্যারাট সোনার ১ গ্রামের দাম হয়েছে ১২১২০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম হয়েছে ১১৫২০০০ টাকা। গতকালের তুলনায় এদিন প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১৫০ টাকা কমেছে ক্যারাট সোনার ক্ষেত্রে।

আর ২৪ ক্যারাট সোনার ১০ গ্রামের দাম হয়েছে ১২১২০০ টাকা। একদিনে প্রতি ১০ গ্রামে ১৫০ টাকা করে দাম কমেছে খুচরো পাকা সোনার ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, সোনা কতটা খাঁটি তা নির্ভর করে ক্যারেটের (Karat) উপর। সবচেয়ে খাঁটি সোনা হিসাবে ২৪ ক্যারেটের হয়। মূলত ২৪ ক্যারেটের সোনায় অন্য কোনও ধাতু মেশানো থাকে না। যার ফলে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম বেশি থাকে।

বর্তমানে সোনার বাজার উঠছে আর নামছে। চলতি বছরের শুরু থেকেই দেশজুড়ে ২২ ও ২৪ ক্যারাট সোনার দাম সমানে বাড়ছে। এদিনও তা এক লক্ষ টাকার অনেক উপরে।

কবে তা এক লাখের নিচে কমবে তা জানা নেই কারও। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আসন্ন সময়ে সোনার দাম আরও বাড়তে পারে।

দিন দিন রুপোর চাহিদা বাড়ছে। সোনার পাশাপাশি রুপোলি ধাতুর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। সোনার পাশাপাশি রুপোর দামেও পরিবর্তন এসেছে। রুপোর দাম বেড়েছে শনিবার।

এদিন ১০০ গ্রাম রুপোর দাম রয়েছে ১৪৮৭০ টাকা। আর এদিন ১ কেজি রুপোর দাম কমে হয়েছে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। গতকালের তুলনায় ৮০০ টাকা দাম কমেছে।

