English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই সপ্তাহেই হঠাৎ করে সোনার দামে পতন লক্ষ করা গিয়েছে ৷ সময়ের ব্যবধানে লাগাতার সোনার দাম কমেছে ৷ চারদিনে সোনার দাম দারুণ সস্তা হয়েছে ৷ গত চার দিনে ১০ গ্রাম সোনার দাম সস্তা হয়েছে ৭,০০০ টাকা ৷ আন্তর্জাতিক সোনার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে মাল্টি কমোডিটি ঘরোয়া বাজারেও সোনার দামে পতন লক্ষ করা গিয়েছে ৷

| Oct 26, 2025, 02:14 PM IST
1/13

ভারতে সোনা রুপোর দাম

সামনেই বিয়ের মরসুম। তার আগে হুড়মুড়িয়ে কমল সোনার দাম। রিপোর্ট অনুসারে এক সপ্তাহে সোনার দাম ৫,২৪০ টাকা কমেছে।ভারতের বাজারে সোনা ও রূপার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা করছে। এতে করে গ্রাহকদের মধ্যে সোনা কেনা ও বিনিয়োগ ঘিরে দানা বেঁধেছে  চরম অনিশ্চয়তা। তবে যারা সামনেই নিজের বা আত্মীয় স্বজনদের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের বেশি দেরি না করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। 

2/13

রুপোর দাম

বেঙ্গালুরু: ১,৫৭,০০০ টাকা

3/13

রুপোর দাম

হায়দ্রাবাদ: ১,৭০,০০০ টাকা

4/13

রুপোর দাম

চেন্নাই: ১,৭০,০০০ টাকা

5/13

রুপোর দাম

দিল্লি: ১,৫৫,০০০ টাকা

6/13

রুপোর দাম

মুম্বইতে: ১,৫৫,০০০ টাকা

7/13

রুপোর দাম

কলকাতা: ১,৫৫,০০০ টাকা

8/13

চেন্নাইতে সোনার দাম

 ২৪ ক্যারেট - ১,২৫,৪৫০ টাকা; ২২ ক্যারেট - ১,১৫,০০০ টাকা

9/13

দিল্লিতে সোনার দাম

২৪ ক্যারেট - ১,২৫,৭৭০ টাকা; ২২ ক্যারেট - ১,১৫,৩০০ টাকা

10/13

মুম্বাইয়ে সোনার দাম

২৪ ক্যারেট - ১,২৫,৬২০ টাকা; ২২ ক্যারেট - ১,১৫,১৫০ টাকা

11/13

কলকাতা সোনার দাম

 ২৪ ক্যারেট - ১,২৫,৬২০ টাকা; ২২ ক্যারেট - ১,১৫,১৫০ টাকা

12/13

আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি

বিশ্ব বাজারে টানা নয় সপ্তাহ বাড়ার পর শুক্রবার সোনার দামে পতন দেখা যায়। বিনিয়োগকারীরা মুনাফা তুলে নেওয়ায় দাম কিছুটা কমেছে। সম্প্রতি স্পট গোল্ড ৪,৩৮১.২১ ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল, কিন্তু তারপর থেকে প্রায় ৬% কমেছে।

13/13

আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি

তবে, আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতির হার প্রত্যাশার চেয়ে কম আসায় মনে করা হচ্ছে যে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (ফেডারেল রিজার্ভ) সুদের হার কমাতে পারে। সাধারণত সুদের হার কমলে তা সোনার দামের জন্য সহায়ক হয়। বর্তমানে স্পট সিলভার প্রতি আউন্সে ৪৮.৬৫ ডলারে লেনদেন হচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...

পরবর্তী অ্যালবাম

Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...

Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...

Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং... 7
Horoscope Today: কর্কটের দারুণ কর্মশক্তি, তুলার বিরল যোগাযোগ, মকরের নয়া মোড়! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: কর্কটের দারুণ কর্মশক্তি, তুলার বিরল যোগাযোগ, মকরের নয়া মোড়! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: কর্কটের দারুণ কর্মশক্তি, তুলার বিরল যোগাযোগ, মকরের নয়া মোড়! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়?

Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়?

Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়? 6
Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...

Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...

Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি... 7