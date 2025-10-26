Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই সপ্তাহেই হঠাৎ করে সোনার দামে পতন লক্ষ করা গিয়েছে ৷ সময়ের ব্যবধানে লাগাতার সোনার দাম কমেছে ৷ চারদিনে সোনার দাম দারুণ সস্তা হয়েছে ৷ গত চার দিনে ১০ গ্রাম সোনার দাম সস্তা হয়েছে ৭,০০০ টাকা ৷ আন্তর্জাতিক সোনার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে মাল্টি কমোডিটি ঘরোয়া বাজারেও সোনার দামে পতন লক্ষ করা গিয়েছে ৷
ভারতে সোনা রুপোর দাম
সামনেই বিয়ের মরসুম। তার আগে হুড়মুড়িয়ে কমল সোনার দাম। রিপোর্ট অনুসারে এক সপ্তাহে সোনার দাম ৫,২৪০ টাকা কমেছে।ভারতের বাজারে সোনা ও রূপার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা করছে। এতে করে গ্রাহকদের মধ্যে সোনা কেনা ও বিনিয়োগ ঘিরে দানা বেঁধেছে চরম অনিশ্চয়তা। তবে যারা সামনেই নিজের বা আত্মীয় স্বজনদের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের বেশি দেরি না করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।
আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি
আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি
