Gold Prices Fall: পুজোর সপ্তাহে দ্বিতীয়বার কমল হলুদ ধাতুর দাম! লক্ষ্মীবারে একধাক্কায় কতটা সস্তা সোনা?

Gold Price Today: দেবীপক্ষে অনেকটাই কমল সোনার দাম। উত্‍সবের সময় নতুন সোনার গয়নার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের জন্য সুখবর। সোনার দামে কী হেরফেরে তাদের পকেটে স্বস্তি...

| Sep 25, 2025, 12:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর মরসুমে বর্ষা রক্তচক্ষু দেখালেও সোনার দাম মনে আনন্দ দেবে। কলকাতা শহরের পুজোর আমেজে জলযন্ত্রণা ক্ষণিকের ভাটা দিলেও সোনার দাম কমে সেদিকে খানিকটা প্রলেপ দিলেও দিতে পারে। 

লক্ষ্মীবারে কিছুটা কমল সোনার দাম। কলকাতায় ১৮ ক্যারেট – ১ গ্রাম সোনার দাম ৮৫৮৩ টাকা, বুধবারের থেকে ৭০ টাকা কমল। ১০ গ্রাম সোনার দাম ৮৫৮৩০ টাকা, ৭০০ টাকা কম। 

শহরে গয়নার সোনার ১ গ্রামের দাম ১০,৪৯০ টাকা, গতকালের থেকে ৮৫ টাকা কমল। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১০,৪৯০০ টাকা, বুধবারের থেকে ৮৫০ টাকা কমল। 

এদিকে চার ধাপের জিএসটি এখন এসে পৌঁছেছে ২ ধাপে। ফলে দাম কমেছে বহু পণ্যের। তবে নতুন জিএসটি জমানাতেও সোনার উপরে জিএসটি আগের মতো ৩ শতাংশই দিতে হবে। 

সোনার গহনা কিনলে মেকিং চার্জের উপরে ৫ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে। আর আপনি ডিজিটাল গোল্ড কিনলে দিতে হবে মোট ৩ শতাংশ জিএসটি।

যদি ২২ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার কোনও আংটি কেনেন তাহলে আপনাকে ওই ১০ গ্রাম সোনার উপরে জিএসটি দিতে হবে। পাশাপাশি মেকিং চার্জের উপরে ৫ শতাংশ জিএসটি লাগবে।

এদিকে উচ্চ স্তরে মুনাফা-বণ্টনের কারণে বৃহস্পতিবার সোনা ও রুপোর দাম কমেছে। শক্তিশালী মার্কিন ডলার এবং মন্থর স্পট চাহিদাও এই পতনের কারণ। ডলার সূচক ০.১০% বেড়েছে। এর ফলে অন্যান্য মুদ্রায় সোনার দাম আরও বেশি বেড়েছে, যার ফলে চাহিদা কমেছে।

তবে এবার থেকে মোবাইল ফোনেও সোনার রিটেল দাম পরীক্ষা করতে পারেন। কেবল 8955664433 নম্বরে একটি মিসড কল দিন, এবং আপনি একটি বার্তা পাবেন। সোনার দামের তথ্য আপনাকে SMS এর মাধ্যমে পাঠানো হবে।

