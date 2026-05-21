Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Gold Price Today: অবিশ্বাস্য রেকর্ড: ১ লক্ষ ৬০ হাজারের দোরগোড়ায় ২৪ ক্যারেট, মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে যাচ্ছে সোনা?

Gold Price Today: অবিশ্বাস্য রেকর্ড: ১ লক্ষ ৬০ হাজারের দোরগোড়ায় ২৪ ক্যারেট, মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে যাচ্ছে সোনা?

Published: May 21, 2026, 06:38 PM IST|Updated: May 21, 2026, 06:38 PM IST

ভারতের খুচরো বাজারে সাধারণ ক্রেতাদের জন্য সোনার দাম আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, মার্কিন ডলারের উত্থান-পতন এবং মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডের (Treasury Yields) ওঠানামার প্রভাবে সোনা ও রুপোর দামে ব্যাপক চাপান-উতোর তৈরি হয়েছে।ফিউচার মার্কেট বা মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনা ও রুপো দুই ধাতুই বড় বিক্রির চাপের (Selling Pressure) মুখে পড়েছে। বর্তমানে মূল্যবান এই ধাতু দুটো অর্থাত্‍ সোনা ও রুপোর দাম বিরাট উচ্চতায় পৌঁছেছে।

1/21

সোনার সর্বশেষ দর

প্রতি ১০ গ্রামে ৪৯০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাম দাঁড়িয়েছে ১,৫৯,৯৩০ টাকা (যা গতকাল ছিল ১,৫৯,৪৪০ টাকা)।

2/21

সোনার সর্বশেষ দর

এছাড়া ১০০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৪,৯০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ১৫,৯৯,৩০০ টাকা।

 

3/21

সোনার সর্বশেষ দর

২২ ক্যারেট সোনা (অলংকার সোনা): প্রতি ১০ গ্রামে ৪৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাম দাঁড়িয়েছে ১,৪৬,৬০০ টাকা। ১০০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৪,৫০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ১৪,৬৬,০০০ টাকা।

 

4/21

সোনার সর্বশেষ দর

প্রতি ১০ গ্রামে ৩৭০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে আজ দাঁড়িয়েছে ১,১৯,৯৫০ টাকা।

 

5/21

মেট্রো শহরের ছবি

মুম্বইয়ের বুলিয়ন মার্কেটের উদ্বোধনী দর অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড সোনা (৯৯.৫ শুদ্ধতা) ১,৫৮,৩১১ টাকা এবং খাঁটি সোনা (৯৯.৯ শুদ্ধতা) ১,৫৮,৯৪৭ টাকা প্রতি ১০ গ্রামে বিক্রি হচ্ছে। 

 

6/21

মেট্রো শহরের ছবি

বেঙ্গালুরুতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৬,৩০০ টাকা এবং চেন্নাইতে ২২ ক্যারেটের দাম ১৪,৭৫০ টাকা রেকর্ড করা হয়েছে।

 

7/21

মেট্রো শহরের ছবি

খুচরো বাজারে দাম বাড়লেও ফিউচার মার্কেটে আজ সোনা ও রুপো বড় পতনের সাক্ষী হয়েছে।

 

8/21

সোনার ফিউচার

এমসিএক্স-এ সোনার দাম ১ লক্ষ ৬০ হাজারের মাত্রা ভেঙে নিচে নেমে গেছে। 

 

9/21

সোনার ফিউচার

জুন ২০২৬-এর সোনার ফিউচার চুক্তি প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৫৫৬ টাকা বা ০.৪% কমে ১,৫৯,৪৫০ টাকায় লেনদেন হচ্ছে।

 

10/21

রুপোর ফিউচার

রুপোর বাজারে পতনের গ্রাফ আরও তীব্র। এমসিএক্স-এ জুলাই ২০২৬-এর ফিউচার চুক্তি কেজি প্রতি প্রায় ৩,৯১৮ টাকা কমে ২,৭০,৩৪৭ টাকায় নেমেছে। 

 

11/21

রুপোর ফিউচার

অন্যদিকে সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৬-এর রুপোর ফিউচার যথাক্রমে ২,৭৬,১৫৭ টাকা এবং ২,৮৫,০২০ টাকা প্রতি কেজিতে লেনদেন হচ্ছে।

12/21

সোনার দাম

আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট গোল্ডের দাম দিনের শুরুতে ১% বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি আউন্স ৪,৫৭০.৮৫ ডলারে পৌঁছালেও, পরবর্তীকালে লাভ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে ০.২% কমে ৪,৫৩২.৩৬ ডলারে নেমে আসে।

 

13/21

সোনার দাম

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ 'স্ট্রেইট অব হরমুজ' পুনরায় খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। 

 

14/21

সোনার দাম

এই খবরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম হ্রাস পেয়ে ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৯৯ ডলার এবং ব্রেন্ট ক্রুড ১০৬ ডলারে লেনদেন হচ্ছে।

 

15/21

সোনার দাম

ফেডারেল রিজার্ভের সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা গেছে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চলতি বছরেই সুদের হার আরও বাড়ানো হতে পারে। সুদের হার বৃদ্ধির এই সম্ভাবনা সুদহীন সম্পদ যেমন সোনার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে।

 

16/21

সোনার দাম

ফোরেক্স মার্কেটে ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকা প্রথমবার প্রতি ডলারে ৯৭-এর স্তর পেরিয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে ৯৬.৪-এর ঘরে ঘোরাফেরা করছে। 

 

17/21

সোনার দাম

টাকার এই ঐতিহাসিক পতনের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের দরপতনের প্রভাব ভারতীয় খুচরো বাজারে খুব একটা পড়েনি, ফলে সোনা চড়া দামেই আটকে রয়েছে।

 

18/21

সোনার দাম

সোনার দাম এক বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারে প্রায় ৩৬% বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার (Gold-backed lending) প্রবণতা বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। 

 

19/21

সোনার দাম

'ক্রিফ হাই মার্ক'-এর (Crif High Mark) বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ভারতে গোল্ড লোনের পরিমাণ বার্ষিক ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

 

20/21

ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস

মতিলাল ওসওয়াল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এনরিচ মানি এবং এলকেপি সিকিউরিটিজের বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম যদি ৪,৫০০ ডলারের স্তর ধরে রাখতে না পারে, তবে ভারতের বাজারে দাম আরও কিছুটা সংশোধন বা কমতে পারে। 

 

21/21

সোনার দাম

তবে দীর্ঘমেয়াদে ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সুরক্ষাকবচ হিসেবে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার মৌলিক চাহিদা ও উজ্জ্বলতা অটুট থাকবে।

 

Tags:
gold price today
Gold Rate Hike
silver price today
MCX Gold
Gold Market Volatility
Commodity Market
Gold Loan India
Financial News
Business News India
24 carat gold

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ধর্মতলায় ধুন্ধুমার: প্রেমই হল কাল? চপার দিয়ে কুপিয়ে খুন দীপককে

ধর্মতলায় ধুন্ধুমার: প্রেমই হল কাল? চপার দিয়ে কুপিয়ে খুন দীপককে

New Market Murder1 hr ago
2

কী এই ককরোচ পার্টি? কে তৈরি করলেন এই নতুন রাজনৈতিক দল? ৫ দিনে ১০ মিলিয়ন ফলোয়ার্স

Cockroach Party1 hr ago
3

আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার মৃত্যুর আগে ডিনার-শেষকৃত্য পর্যন্ত কী হয়েছিল? তদন্তে সিট

RG Kar case2 hrs ago
4

চন্দ্রনাথ খুনে নাটকীয় মোড়: মুক্তি পেয়ে গেলেন 'রাজ সিং', কেন?

Suvendu Adhikari PA Murder2 hrs ago
5

মানুষ কোন ছাড়, কাজের চাপে 'মার্কসবাদী' খোদ AI; 'চলছে না চলবে না'য় নামল বলে

Marxists AI2 hrs ago