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অবিশ্বাস্য পতন: সোনা-রুপো আর বাঁচাতে পারবে না আপনাকে, হুড়মুড়িয়ে দাম কমায় আতঙ্কে হুড়োহুড়ি, এবার কি ভেঙে পড়বে বাজার?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:46 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসব বা বিয়ের মরশুমের আগে সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন যাঁরা, তাঁদের জন্য সপ্তাহের শুরুতেই এল বড় স্বস্তির খবর। টানা কয়েকদিনের টানাটানির পর সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাবে দেশের বাজারে সোনার দামে বিরাট পতন দেখা গিয়েছে। আজ, ১৩ জুলাই সোমবার একলাফে অনেকটা কমে গিয়েছে ২২ ও ২৪ ক্যারাট সোনার দাম। কত কমল সোনার দর?

 

সোনার দামে পতন1/14

সোনার দামে পতন

বিশ্ববাজারে হরমুজ বন্ধ, ব্যবসায় মন্দা আর সেনসেক্সের পতনের মধ্যেই সোনার দামে কত পতন হল? কত দাম কমল হলুদ ধাতুর? দেখে নিন...

২৪ ক্যারেট 2/14

২৪ ক্যারেট

১ গ্রাম সোনার দাম ১৪,২৯১ টাকা (কালকের থেকে ১৪২ টাকা কম)। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ ৪২,৯১০ টাকা (কালকের থেকে ১,৪২০ টাকা কম)। ১০০ গ্রামের দাম ১৪ লক্ষ ২৯,১০০ টাকা (১৪,২০০ টাকা কম

২২ ক্যারেট 3/14

২২ ক্যারেট

১ গ্রাম সোনার দাম ১৩,১০০ টাকা (কালকের থেকে ১৩০ টাকা কম)। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ ৩১,০০০ টাকা (কালকের থেকে ১,৩০০ টাকা কম)। ১০০ গ্রামের দাম ১৩ লক্ষ ১০,০০০ টাকা (১৩,০০০ টাকা কম)।

 

১৮ ক্যারেট4/14

১৮ ক্যারেট

১ গ্রাম ১০,৭১৮ টাকা (১০৭ টাকা কম)। ১০ গ্রাম ১ লক্ষ ৭,১৮০ টাকা (১,০৭০ টাকা কম)। ১০০ গ্রামের দাম ১০ লক্ষ ৭১,৮০০ টাকা (১০,৭০০ টাকা কম)

সোনার ফিউচার5/14

সোনার ফিউচার

১  জুলাই, কমোডিটি  বাজারে ১০ গ্রাম ২৪-ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,৪৪,৪৩০ টাকা, এবং এর তুলনায় বর্তমানে সোনার ফিউচার প্রতি গ্রামে ২,৮৭৩ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে। সব মিলিয়ে আবার ৩ হাজার টাকার পতন সোনার দামে।

অন্যান্য বড় শহরের দরদস্তুর6/14

অন্যান্য বড় শহরের দরদস্তুর

কলকাতার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য শহরের দামও নিচে দেওয়া হল (প্রতি ১০ গ্রাম)

মুম্বই, পুণে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, ভুবনেশ্বর ও হায়দরাবাদ7/14

মুম্বই, পুণে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, ভুবনেশ্বর ও হায়দরাবাদ

২২ ক্যারাট ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩০০ টাকা এবং ২৪ ক্যারাট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৩০ টাকা। (তবে স্থানীয় গণনায় হায়দরাবাদ ও মুম্বইয়ের খুচরো বাজারেও ২৪ ক্যারাট ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯১০ টাকা এবং ২২ ক্যারাট ১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে)।

 

আহমেদাবাদ ও পাটনা8/14

আহমেদাবাদ ও পাটনা

২২ ক্যারাট ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৫০ টাকা এবং ২৪ ক্যারাট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৮০ টাকা।

সোনার বেসিক দাম 9/14

সোনার বেসিক দাম

আজ ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার বেসিক দাম হয়েছে ১৩,৪৯০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের দাম ১১,০৭৫ টাকা।

রুপোর দাম10/14

রুপোর দাম

১ কেজি রুপোর দাম দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ২১,৭৯৬ টাকা। মনে রাখবেন, দোকানে কেনাকাটার সময় এই দামের সঙ্গে আরও ৩ শতাংশ জিএসটি (GST) যুক্ত হবে।

 

আন্তর্জাতিক বাজার11/14

আন্তর্জাতিক বাজার

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের কয়েকটি কারণে সোনার দাম কমেছে

কেন এই আকস্মিক পতন?12/14

কেন এই আকস্মিক পতন?

১. আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট গোল্ড বা খুচরো সোনার দাম কমে যাওয়া। ২. মার্কিন ডলারের সূচক (Dollar Index) শক্তিশালী হওয়ায় বিশ্ববাজারে সোনার চাহিদা কমা। ৩. মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের মুনাফা বা ফলন বৃদ্ধি পাওয়া, যার ফলে বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে বন্ডে ঝুঁকছেন। ৪. বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগ কিছুটা থিতু হওয়ায় নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার আকর্ষণ কমছে।

 

ভবিষ্যতের আভাস 13/14

ভবিষ্যতের আভাস

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির চাপ এবং ডলারের শক্তি বজায় থাকলে আগামী দিনেও সোনার দামে কিছুটা সংশোধন দেখা যেতে পারে। তবে বড় ধসের সম্ভাবনা কম। 

 

দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ14/14

দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ

দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য এই দাম কমার সময়কেই কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে সোনা কেনা একটি ভালো কৌশল হতে পারে। তবে গয়না কেনার আগে অবশ্যই শহরের সর্বশেষ দাম ও মেকিং চার্জ ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া উচিত।

TAGS:
gold price drop
gold rate today

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