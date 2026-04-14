English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Gold Price Today: সোনার বাজারে আগ্নেয়গিরি: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবিশ্বাস্য লাফ, নববর্ষের আগে চড়চড়িয়ে বাড়ল দাম

Gold Price Today: চৈত্র মাসের শেষদিনই আগুন হলুদ ধাতু। একদিনের মধ্যে বেশ অনেকটাই বেড়েছে সোনার দাম। কতটা বাড়ল দাম, কলকাতায় ২৪ এবং ২২ ক্যারেটের কী রেট?

| Apr 14, 2026, 02:32 PM IST
1/8

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নববর্ষের আগে বড়সড় ধাক্কা খেল মধ্যবিত্তের পকেট। দাম বাড়ল সোনার। পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং দেশের ভেতরের কিছু কারণে দামের অস্থিরতা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একদিনেই ১০ গ্রাম সোনার দাম বেড়েছে ১ হাজার ৪০০ টাকারও বেশি।  

2/8

দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৪,০৮০ টাকায়। অন্যদিকে, ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪১,২৫০ টাকা।  

3/8

দক্ষিণ ভারতে সোনার চাহিদা বেশি থাকায় সেখানে অন্যান্য শহরের তুলনায় দাম কিছুটা বেশি থাকে। চেন্নাইয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১.৫৩ লক্ষ টাকার উপরে।  

4/8

কলকাতায় ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৫৩,৯৩০ টাকা, যা গতকাল ছিল ১,৫২,৪৬০ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ২৪ ঘণ্টায় দাম বেড়েছে ১,৪৭০ টাকা।  

5/8

একইভাবে ২২ ক্যারেটের দামও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। আজ ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৪১,১০০ টাকা। পিছিয়ে নেই ১৮ ক্যারেট সোনাও, যার বর্তমান বাজার দর ১,১৫,৪৫০ টাকা।

6/8

রুপোর দাম

সোনার পাশাপাশি রুপোর দামও সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। আজ কলকাতা ও দিল্লিতে ১ কেজি রুপো বিক্রি হচ্ছে ২,৫৫,০০০ টাকায়। তবে দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোতে রুপোর দাম আরও বেশি, চেন্নাইয়ে আজ ১ কেজি রুপোর দাম ২,৬০,০০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

7/8

মার্কেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পেছনে মূলত তিনটি বড় কারণ রয়েছে-- আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের জেরে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনাকেই বেছে নিচ্ছেন লগ্নিকারীরা। বিশ্ববাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমায় সোনার চাহিদা ও দাম দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বাজারে সামনেই বিয়ের মরসুম থাকায় দেশীয় চাহিদাও দাম বাড়াতে সাহায্য করছে।

8/8

এই দামবৃদ্ধির সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, এই দামের সঙ্গে আরও ৩% জিএসটি (GST) যুক্ত হবে। এছাড়া গয়না কেনার সময় আলাদা করে মেকিং চার্জ বা মজুরি দিতে হবে। তাই দোকান থেকে গয়না কেনার সময় চূড়ান্ত বিল আজকের বাজার দরের চেয়ে আরও কিছুটা বেশি হবে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে সাফল্যের দিকে কন্যা, বড় সিদ্ধান্তে বদলাবে সব বৃশ্চিকের

পরবর্তী অ্যালবাম

