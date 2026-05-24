/Gold Price Today: ৪৭ বছরের মধ্যে সব চেয়ে বেশি বৃদ্ধি, ৭৫% শতাংশেরও বেশি: উইকেন্ডে সোনার দাম কত হল?

গত কয়েকদিনে কিন্তু সোনার দাম ক্রমশ কমেছে। যা ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির।
কলকাতায় রবিবার ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১৪,৫৮০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম টাকা ১৫,৯০৬০।
দিল্লিতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১৪,৫৯৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১৫,৯২১০ টাকা। মুম্বইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১৪,৫৮০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম টাকা ১৫,৯০৬০।
রবিবার সোনার দাম একরকম স্টেবলই। ২৪ ক্যারেট এবং ২২ ক্যারেট সোনা-- উভয়ের দামই মোটামুটি স্থিতিশীল। শহরভেদে কিছু মার্জিনাল চেঞ্জ আছে।
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (Multi commodity exchange of India) তথা এমসিএক্স (MCX) শনি ও রবি বন্ধ থাকে। তাই দামের লাইভ ট্রেডিং রেট পাওয়া যায় না। তবে এই দুদিন শুক্রবারের দামের উপর নির্ভর করেই ওঠা-নামার হিসাবটা বোঝা হয়। ফ্রাইডে ক্লোজিং লেভেলটা এক্ষেত্রে জরুরি। সোনা দেড় লাখের উপরেই।
আইবিএ (IBA) বা ইন্ডিয়ান বুলিয়ন অ্যাসোশিয়েশনের হিসেবে রুপোর দর ২ লাখ ৭২ হাজার ২৭০ টাকা!
মনে রাখতে হবে, ১৯৭৯ সালের পর থেকে হিসেব করে গত বছরেই সোনার দাম তার চূড়ান্তে ওঠে। প্রায় ৭৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি! অবিশ্বাস্য। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে সোনার দাম ততটা বেশি লাফায়নি।
ভারতে গত জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে সোনার দামে ১৬% বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে মে মাসের পরে কিন্তু সোনার দামে ফের বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।
(দ্রষ্টব্য: সোনার দামের উপর জিএসটি এবং মেকিং চার্জ আলাদাভাবে যুক্ত হতে পারে, তাই কেনার আগে স্থানীয় জুয়েলারি শোরুম থেকে চূড়ান্ত দাম যাচাই করে নিন।)