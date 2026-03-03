English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Gold Price Big Fall: একদিনে কমল ২৬,০০০ টাকা! যুদ্ধের মধ্যেই ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন... এটাই কি সোনা কিনে রাখার সঠিক সময়?

Gold Rate in India Slips Around Rs 26,000 for 24K in Single Day: হোলির আগেই সোনার দামে এই বিরাট পতনে খুশির হাওয়া দেশের বাজারে।   

| Mar 03, 2026, 10:27 PM IST
1/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা-ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের মধ্যেই আশ্চর্যজনকভাবে কমল সোনার দাম। 

2/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যেই ভারতে সোনার দাম একদিনে কমল প্রায় ২৪,০০০ থেকে ২৬,০০০ টাকা! 

3/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশের সোনার বাজার ছিল প্রথমে ঊর্ধমুখী, কিন্তু তারপরই আকস্মিক পতন দামে। 

4/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁলেও, দেশের বাজারে হঠাৎ এই পতন ঘটে।

5/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনা একদিনে ২৫,৮০০ টাকা কমে প্রতি ১০০ গ্রামে ১৭,০৫,১০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। 

6/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

অর্থাৎ, ১ গ্রাম ১৭,০৫১ টাকা, যা আগের দিনের ১৭,৩০৯ টাকা প্রতি গ্রামের চেয়ে ২৫৮ টাকা কম। 

7/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

হোলির আগেই সোনার দামে এই পতনে খুশির হাওয়া দেশের বাজারে। 

8/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

আর এরপরই প্রশ্ন উঠছে, হলুদ ধাতু কেনার কি এখনই সঠিক সময়?

9/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি আপনার কাছে পর্যাপ্ত তহবিল থাকে, তবে এই অস্থির সময়ে সোনা ক্রয় হবে বুদ্ধিমানের বিনিয়োগ। 

10/10

ভারতে সোনার দামে আশ্চর্যপতন...

কারণ স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা থাকলেও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে তা সঞ্চয় মজবুত করবে।

