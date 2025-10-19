English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Rate Today: দীপাবলিতে বড় সুখবর! অবশেষে কমেছে সোনার দাম... কিনতে যাওয়ার আগে জেনে নিন ১ গ্রামের দাম কত...

Gold Price Today: বিশ্বজুড়ে নানা কারণ, যেমন মার্কিন সরকারের শাটডাউনের (Shutdown) ভয় বিনিয়োগকারীদের মনে প্রভাব ফেলায়, সোনা একটি নিরাপদ বিনিয়োগ বা 'সেফ-হ্যাভেন অ্যাসেট' (Safe heaven assets) হিসেবে তার গুরুত্ব ধরে রেখেছে। বিশেষ করে গয়না কেনার এই উৎসবের মরসুমে সোনার চাহিদা আরও বেড়েছে।

| Oct 19, 2025, 05:31 PM IST
ভারতজুড়ে পাঁচ দিনের দীপাবলি উৎসব শুরু হওয়ার মুখেও সোনার দাম ঐতিহাসিক উচ্চতায় ঘোরাফেরা করছে।

এই হলুদ ধাতুটিকে ঐতিহ্যগতভাবে শুভ মনে করা হয় এবং একই সাথে এটি মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষাকবচ হিসেবেও বিবেচিত। ২৪ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম ১৩,০৮৬ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় অপরিবর্তিত আছে।

উৎসবের মরসুমের আগে সোনার দামে স্থায়িত্ব। ধনতেরাসে বাঙালির জন্য দারুণ খবর।   

দীপাবলির কেনাকাটা শুরু হয়ে গেলেও, অক্টোবর ১৯, রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যারেটের সোনার দামে কোনো বড় পরিবর্তন আসেনি। 

তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান দরগুলি হল

২৪ ক্যারেট সোনা: প্রতি গ্রাম ১৩,০৮৬ টাকা     ২২ ক্যারেট সোনা: প্রতি গ্রাম ১১,৯৯৫ টাকা     ১৮ ক্যারেট সোনা: প্রতি গ্রাম ৯,৮১৪ টাকা

সোনাকে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী রক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন ধরনের সোনার মধ্যে, ২৪ ক্যারেট সোনা সবচেয়ে দামি এবং এটি মূলত বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট সোনা প্রধানত গয়না তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

ঐতিহ্য মেনে, ধনতেরাস এবং দীপাবলিতে ক্রেতারা সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে সোনা কেনেন। এই উৎসবের ঠিক আগে সোনার দামে এই স্থায়িত্ব দেখা গেল।

ভারতের বিভিন্ন শহরে সোনার দামে বিশেষ কোনো তারতম্য দেখা যাচ্ছে না

শহর                 ২৪ ক্যারেট সোনা (টাকায়)                      ২২ ক্যারেট সোনা (টাকায়)                            ১৮ ক্যারেট সোনা  দিল্লি ১৩,১০১                                                   ১২,০১০                                                      ৯,৮২৯ মুম্বাই                     ১৩,০৮৬                                                  ১১,৯৯৫                                                     ৯৮১৪ চেন্নাই                     ১৩,০৯১                                                   ১২,০০০                                                     ৯৯০০ আহমদাবাদ            ১৩,০৯১                                                   ১২,০০০                                                      ৯৮১৯ ব্যাঙ্গালোর              ১৩,০৮৬                                                  ১১,৯৯৫                                                      ৯,৮১৪ হায়দ্রাবাদ               ১৩,০৮৬                                                  ১১,৯৯৫                                                       ৯,৮১৪      কলকাতা                ১২৯২৫                                                    ১২২৮৫                                                       ১১৯৯০         

সোনার দাম

মেট্রো এবং অন্যান্য ছোট শহরগুলিতে দামে এই সামঞ্জস্য বজায় থাকা প্রমাণ করে যে দীপাবলির আগে সোনার সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে এবং চাহিদাও শক্তিশালী আছে।

চলতি অক্টোবরের শুরুতেই সোনার দাম বাড়তে শুরু করে, যার প্রধান কারণ ছিল বিশ্বজুড়ে বাজারের অস্থিরতা, বিশেষ করে মার্কিন সরকারের সম্ভাব্য শাটডাউন নিয়ে উদ্বেগ। এই ধরনের পরিস্থিতি সাধারণত বিনিয়োগকারীদের সোনাকে আরও স্থিতিশীল সম্পদ হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করে।

কেন এই দীপাবলিতে সোনার দাম এত চড়া?

বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা এবং দেশীয় উৎসবের উৎসাহের কারণে ভারতীয় ক্রেতারা সোনাকে কেবল ঐতিহ্যবাহী কেনাকাটা হিসেবে দেখছেন না, বরং এটিকে একটি কৌশলগত আর্থিক পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচনা করছেন।

