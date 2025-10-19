Gold Rate Today: দীপাবলিতে বড় সুখবর! অবশেষে কমেছে সোনার দাম... কিনতে যাওয়ার আগে জেনে নিন ১ গ্রামের দাম কত...

Gold Rate Today: দীপাবলিতে বড় সুখবর! অবশেষে কমেছে সোনার দাম... কিনতে যাওয়ার আগে জেনে নিন ১ গ্রামের দাম কত...
Gold Price Today: বিশ্বজুড়ে নানা কারণ, যেমন মার্কিন সরকারের শাটডাউনের (Shutdown) ভয় বিনিয়োগকারীদের মনে প্রভাব ফেলায়, সোনা একটি নিরাপদ বিনিয়োগ বা 'সেফ-হ্যাভেন অ্যাসেট' (Safe heaven assets) হিসেবে তার গুরুত্ব ধরে রেখেছে। বিশেষ করে গয়না কেনার এই উৎসবের মরসুমে সোনার চাহিদা আরও বেড়েছে।
তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান দরগুলি হল
ভারতের বিভিন্ন শহরে সোনার দামে বিশেষ কোনো তারতম্য দেখা যাচ্ছে না
সোনার দাম
কেন এই দীপাবলিতে সোনার দাম এত চড়া?
