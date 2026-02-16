English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Gold Silver Price Fall: কমল ১২%! সোনার দামে অস্বাভাবিক পতন... দাম কমে বহুমূল্য ১০ গ্রাম হলুদ ধাতু এখন... আরও কমল রুপোও...

Gold Rate Today February 16:  MCX থেকে COMEX, গয়নার সোনা... সবের দামে পতন। সপ্তাহের শুরুতেই সুখবর। কেন কমল দাম?  

| Feb 16, 2026, 04:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দামে ফের বড় পতন। একলাফে  ১২% কমল সোনার দাম। MCX-এ সোনার দাম ১.৫০ লক্ষ টাকার নিচে নেমে গিয়েছে।

ওদিকে টানা তৃতীয় দিন রুপোর দামেরও পতন অব্যাহত। ৩% কমেছে রুপোলি ধাতুর দাম। 

বিশ্বব্যাপী মন্দার মধ্যেই ভারতে সোনা এবং রুপোর দাম অস্বাভাবিক রকমভাবে কমেছে। 

মন্দার কারণে সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই MCX গোল্ড এবং MCX সিলভার ফিউচারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। 

এপ্রিল ২০২৬-এ মেয়াদ শেষ হওয়া MCX সোনার ফিউচারের দাম প্রায় ১% কমেছে এবং ১.৫৫ লক্ষ টাকায় লেনদেন হয়েছে। 

অন্যদিকে মার্চ ২০২৬-এর মেয়াদ শেষ হওয়া MCX সিলভার ফিউচারের দাম ৩%-এরও বেশি কমেছে এবং ২.৩৭ লক্ষ টাকার নিচে লেনদেন হয়েছে।

ভারতে সোনার দামের গ্রাফ এই মুহূর্তে এতটাই অস্থির যে এখন সোনার দাম ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে রেকর্ড সর্বোচ্চ দামে চেয়ে ১২% কম।

সপ্তাহের শুরুতেই প্রতি ১০০ গ্রামে সোনার দাম প্রায় ১৩০০০ ডলার কমে গিয়েছে। 

সোনার দামে এই হ্রাসের ফলে এখন ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট সোনাও অনেক কমে লেনদেন হচ্ছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ভারতে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১৩১০ টাকা কমে ১,৫৬,৪৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। 

যেখানে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১২০০ টাকা কমে ১,৪৩,৪০০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯৮০ টাকা কমে ১,১৭,৩৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী সোমবার, COMEX সোনার দাম প্রায় ১% কমে প্রতি আউন্স ৫,০১০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে যাওয়াতেই COMEX সোনার দামে পতন।

ওদিকে, স্পট সিলভার ফিউচারের দাম ৩.৪% কমে প্রতি আউন্স ৭৫.৩৫ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

আজ MCX রুপোর দাম ৩% এরও বেশি কমে প্রতি ১ কেজিতে দিনের সর্বনিম্ন ২,৩৫,২০৮ টাকায় পৌঁছেছে। 

