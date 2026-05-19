/Gold Price big hike: আর হাত দিতে পারবেন না: ভয়ংকর দাম বাড়ল সোনার, বিয়ের মরসুমে কত হল প্রিয় হলুদ ধাতু?

Gold Price Today: মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের উপর পরিকল্পিত সামরিক হামলা আপাতত বন্ধ রাখায় এবং আলোচনার রাস্তা খোলা রাখার ঘোষণা করার পরই বিশ্ববাজার-সহ ভারতের বাজারে এই প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। তবে সোনার দাম বাড়লেও ভারতের বাজারে রুপোর (Silver) দাম আরও কমেছে, সঙ্গে প্ল্যাটিনামও।
পণ্য বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি কিছুটা থিতু হওয়া এবং ইরানের কাছ থেকে নতুন শান্তি প্রস্তাব পাওয়ার পর মার্কিন প্রশাসনের নমনীয় মনোভাব বিশ্ব অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি এবং দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ সুদের হারের উদ্বেগ কিছুটা কমিয়েছে। এর ফলে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছে।
গুডরিটার্নস' (GoodReturns)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশের বাজারে ২৪ ক্যারাট, ২২ ক্যারাট এবং ১৮ ক্যারাট—সব ধরনের সোনার দামেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে
২৪ ক্যারাট সোনা (বিশুদ্ধ সোনা): প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ৮২ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৭০৪ টাকায়, যা আগের সেশনে ছিল ১৫,৬২২ টাকা।
১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ৮২০ টাকা বেড়ে হয়েছে ১,৫৭,০৪০ টাকা (আগের দিন ছিল ১,৫৬,২২ \টাকা)। এছাড়া ১০০ গ্রামের দাম ৮,২০০ টাকা বেড়ে ১৫,৭০,৪০০ টাকায় পৌঁছেছে।
২২ ক্যারাট সোনা (অলঙ্কারের সোনা): গহনা তৈরির জন্য জনপ্রিয় ২২ ক্যারাট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৭৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ১৪,৩৯৫ টাকা।
১০ গ্রামের ক্ষেত্রে দাম ৭৫০ টাকা বেড়ে হয়েছে ১,৪৩,৯৫০ টাকা এবং ১০০ গ্রামের দাম ৭,৫০০ টাকা বৃদ্ধির পর দাঁড়িয়েছে ১৪,৩৯,৫০০ টাকা।
১৮ ক্যারাট সোনা: ১৮ ক্যারাট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৬১ টাকা বেড়েছে। এর ফলে প্রতি ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারাট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,১৭,৭৮০ টাকা এবং ১০০ গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১১,৭৭,৮০০ টাকা।
সোনার বাজারে যখন সুদিন ফিরে এসেছে, ঠিক তখনই রুপোর বাজারে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত মূল্যবান এই সাদা ধাতুর দাম কেজিতে এক ধাক্কায় ৫,০০০ টাকা কমে গেছে।
বাজারে প্রতি কেজি রুপোর দাম আগের ২,৯০,০০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২,৮৫,০০০ টাকায় নেমে এসেছে। অর্থাৎ প্রতি গ্রাম রুপোর দাম ৫ টাকা কমে হয়েছে ২৮৫ টাকা।
রুপোর পাশাপাশি প্ল্যাটিনামের (Platinum) দামও নিম্নমুখী। প্রতি ১০ গ্রাম প্ল্যাটিনামের দাম ২৪০ টাকা কমে ৬০,৭৫০ টাকায় থিতু হয়েছে।
বিশ্ববাজারে স্পট গোল্ডের (Spot Gold) দাম প্রতি আউন্সে ৪,৫৬৫.৪০ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে, যা এর আগে বেশ কিছুটা নিম্নমুখী ছিল।
তবে মার্কিন ডলারের সূচক কিছুটা দুর্বল হওয়ায় অন্যান্য মুদ্রার ক্রেতাদের জন্য সোনা কেনা তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে।
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার জানান যে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সামরিক হামলা স্থগিত করেছেন যাতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করা যায়।
ইরান, ওয়াশিংটনে একটি নতুন শান্তি প্রস্তাব পাঠানোর পরই ট্রাম্প এই সিদ্ধান্ত নেন।
এই ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১০ ডলারের নিচে নেমে আসে।
তেলের দাম কমার ফলে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা কিছুটা কমেছে, যা পরোক্ষভাবে সোনা ও বন্ডের বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা থিতু করতে সাহায্য করেছে।
বিনিয়োগকারীদের একাংশের মতে, আগামী দিনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এবং মার্কিন অর্থনৈতিক তথ্য বা ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কেমন আসে, তার ওপরই নির্ভর করবে সোনা ও রুপোর পরবর্তী গতিপ্রকৃতি।
তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের বাজারে সোনা ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বাজার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।