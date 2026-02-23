English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Gold Rate: সোনার দাম নিয়ে বিরাট আপডেট! হলুদ ধাতুতে বিনিয়োগ কি এখন আদৌ লাভজনক? বিশেষজ্ঞরা বলছেন বড় কথা...

Gold Rate: সোনার দাম নিয়ে বিরাট আপডেট! হলুদ ধাতুতে বিনিয়োগ কি এখন আদৌ লাভজনক? বিশেষজ্ঞরা বলছেন বড় কথা...

Gold Price Fall: সোনার দামের এই পরিস্থিতিতে সবার মনেই প্রশ্ন, বিনিয়োগের কৌশল কী হওয়া উচিত? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?  

| Feb 23, 2026, 05:41 PM IST
সোনার দাম নিয়ে বড় আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চার দিনের শক্তিশালী উত্থানের পর আবার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সোনার দাম। সামান্য কমেছে সোনার দাম।

যদিও তা ধরাছোঁয়ার বাইরেই বলা চলে। MCX সোনার দাম ১০ গ্রামে ১.৫৯ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এমসিএক্স গোল্ড ফিউচারসে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম আজ ১,৫৯,৪২০ টাকা।

সোমবার ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রামের দাম ১৫,৯৪২ টাকা (-১ টাকা), ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রাম ১৪,৬১৪ টারা (-১ টাকা) আর ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রাম ১১,৯৬০ টাকা (-১ টাকা)।

ওদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম ০.৮% বেড়ে প্রতি আউন্স ৫,১৪৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে। যেখানে রুপোর দাম ২% বেড়ে প্রতি আউন্স ৮৬.২৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। 

যেখানে ভারতে আজ এমসিএক্স সিলভার ফিউচারসে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ২,৭২,০০০ টাকার কাছাকাছি। এই পরিস্থিতিতে সবার মনেই প্রশ্ন, বিনিয়োগের কৌশল কী হওয়া উচিত?

বলাই বাহুল্য যে সোনার দামের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ক্রেতাদের সোনার গয়না কেনার উপর প্রভাব ফেলছে। বিভিন্ন গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধাররা বলছেন, সোনার দামের এই ওঠাপড়ায় ক্রেতারা এখন ডিজাইনার, বহুমুখী টুকরো এবং ল্যাব-উত্পাদিত হীরে কেনার উপর মনোযোগ দিচ্ছেন। 

বিশেষজ্ঞদের মতে সোমার দামের এই নিরন্তর ওঠাপড়ার পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে শুল্কনীতি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের নিত্যনতুন নীতি। যা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জরুরি শুল্ক বাতিল করার পর, প্রশাসন বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির উপর নতুন ১০% শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছে, পরে এই শুল্ক হার ১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে। 

যারফলে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, শুল্কের পরিবর্তনশীল অবস্থান বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল ঘটিয়েছে। গয়নার বদলের অস্থির সময়ে সোনার মুদ্রার চাহিদা বাড়ছে।

