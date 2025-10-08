English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold Price Rate today: হলুদ ধাতুর নতুন রেকর্ড! ধনতেরাসে সোনা কিনতে গেলেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন...

Gold Price: সোনার বাজারে ফের ইতিহাস তৈরি হল। বুধবার সকালেই বহুল আলোচিত হলুদ ধাতুর দাম ছুঁল রেকর্ড উচ্চতা — প্রতি ১০ গ্রামে ১.২২ লক্ষ টাকা (Gold Price Today)। আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তা, দুর্বল মার্কিন ডলার ও সুদের হার কমার সম্ভাবনা—এই তিন কারণ একসঙ্গে মিলেই নতুন দামের শিখরে পৌঁছেছে সোনা। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এ ডিসেম্বর ফিউচার্সে বুধবার সকালে সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় গ্রাম পিছু ১,২২,১৬৫ টাকা। অর্থাৎ বেড়েছে প্রায় ০.৮৬%। একই সঙ্গে

| Oct 08, 2025, 04:55 PM IST
1/11

বিশেষজ্ঞদের মতে, একাধিক বৈশ্বিক ঘটনাই এই প্রবল উত্থানের পেছনে দায়ী। দ্বিতীয় সপ্তাহে গড়িয়েছে মার্কিন সরকার বন্ধের জট, ফলে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে। 

2/11

এর উপর আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে সোনা কিনছে।

3/11

দীর্ঘ মেয়াদে সোনার দাম আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা। তাই দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের ‘ধীরে ধীরে’ বা পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।   

4/11

নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য হঠাৎ করে বড় পরিমাণে কেনার পরিবর্তে, ধাপে ধাপে ছোট পরিমাণে কিনে পোর্টফোলিও তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

5/11

উচ্চমূল্যের কারণে দেশের সোনা-ঋণ (Gold Loan) বাজারেও চাঙ্গাভাব। রেটিং সংস্থা ICRA জানিয়েছে, “ভারতের সংগঠিত সোনা ঋণ শিল্প ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে—এক বছর আগেই লক্ষ্য পূর্ণ হবে। ২০২৭ সালে তা আরও বেড়ে ১৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে।” 

6/11

বর্ধিত সোনার মূল্য ঋণযোগ্য সম্পদের মূল্য বাড়াচ্ছে, ফলে ব্যাঙ্ক ও NBFC-গুলির কাছে এটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। 

7/11

যদিও সোনা এখনো সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত, তবুও বিশ্লেষকদের পরামর্শ—“অতি উচ্ছ্বাসে নয়, কৌশলগতভাবে” বিনিয়োগ করতে হবে। 

8/11

যাঁরা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রিটার্ন খুঁজছেন, তাঁদের জন্য নিয়মিত ছোট ছোট পরিমাণে বিনিয়োগই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

9/11

সোনার দাম যে শুধু বাজার নয়, মনোবিজ্ঞানেরও প্রতিফলন—তা আরও একবার প্রমাণিত হল। 

10/11

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা আবারও ফিরছেন প্রাচীন আশ্রয় সোনার দিকেই। 

11/11

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঝলমলে উত্থানের মধ্যেও বাজারের বাস্তবতা ভুলে না গিয়ে, ধৈর্য ও বিচক্ষণতাই হওয়া উচিত বিনিয়োগকারীর মূল মন্ত্র।

পরবর্তী
অ্যালবাম

North Bengal Flood: এবার ভেসে গেল 'সুন্দরবন'! তলিয়ে গেল ঘর-বাড়ি, চাষের জমি.. ভয়ংকর পরিস্থিতি..

পরবর্তী অ্যালবাম

North Bengal Flood: এবার ভেসে গেল &#039;সুন্দরবন&#039;! তলিয়ে গেল ঘর-বাড়ি, চাষের জমি.. ভয়ংকর পরিস্থিতি..

North Bengal Flood: এবার ভেসে গেল 'সুন্দরবন'! তলিয়ে গেল ঘর-বাড়ি, চাষের জমি.. ভয়ংকর পরিস্থিতি..

North Bengal Flood: এবার ভেসে গেল 'সুন্দরবন'! তলিয়ে গেল ঘর-বাড়ি, চাষের জমি.. ভয়ংকর পরিস্থিতি.. 8
Aadhaar Update Charge: আধার আপডেটের খরচে বড় রদবদল, দেখে নিন কোন কাজে কত টাকা লাগবে

Aadhaar Update Charge: আধার আপডেটের খরচে বড় রদবদল, দেখে নিন কোন কাজে কত টাকা লাগবে

Aadhaar Update Charge: আধার আপডেটের খরচে বড় রদবদল, দেখে নিন কোন কাজে কত টাকা লাগবে 6
Ditipriya Roy Surgery: অসুস্থ দিতিপ্রিয়া! শটের মাঝেই নাক থেকে রক্ত, পুজো কাটতেই অস্ত্রোপচার অভিনেত্রীর...

Ditipriya Roy Surgery: অসুস্থ দিতিপ্রিয়া! শটের মাঝেই নাক থেকে রক্ত, পুজো কাটতেই অস্ত্রোপচার অভিনেত্রীর...

Ditipriya Roy Surgery: অসুস্থ দিতিপ্রিয়া! শটের মাঝেই নাক থেকে রক্ত, পুজো কাটতেই অস্ত্রোপচার অভিনেত্রীর... 7
Zubeen Garg&#039;s Cop Cousin Arrested: জুবিন মৃত্যুতে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! গ্রেফতার এবার গায়েকর ভাই অসম পুলিসের ডিএসপি...

Zubeen Garg's Cop Cousin Arrested: জুবিন মৃত্যুতে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! গ্রেফতার এবার গায়েকর ভাই অসম পুলিসের ডিএসপি...

Zubeen Garg's Cop Cousin Arrested: জুবিন মৃত্যুতে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! গ্রেফতার এবার গায়েকর ভাই অসম পুলিসের ডিএসপি... 6