Gold Price Today: চলতি বছরে আজ সর্বোচ্চ দামে পৌঁছল সোনা! মাথায় হাত আমজনতার... সব রেকর্ড ভেঙে হলুদ ধাতুর মূল্য কত হল?

Gold Price Today: চলতি বছরে আজ সর্বোচ্চ দামে পৌঁছল সোনা! মাথায় হাত আমজনতার... সব রেকর্ড ভেঙে হলুদ ধাতুর মূল্য কত হল?
Gold Price touches highest record in 2025: কমার নামই নিচ্ছে না সোনা (Gold)। দিন দিন দাম বেড়েই চলছে। বছর শেষে রীতিমতো নয়া রেকর্ড সোনার দামে (Gold Price record)। কেনার হোক বা না হোক, সোনার দাম (Gold Price) বৃদ্ধি পেলে যেমন চিন্তা বাড়ে, তেমনি সস্তা হলে আনন্দ হয়। চলতি বছরের শুরু থেকেই লাফিয়ে বাড়ছে সোনার দাম। এদিনও সেই একই ট্রেন্ড। শুক্রবার বিশ্ববাজারে সোনার দাম আবার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এ দিন মূল্যবান এই ধাতুর দাম ০.৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা:
ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা:
শহর ২২ ক্যারেট সোনা (প্রতি গ্রাম) ২৪ ক্যারেট সোনা (প্রতি গ্রাম)
সোনা ওজন দাম (টাকায়) ২৪ ক্যারেট (Fine Gold 995) ১ গ্রাম ১৩,৭৪৪ ২২ ক্যারেট [916] (কিনতে গেলে) ১ গ্রাম ১৩,০৫৫ ২২ ক্যারেট (বেচতে গেলে) ১ গ্রাম ১২,৫০৭ ১৮ ক্যারেট [750] (কিনতে গেলে) ১ গ্রাম ১০,৭২০ রুপো বার (999) ১ কেজি ২২,৮,৯৫৬ উপরের দাম ৩ শতাংশ জিএসটি বাদ দিয়ে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ে ৩ শতাংশ জিএসটিও মূল দামের সঙ্গে লাগু হবে। তথ্যসূত্র - SSBC
গয়নায় হলমার্ক:
হলমার্কে যে কোনও জুয়েলারের শনাক্তকরণ চিহ্ন, হলমার্কিংয়ের বছর, ক্যারেট এবং ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS) এর স্ট্যাম্প উল্লেখ থাকে। BIS স্ট্যাম্প হল একটি সার্টিফিকেট যা নিশ্চিত করে যে গয়নাটি ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, জুয়েলারদের ব্যক্তিগত হলমার্কও থাকে। তাতে ধাতুর বিশুদ্ধতা এবং তৈরির বছর উল্লেখ থাকে।
