English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gold Price Today: চলতি বছরে আজ সর্বোচ্চ দামে পৌঁছল সোনা! মাথায় হাত আমজনতার... সব রেকর্ড ভেঙে হলুদ ধাতুর মূল্য কত হল?

Gold Price Today: চলতি বছরে আজ সর্বোচ্চ দামে পৌঁছল সোনা! মাথায় হাত আমজনতার... সব রেকর্ড ভেঙে হলুদ ধাতুর মূল্য কত হল?

Gold Price touches highest record in 2025: কমার নামই নিচ্ছে না সোনা (Gold)। দিন দিন দাম বেড়েই চলছে। বছর শেষে রীতিমতো নয়া রেকর্ড সোনার দামে (Gold Price record)। কেনার হোক বা না হোক, সোনার দাম (Gold Price) বৃদ্ধি পেলে যেমন চিন্তা বাড়ে, তেমনি সস্তা হলে আনন্দ হয়। চলতি বছরের শুরু থেকেই লাফিয়ে বাড়ছে সোনার দাম। এদিনও সেই একই ট্রেন্ড। শুক্রবার বিশ্ববাজারে সোনার দাম আবার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এ দিন মূল্যবান এই ধাতুর দাম ০.৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। 

| Dec 26, 2025, 03:56 PM IST
1/9

সোনার দাম

বছর শেষেও উর্দ্ধমুখী সোনার দাম। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের জন্য স্বস্তি এল না। আজ ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ কলকাতায় হলমার্ক সোনার দাম কত হল? এক গ্রাম কিনতে কত খরচ পড়বে?

2/9

সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা:

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৬ সালে দু’বার সুদের হার কমাতে পারে—এমন আভাসে লগ্নিকারীরা সোনার দিকে ঝুঁকছেন। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস এবং শ্রমবাজারের পরিস্থিতি শিথিল হওয়ার কারণে এই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। 

3/9

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা:

বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভেনিজুয়েলার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি সোনার দামকে প্রভাবিত করেছে।  ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের ওপর মার্কিন অবরোধ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নাইজেরিয়ায় আইসিসের (ISIS) বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযান বাজার পরিস্থিতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।  

4/9

শহর ২২ ক্যারেট সোনা (প্রতি গ্রাম) ২৪ ক্যারেট সোনা (প্রতি গ্রাম)

দিল্লি ১২,৮৫০ টাকা    ১৪,০১৭ টাকা চেন্নাই ১২,৮৯০ টাকা   ১৪,০৬২ টাকা কলকাতা ১২,৮৩৫ টাকা   ১৪,০১২ টাকা মুম্বই ১২,৮৩৫ টাকা    ১৪,০০২ টাকা বেঙ্গালুরু ১২,৮৩৫ টাকা    ১৪,০০২ টাকা হায়দরাবাদ ১২,৮৩৫ টাকা    ১৪,০০২ টাকা আহমেদাবাদ ১২,৮৪০ টাকা    ১৪,০০৭ টাকা

5/9

সোনার দাম

সোনা বা রুপোর দাম বাড়ছে ইদানিং। অনুষ্ঠান হোক বা বিয়ে, সোনার দামের ওঠাপড়া নজর রাখতেই মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নমধ্যবিত্তদের। দৈনিক সোনা-রুপোর বাজার দর আপনারা রোজই পেয়ে থাকেন এবিপি লাইভ বাংলায়। দেখে নিতে পারেন গতকালের থেকে দামের ফারাক কতটা। 

6/9

সোনার দাম

সোনা  ওজন দাম (টাকায়) ২৪ ক্যারেট (Fine Gold 995) ১ গ্রাম ১৩,৭৪৪ ২২ ক্যারেট [916] (কিনতে গেলে) ১ গ্রাম ১৩,০৫৫ ২২ ক্যারেট (বেচতে গেলে) ১ গ্রাম  ১২,৫০৭ ১৮ ক্যারেট [750] (কিনতে গেলে) ১ গ্রাম ১০,৭২০ রুপো বার (999) ১ কেজি ২২,৮,৯৫৬   উপরের দাম ৩ শতাংশ জিএসটি বাদ দিয়ে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ে ৩ শতাংশ জিএসটিও মূল দামের সঙ্গে লাগু হবে। তথ্যসূত্র - SSBC 

7/9

সোনার দাম

সোনা কিনতে গেলে জানবেন, সোনার বিশুদ্ধতা প্রকাশ করা হয় ক্যারেটে। ২৪ ক্যারেট সোনা ৯৯.৯% খাঁটি এবং ২২ ক্যারেট সোনা ৯২% খাঁটি।  ১৪ এবং ১৮ ক্যারেটে যথাক্রমে মাত্র ৫৮.৩৩% এবং ৭৫% খাঁটি সোনা থাকে।                   

8/9

গয়নায় হলমার্ক:

হলমার্কে যে কোনও জুয়েলারের শনাক্তকরণ চিহ্ন, হলমার্কিংয়ের বছর, ক্যারেট এবং ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS) এর স্ট্যাম্প উল্লেখ থাকে। BIS স্ট্যাম্প হল একটি সার্টিফিকেট যা নিশ্চিত করে যে গয়নাটি ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, জুয়েলারদের ব্যক্তিগত হলমার্কও থাকে। তাতে ধাতুর বিশুদ্ধতা এবং তৈরির বছর উল্লেখ থাকে।

9/9

সোনার দাম

সোনার দাম সম্পর্কে খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নিন। গ্রাহকদের পরামর্শ দিতে এই প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত একান্তই গ্রাহকের নিজের। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না? নির্ভর করবে....SIR হিয়ারিং শুরুর আগেই এল কমিশনের নয়া নির্দেশনামা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Elon Musk Starlink Plan in India: ভারতে কবে থেকে চালু হচ্ছে মাস্কের স্যাটেলাইট-ইন্টারনেটের &#039;জাদু&#039;? দেশে স্টারলিংকের দাম-স্পিড নিয়ে বড় আপডেট...

Elon Musk Starlink Plan in India: ভারতে কবে থেকে চালু হচ্ছে মাস্কের স্যাটেলাইট-ইন্টারনেটের 'জাদু'? দেশে স্টারলিংকের দাম-স্পিড নিয়ে বড় আপডেট...

Elon Musk Starlink Plan in India: ভারতে কবে থেকে চালু হচ্ছে মাস্কের স্যাটেলাইট-ইন্টারনেটের 'জাদু'? দেশে স্টারলিংকের দাম-স্পিড নিয়ে বড় আপডেট... 8
SIR in Bengal: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না? নির্ভর করবে....SIR হিয়ারিং শুরুর আগেই এল কমিশনের নয়া নির্দেশনামা...

SIR in Bengal: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না? নির্ভর করবে....SIR হিয়ারিং শুরুর আগেই এল কমিশনের নয়া নির্দেশনামা...

SIR in Bengal: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আদৌ নাম উঠবে কি উঠবে না? নির্ভর করবে....SIR হিয়ারিং শুরুর আগেই এল কমিশনের নয়া নির্দেশনামা... 15
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্কটের উন্নতিতে অনেকেই ঈর্ষা করবে, কঠোর পরিশ্রম সিংহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্কটের উন্নতিতে অনেকেই ঈর্ষা করবে, কঠোর পরিশ্রম সিংহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্কটের উন্নতিতে অনেকেই ঈর্ষা করবে, কঠোর পরিশ্রম সিংহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে... 12
Bengal Weather Update: পূর্বাভাসে সিলমোহর! কলকাতায় ১২°, আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: পূর্বাভাসে সিলমোহর! কলকাতায় ১২°, আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: পূর্বাভাসে সিলমোহর! কলকাতায় ১২°, আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট... 7