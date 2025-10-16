Gold Rate Today: ধনতেরাসের আগেই রেকর্ডচূড়ায় সোনা, বছর না পেরোতেই কি ১০ গ্রাম দেড় লাখ? রুপোও ছেড়ে কথা বলছে না...

Gold Rate Today: ধনতেরাসের আগেই রেকর্ডচূড়ায় সোনা, বছর না পেরোতেই কি ১০ গ্রাম দেড় লাখ? রুপোও ছেড়ে কথা বলছে না...
Gold Price in India: ধনতেরাস মানেই তো সোনাদানার কেনাকাটি। অনেকেই মনে করেন যে ধনতেরাসে সোনা বা রুপোর কিছু কিনলে পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। আপনারও যদি ধনতেরাসে সোনা বা রুপোর কিছু কেনার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে এবার কিন্তু খরচ বেশ অনেকটাই হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালীপুজোর আগেই ধনতেরাস। উত্সব মরসুমে এবং দীপাবলির সময় লোকেরা সোনা কেনাকে শুভ বলে মনে করে। এমন পরিস্থিতিতে ক্রমাগত বাড়তে থাকা সোনার দাম সাধারণ ভারতীয়দের নাগালের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। ২৪ ক্যারেট সোনা বিনিয়োগের জন্য ভাল বলে মনে করা হয়। তা থেকে গয়না তৈরি হয় না। ২২ ক্যারেট সোনা দিয়ে গহনা তৈরি করা হয়। তবে ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট উভয়ের দাম বৃদ্ধির কারণে এটি কিনতে লোকজনের অসুবিধা হতে পারে।
সোনার দাম বৃদ্ধি
২৪ ক্যারেটের সোনার দাম
২২ ক্যারেটের সোনার দাম
১৮ ক্যারেটের সোনার দাম
রুপোর দাম-
