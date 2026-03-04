English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gold Price: সোনার দামে আগুন, যুদ্ধের মাঝেই ১০ গ্রাম ছোঁবে ২ লক্ষ? নতুন রেকর্ডের পথে হলুদ ধাতু...

Gold Price Prediction March 2026: ২০২৬ সালের ৪ঠা মার্চ বুধবারের বাজার পরিস্থিতি এবং আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের আবহে সোনার দাম উর্ধ্বমুখী। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তাপে কি ২ লাখে পৌঁছাবে সোনার দাম? আন্তর্জাতিক বাজারে ৫,২০০ ডলার ছাড়াল সোনা, জানুন আগামী লক্ষ্যমাত্রা।

| Mar 04, 2026, 11:57 PM IST
সোনার দামে আগুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির চরম অবনতি বিশ্ব অর্থনীতিতে বড়সড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।   

সোনার দামে আগুন

যুদ্ধের অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচতে বিনিয়োগকারীরা এখন 'সেফ-হেভেন' বা সুরক্ষিত বিনিয়োগ হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছেন। ফলে বুধবার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক— উভয় বাজারেই সোনার দামে বড় লাফ দেখা গেছে।  

সোনার দামে আগুন

আন্তর্জাতিক বাজারে (COMEX) সোনার দাম আজ ৫,০৯৪ ডলারের নিম্নস্তর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৫,২০০ ডলার প্রতি ট্রয় আউন্স স্পর্শ করেছে। দিনের শেষে প্রায় ১.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে সোনা।   

সোনার দামে আগুন

একইভাবে ভারতের বাজারেও (MCX) সোনার দাম চড়চড়িয়ে বেড়েছে। এদিন এমসিএক্স-এ সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬৩,৮০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, সোনার বর্তমান রেকর্ড উচ্চতা হলো ১,৮০,৭৭৯ টাকা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যে হারে দাম বাড়ছে, তাতে চলতি মার্চ মাসেই সোনা নতুন শিখর স্পর্শ করতে পারে।  

সোনার দামে আগুন

বাজার বিশেষজ্ঞ অনুজ গুপ্তের মতে, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালীতে পণ্য চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশচুম্বী হতে পারে, যা বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে। মুদ্রাস্ফীতির এই আশঙ্কাই ডলার এবং টাকার বিনিময় মূল্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, যার সরাসরি সুফল পাচ্ছে সোনা।  

সোনার দামে আগুন

আন্তর্জাতিক বাজার: সোনার দাম এখন ৫,১০০ থেকে ৫,২০০ ডলারের রেঞ্জে রয়েছে। ৫,২০০ ডলারের বাধা টপকাতে পারলে পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা হবে ৫,২৫০ এবং ৫,৩০০ ডলার। নিচের দিকে ৪,৯০০ ডলার হলো একটি শক্তিশালী সাপোর্ট।  

সোনার দামে আগুন

দেশীয় বাজার: এনরিচ মানি-র সিইও পোনমুডি আর.-এর মতে, এমসিএক্স-এ সোনা ১,৭০,০০০ টাকার গণ্ডি পার করলে দ্রুত ১,৭৫,০০০ থেকে ১,৮০,০০০ টাকার দিকে এগোবে। আপাতত ১,৫৮,০০০ টাকা হলো সোনার জন্য প্রধান সাপোর্ট লেভেল।  

সোনার দামে আগুন

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, যতক্ষণ না ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কমছে,ততক্ষণ সোনার দাম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং উচ্চ স্তরে প্রফিট বুকিং-এর পর প্রতিবার নিম্নস্তরে শক্তিশালী কেনাকাটা দেখা যাচ্ছে, যা সোনার বুলিশ ট্রেন্ডকে আরও শক্তিশালী করছে।

