Gold Price: সোনার দামে আগুন, যুদ্ধের মাঝেই ১০ গ্রাম ছোঁবে ২ লক্ষ? নতুন রেকর্ডের পথে হলুদ ধাতু...
Gold Price Prediction March 2026: ২০২৬ সালের ৪ঠা মার্চ বুধবারের বাজার পরিস্থিতি এবং আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের আবহে সোনার দাম উর্ধ্বমুখী। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তাপে কি ২ লাখে পৌঁছাবে সোনার দাম? আন্তর্জাতিক বাজারে ৫,২০০ ডলার ছাড়াল সোনা, জানুন আগামী লক্ষ্যমাত্রা।
বাজার বিশেষজ্ঞ অনুজ গুপ্তের মতে, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালীতে পণ্য চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশচুম্বী হতে পারে, যা বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে। মুদ্রাস্ফীতির এই আশঙ্কাই ডলার এবং টাকার বিনিময় মূল্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, যার সরাসরি সুফল পাচ্ছে সোনা।
