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রথযাত্রায় রেকর্ড দাম কমল সোনার: এবার রথ দেখে কলা না বেচে, সোনা কিনুন-- আজ কিনলেই বিরাট লাভ?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 16, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:26 PM IST

Gold Price Big Fall: বিশ্ব বাজারের অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি পড়ল ভারতের বাজারে। বিশ্ব বাজারে সোনা ও রূপোর দাম প্রায় ১ শতাংশ পড়ে যাওয়ার কারণে ভারতীয় বাজারেও সোনা-রুপোর দামে বড় পতন। একদম হু হু করে কমল হলুদ ধাতুর দাম। আন্তর্জাতিক বাজারে ‘কমেক্স’ (COMEX)-এ দরপতনের রেশ ধরেই রথের দিন 'মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে' (MCX) সোনা ও রূপোর মূল্যে এই মন্দা।

সোনার দামে পতন1/17

সোনার দামে পতন

আজ ভারতীয় বাজারে ২৪ ক্যারাট সোনার দাম প্রতি ১০০ গ্রামে এক ধাক্কায় প্রায় ২,৮০০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। অন্যদিকে, ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছে ১,৪৩,৫০০ টাকার নীচে।

২৪ ক্যারাট2/17

২৪ ক্যারাট

২৪ ক্যারাট সোনা (পাকা সোনা): প্রতি ১০ গ্রামের দাম প্রায় ১,৪৩,২৯০ টাকা।

২২ ক্যারাট3/17

২২ ক্যারাট

২২ ক্যারাট সোনা (গহনা সোনা): প্রতি ১০ গ্রামের দাম কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৩১,৩৫০ টাকা (প্রতি ১০০ গ্রামে দাম কমেছে প্রায় ২,৫০০ টাকা)।

 

১৮ ক্যারাট4/17

১৮ ক্যারাট

১৮ ক্যারাট সোনা: প্রতি ১০ গ্রামের দাম কমে হয়েছে ১,০৭,৪৭০ টাকা।

রুপোর বাজার5/17

রুপোর বাজার

সোনার পাশাপাশি রুপোর বাজারেও আজ বড়সড় ধস নেমেছে। এমসিএক্স (MCX) বাজারে রূপোর দাম প্রতি কেজিতে ২.২০ লক্ষ টাকার নিচে নেমে এসেছে। 

 

রুপোর দাম6/17

রুপোর দাম

আন্তর্জাতিক স্তরে স্পট রুপোর দাম ১.১২ শতাংশ কমে গিয়ে প্রতি আউন্স মাত্র ৫৭ ডলারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।

স্পট গোল্ড7/17

স্পট গোল্ড

আন্তর্জাতিক বাজারে আজ স্পট গোল্ড বা আন্তর্জাতিক স্পট সোনার দাম প্রায় ১ শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে ৪,০৩০ ডলারের কাছাকাছি এসে ঠেকেছে। 

 

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা8/17

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সামরিক পদক্ষেপের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

বিনিয়োগকারীরা সতর্ক9/17

বিনিয়োগকারীরা সতর্ক

যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে ইরান পুনরায় আলোচনা শুরু করার সংকেত দিয়েছে, তবুও শেষ পর্যন্ত এই অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগকারীরা সতর্ক অবস্থান নিচ্ছেন।

মুদ্রাস্ফীতি10/17

মুদ্রাস্ফীতি

এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতির (Inflation Data) নতুন তথ্য সামনে এসেছে। 

 

তেলের দাম11/17

তেলের দাম

জুন মাসে আমেরিকার প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স বা পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি জ্বালানি তেলের দাম কমার কারণে অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পেয়েছে। 

 

'ফেডারেল রিজার্ভ'12/17

'ফেডারেল রিজার্ভ'

এর ফলে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ' (US Federal Reserve) কর্তৃক সুদের হার খুব শীঘ্রই বৃদ্ধি করার যে আশঙ্কা ছিল, তা কিছুটা কমেছে। 

সোনা ও রুপোর দামের ওপর বাড়তি চাপ13/17

সোনা ও রুপোর দামের ওপর বাড়তি চাপ

তবে ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে মার্কিন ডলার সূচক ১০০.৫০ পয়েন্টের কাছাকাছি বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, যা সোনা ও রুপোর দামের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে।

 

সোনার দামে সামান্য তারতম্য14/17

সোনার দামে সামান্য তারতম্য

ভারতের প্রধান শহরগুলোতে আজ সোনার দামে সামান্য তারতম্য দেখা গেছে। 

মেট্রো শহরে সোনার দাম15/17

মেট্রো শহরে সোনার দাম

দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং ব্যাঙ্গালোরের মতো মেট্রো শহরগুলিতে ২২ ক্যারাট সোনার দাম প্রতি গ্রামে কম-বেশি ১৩,১৩৫ টাকা থেকে ১৩,১৫০ টাকার মধ্যে। 

 

চেন্নাই ও দিল্লিতে16/17

চেন্নাই ও দিল্লিতে

অন্যদিকে চেন্নাই ও দিল্লিতে ২৪ ক্যারাট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে যথাক্রমে ১,৪৩,৪৬০ টাকা ও ১,৪৩,৩৪৪ টাকার কাছাকাছি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা17/17

আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা

বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারের এই অস্থিরতা যতদিন বজায় থাকবে, ততদিন সোনা ও রুপোর দামে এমন ওঠানামা চলতেই থাকবে। তবে দাম কিছুটা কমায় সাধারণ ক্রেতা ও খুচরো ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাময়িক স্বস্তি দেখা গিয়েছে।

TAGS:
gold price drop
Silver Price drop

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