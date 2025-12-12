English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Silver Price touched record: রেকর্ড গড়ে রুপো যেন রেসের ঘোড়া, সোনাকে বলে বলে গোল দিচ্ছে সেকেন্ড বয়! কেনার শেষ সুযোগ...

Gold VS Silver Price: সোনাকে ছাপিয়ে ছুটছে রুপোর দর! বছরের শেষে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য সুখবর। সোনার পাশাপাশি রুপোর দাম (Silver Price Hike) রকেট গতিতে বাড়ছে, এবং অঙ্কের হিসাবে এই 'সাদা ধাতু' সোনাকেও (Gold Price) ছাপিয়ে প্রচুর মুনাফা দিচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। দেশের ব্রোকারেজ ফার্মগুলোর দাবি, রুপোয় লগ্নিকারীরা দুর্দান্ত রিটার্ন পাচ্ছেন। 

| Dec 12, 2025, 03:32 PM IST

 

 

1/16

সোনা vs রুপো: কে কতটা লাভ দিল?

ব্রোকারেজ ফার্মগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত স্পট রুপোর দাম বেড়েছে ১০৮ শতাংশ। অন্যদিকে, সোনার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ৬৮ শতাংশে আটকে আছে।  

2/16

ধাতু সময় কাল দাম বৃদ্ধির হার

রুপো (স্পট) ২০২৪-এর ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫-এর ৯ ডিসেম্বর ১০৮% সোনা (স্পট) ২০২৪-এর ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫-এর ৯ ডিসেম্বর ৬৮%

3/16

রেকর্ড মূল্য:

চলতি বছরের ১০ ডিসেম্বর MCX-এ (মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ) প্রতি কেজি রুপোর দাম দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ শতাংশ বেড়ে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকায় পৌঁছায়, যা মাত্র ৯ মাসের মাথায় তার নিজের রেকর্ড ভেঙেছে।

4/16

রুপোর দাম

বিশেষজ্ঞদের দাবি, বর্ষশেষের আগেই এই দাম ২ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি (২.১ লক্ষ টাকা) ছুঁতে পারে। রুপোর দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন-   

5/16

শিল্পগত চাহিদা বৃদ্ধি:

বর্তমানে জেট বিমান, মহাকাশযান, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক চিপ, ইভি গাড়ির ব্যাটারি এবং সোলার প্যানেলের যন্ত্রাংশ তৈরি সহ বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় রুপোর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বাড়ছে।

6/16

ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত:

বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাত এবং মার্কিন শুল্ক নিয়ে উদ্বেগ নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে রুপোর চাহিদা বাড়িয়েছে।

7/16

ফেড রেট হ্রাস:

ডিসেম্বরের শেষে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজ়ার্ভের নতুন চেয়ারম্যান সুদের হার কমাতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। 

8/16

রুপোর দাম

ফেড রিজ়ার্ভ সুদ কমালে ডলারের দাম কমবে এবং সোনা-রুপোর মতো কমোডিটিতে লগ্নি বাড়বে।

9/16

সরবরাহ ও চাহিদার পার্থক্য:

অলঙ্কার সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শুভঙ্কর সেনের মতে, রুপোর খনিতে উৎপাদন কমায় সরবরাহ কমেছে, অন্যদিকে চাহিদা বেড়েছে।

10/16

বিনিয়োগ বৃদ্ধি:

 মিউচুয়াল ফান্ডের এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডে (ETF) রুপোয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম চাঙ্গা হচ্ছে।

11/16

ঐতিহাসিক সমীকরণ:

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সোনা-রুপোর দামের অনুপাত (বর্তমানে প্রায় ৬৮-৬৯) ঐতিহাসিক ভাবে সঠিক জায়গায় চলে এসেছে, যা রুপোর দাম বাড়ার ইঙ্গিত।

12/16

এখন কি রুপোয় বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ?

হ্যাঁ, বর্তমানে রুপোয় বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। তাতে ঝুঁকি কম এবং ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রুপোর দাম আরও বাড়তে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

13/16

রুপোর গয়না কিনবেন না:

গয়না কিনলে মেকিং চার্জ বাবদ অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়, তাই এতে লাভ কম। 

14/16

সিলভার ইটিএফ (ETF) বা মিউচুয়াল ফান্ড:

ভালো রিটার্নের জন্য রুপো নির্ভর এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (Silver ETF) বা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করা সবচেয়ে লাভজনক উপায়।

15/16

গোল্ড-সিলভার কম্বো ফান্ড:

বর্তমানে সোনা এবং রুপো একসঙ্গে রয়েছে এমন ইটিএফ বা মিউচুয়াল ফান্ডেও বিনিয়োগ করতে পারেন।

16/16

রুপোর দাম

বিশ্লেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, রুপোয় লগ্নির আগে অবশ্যই একজন আর্থিক বিশ্লেষকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি 'নেই'? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন 'আবিষ্কার করল' বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ 'ভূত'!

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি &#039;নেই&#039;? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন &#039;আবিষ্কার করল&#039; বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ &#039;ভূত&#039;!

SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি 'নেই'? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন 'আবিষ্কার করল' বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ 'ভূত'!

SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি 'নেই'? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন 'আবিষ্কার করল' বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ 'ভূত'! 7
Horoscope Today: মিথুনের সম্পত্তিক্রয়, ধনুর প্রেম, কুম্ভের অর্থ! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মিথুনের সম্পত্তিক্রয়, ধনুর প্রেম, কুম্ভের অর্থ! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মিথুনের সম্পত্তিক্রয়, ধনুর প্রেম, কুম্ভের অর্থ! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Dharmendra Prayer Meet: &#039;কখনও ভাবিনি এরকম কোনওদিন আসবে...&#039;, দিল্লিতে ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভায় চোখে জল হেমার...

Dharmendra Prayer Meet: 'কখনও ভাবিনি এরকম কোনওদিন আসবে...', দিল্লিতে ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভায় চোখে জল হেমার...

Dharmendra Prayer Meet: 'কখনও ভাবিনি এরকম কোনওদিন আসবে...', দিল্লিতে ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভায় চোখে জল হেমার... 10
BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?

BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?

BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই? 10