Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...

Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...
Budget announcement on sovereign gold bonds: কী এই সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড? কী সুবিধা এতে? বাজেটে সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড নিয়ে কী ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামণ? কেন তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা?
নির্মলা সীতারামণ বলেন, "প্রস্তাব করা হচ্ছে যে সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ডের ক্ষেত্রে মূলধনী মুনাফা কর (ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স) থেকে যে ছাড় দেওয়া হয়, তা শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোনও ব্যক্তি মূল ইস্যুর সময়ই ওই বন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং মেয়াদপূর্তিতে রিডেম্পশন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তা ধরে রাখবেন।”
তিনি কাগজভিত্তিক (paper-based) ভৌত সোনার বিকল্প হিসেবে SGB নিয়ে বলেন,“এখন আপনি যদি প্রাইমারি ইস্যু থেকে না কিনে বাজার থেকে SGB কেনেন, তাহলে বন্ড রিডিম করার সময় আপনাকে সম্পূর্ণ ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স দিতে হবে। যা কিনা ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হবে। তাই যারা বাজার থেকে SGB কিনেছেন, তাদের জন্য এটি খুবই খারাপ খবর আর যারা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে কিনছেন, তাদের জন্য খুবই ভালো।”
