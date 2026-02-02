English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...

Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...

Budget announcement on sovereign gold bonds: কী এই সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড? কী সুবিধা এতে? বাজেটে সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড নিয়ে কী ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামণ? কেন তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা?

| Feb 02, 2026, 12:33 PM IST
1/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবারই নবমবারের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। অনেকেই ভেবেছিলেন যে, বাজেটে হয়তো নির্মলা সীতারামণ আমদানিকৃত সোনার উপর শুল্ক হ্রাসের কথা ঘোষণা করবেন!

2/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

যার ফলে কমবে সোনা, রুপোর দাম কমবে! যদিও বাজেটে শুল্ক হ্রাসের ঘোষণা করেননি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ, তবে ক্রেতাদের নিরাশ না করে দামের পতনের ধারা অব্যাহত। 

3/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

বাজেটের পরই আবার কমল সোনা-রুপোর দাম। লাগাতার ৩ দিনে পতনে প্রায় ৪০% কমল রুপোর দাম। এমসিএক্সে ৬% কমে রুপোর দাম কেজি প্রতি দাঁড়িয়েছে ২,৪৯,৭১৩ টাকায়। ওদিকে কমেছে সোনার দামও। ১.৫% কমে এমসিএক্সে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে দাঁড়িয়েছে ১,৪০,০০০ টাকা। 

4/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

ওদিকে বাজেটে সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড (SGB) সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় বেঙ্গালুরুর সিইও বলেন, 'Holy moly!' কেন? তাঁর এই কথা বলার অর্থ কী?

5/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন যে, যারা প্রাথমিক ইস্যুতে SGB কিনেছেন, সভেরেইন গোল্ড বন্ড (SGB)-এর মূলধন লাভ থেকে কেবলমাত্র তাদেরই করছাড় দেওয়া হবে।

6/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

নির্মলা সীতারামণ বলেন, "প্রস্তাব করা হচ্ছে যে সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ডের ক্ষেত্রে মূলধনী মুনাফা কর (ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স) থেকে যে ছাড় দেওয়া হয়, তা শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোনও ব্যক্তি মূল ইস্যুর সময়ই ওই বন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং মেয়াদপূর্তিতে রিডেম্পশন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তা ধরে রাখবেন।”

7/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

এছাড়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাবে আরও বলেন যে, "এই করছাড়টি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-র মাধ্যমে ইস্যু করা সব ধরনের সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড (Sovereign Gold Bonds বা SGBs)-এর ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।”

8/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

নির্মলা সীতারামণের Sovereign Gold Bonds বা SGBs নিয়ে ঘোষণার পরই প্রতিক্রিয়া জানানো বিশিষ্টদের মধ্যে অন্যতম হলেন বেঙ্গালুরু ভিত্তিতক ক্যাপিটালমাইন্ডের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও দীপক শেনয়। 

9/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

তিনি কাগজভিত্তিক (paper-based) ভৌত সোনার বিকল্প হিসেবে SGB নিয়ে বলেন,“এখন আপনি যদি প্রাইমারি ইস্যু থেকে না কিনে বাজার থেকে SGB কেনেন, তাহলে বন্ড রিডিম করার সময় আপনাকে সম্পূর্ণ ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স দিতে হবে। যা কিনা ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হবে। তাই যারা বাজার থেকে SGB কিনেছেন, তাদের জন্য এটি খুবই খারাপ খবর আর যারা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে কিনছেন, তাদের জন্য খুবই ভালো।”

10/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড (SGB) কী? সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড হল ভৌত সোনা কেনা বা ধরে রাখার একটি ডিজিটাল বিকল্প। এগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) ইস্যু করে। গ্রাম হিসাবে SGB-র মূল্য নির্ধারিত হয়। যেখানে প্রতিটি বন্ড ইউনিট এক গ্রাম সোনাকে বোঝায়।

11/11

বাজেটে সোনার বন্ড নিয়ে বড় ঘোষণা, বাজেটের পরই সোনার দামে ফের পতন!

এর পাশাপাশি বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের তৃতীয় মেয়াদে, নির্মলা সীতারামণ তাঁর নবম বাজেট ভাষণে কৃষি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিল্প এবং পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন... 8
Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি...

Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি...

Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি... 8
Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে?

Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে?

Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে? 13