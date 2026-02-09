English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gold, Silver Price Fall: দাম পড়ছে হু হু করে! সোনা-রুপো কেনার জন্য এটাই কি সঠিক সময়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

Gold, Silver Price Fall: দাম পড়ছে হু হু করে! সোনা-রুপো কেনার জন্য এটাই কি সঠিক সময়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

Gold, Silver Price Drop: সোনা-রুপোর দামের গ্রাফে চড়াই-উতরাই অব্যাহত। দাম আজ পড়ছে তো, কাল আবার বাড়ছে।  

| Feb 09, 2026, 05:38 PM IST
1/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের সোনা, রুপোর দামে পতন। 

2/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

৪০ শতাংশ দাম কমে গিয়েছে সোনা ও রুপোর!

3/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

আর তারপরই সবার মনে প্রশ্ন, সোনা-রুপো কেনার এটাই কি সঠিক সময়? 

4/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

এমসিএক্স সোনার দাম ২৯ জানুয়ারি রেকর্ড করা ১,৯৩,০৯৬ টাকার তুলনায় প্রায় ২৩ শতাংশ কম লেনদেন হচ্ছে। 

5/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

অন্যদিকে, এমসিএক্স রূপার দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪,২০,০৪৮ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম থেকে ৪০ শতাংশ কমেছে। 

6/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার কারণে, এমসিএক্স সোনার এপ্রিল ফিউচার ২ শতাংশেরও বেশি বেড়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৫,৩৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

7/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

ওদিকে এমসিএক্স সিলভার মার্চ ফিউচারের দাম প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে প্রতি কেজি ২,৫০,৩০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

8/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

আন্তর্জাতিক বাজারে, স্পট সোনার দাম ৩.৯ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স দাঁড়িয়েছে ৪,৯৫৪.৯২ ডলারে।

9/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

দামের এই গ্রাফের নিরিখে সোনা ও রুপোয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটাই সঠিক সময় কিনা, সেই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূল্যবান ধাতুগুলি স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

10/10

সোনা-রুপো কেনার কি এটাই সঠিক সময়?

উল্লেখ্য, ভারতে আজ সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারি, ২৪ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১,৫৮,৮৪০ টাকা। আর ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১,৪৫,৬০০ টাকা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: খাস কলকাতায় BLO অফিস থেকে গায়েব নথি! রাতে ছাদের অ্যাসবেস্টস ভেঙে...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: খাস কলকাতায় BLO অফিস থেকে গায়েব নথি! রাতে ছাদের অ্যাসবেস্টস ভেঙে...

SIR in Bengal: খাস কলকাতায় BLO অফিস থেকে গায়েব নথি! রাতে ছাদের অ্যাসবেস্টস ভেঙে...

SIR in Bengal: খাস কলকাতায় BLO অফিস থেকে গায়েব নথি! রাতে ছাদের অ্যাসবেস্টস ভেঙে... 7
Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: &#039;বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...

Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...

Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের... 14
India-Pakistan Cricket Row: লোভী-নির্লজ্জ পাক-বাংলাদেশ, ভারত বয়কট তোলা স্রেফ বাহানা! জিভ বার করে আইসিসি বৈঠকে ৩ শর্তের ভিক্ষা...

India-Pakistan Cricket Row: লোভী-নির্লজ্জ পাক-বাংলাদেশ, ভারত বয়কট তোলা স্রেফ বাহানা! জিভ বার করে আইসিসি বৈঠকে ৩ শর্তের ভিক্ষা...

India-Pakistan Cricket Row: লোভী-নির্লজ্জ পাক-বাংলাদেশ, ভারত বয়কট তোলা স্রেফ বাহানা! জিভ বার করে আইসিসি বৈঠকে ৩ শর্তের ভিক্ষা... 10
Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?

Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?

Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে? 11