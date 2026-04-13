English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gold Price massive drops: এবার কি যুদ্ধ ভারতে? সোনা-রুপোর দামের রেকর্ড ধস: বিশ্ববাজারে চরম আতঙ্কের মধ্যেই বিশেষজ্ঞদের ভয়ংকর সতর্কবার্তা

Gold Price massive drops: এবার কি যুদ্ধ ভারতে? সোনা-রুপোর দামের রেকর্ড ধস: বিশ্ববাজারে চরম আতঙ্কের মধ্যেই বিশেষজ্ঞদের ভয়ংকর সতর্কবার্তা

Gold Price Huge fall: বিশ্ব রাজনীতিতে হঠাৎ ঘনীভূত হওয়া কালো মেঘের ছায়া সরাসরি আছড়ে পড়েছে ভারতের কমোডিটি বাজারে। ১৩ এপ্রিল, ২০২৬-এর সকালে সোনা ও রুপোর দামে বড় ধরণের ধস লক্ষ্য করা গেছে। 

| Apr 13, 2026, 01:31 PM IST
1/19

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে হরমুজ প্রণালী অবরোধের নির্দেশ এবং ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার খবরে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপদ সম্পদ হিসেবে পরিচিত সোনা ও রুপো বর্তমানে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেও অস্থির পরিস্থিতির শিকার।  

2/19

আজ ১৩ এপ্রিল সকালে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) খোলার সাথে সাথেই সোনা ও রুপোর দামে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়।

3/19

জুন ডেলিভারির সোনার ফিউচার প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,১০১ টাকা (০.৭%) কমে ১,৫১,৫৫১ টাকায় লেনদেন শুরু করেছে। অন্যদিকে, রুপোর দামে আরও বড় ধস নেমেছে। 

4/19

মে ডেলিভারির রুপোর ফিউচার প্রতি কেজিতে প্রায় ৫,৩১৩ টাকা (২% এর বেশি) হ্রাস পেয়ে ২,৩৭,৯৬১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

5/19

আন্তর্জাতিক বাজারেও একই চিত্র; কমেক্স-এ সোনার দাম প্রতি আউন্স প্রায় ৪,৭১৮ ডলারে নেমে এসেছে, যা গত এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন।

6/19

সাধারণত যুদ্ধ বা উত্তেজনার সময় সোনার দাম বাড়ে, কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। 

7/19

হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ ও তেলের দাম: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হরমুজ প্রণালী অবরোধের ঘোষণার ফলে জ্বালানি তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। এটি বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। 

8/19

 উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সামাল দিতে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমানোর পরিবর্তে আরও বাড়াতে পারে—এমন ধারণাই সোনার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।  

9/19

শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়া: পাকিস্তানের ইসলামাবাদে গত সপ্তাহান্তে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে মধ্যস্থতা বৈঠক হয়েছিল, তা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। কূটনৈতিক সমাধানের পথ রুদ্ধ হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা এখন নগদ ডলারের দিকে বেশি ঝুঁকছেন, যা ডলার ইনডেক্সকে শক্তিশালী করেছে এবং সোনার আবেদন কমিয়ে দিয়েছে।  

10/19

ডলারের শক্তিবৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য মুদ্রায় সোনা কেনা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে, ফলে চাহিদায় ভাটা পড়েছে।

11/19

ভারতের প্রধান শহরগুলোতে ২৪ ক্যারেট এবং ২২ ক্যারেট সোনার খুচরো বাজারে দামে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেছে: দিল্লি: ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫১,৩৮০ টাকা; ২২ ক্যারেট ১,৩৮,৭৬৫ টাকা। মুম্বই: ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫১,৬৪০ টাকা; ২২ ক্যারেট ১,৩৯,০০৩ টাকা। কলকাতা: ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫১,৪৫০ টাকা; ২২ ক্যারেট ১,৩৮,৮২৯ টাকা। চেন্নাই: ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫২,০৯০ টাকা; ২২ ক্যারেট ১,৩৯,৪১৬ টাকা।

12/19

বাজার বিশেষজ্ঞ মনোজ কুমার জৈনের মতে, "আমরা বর্তমানে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ অস্থিরতা প্রত্যক্ষ করছি। তেলের দাম এবং মুদ্রাস্ফীতি ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিচ্ছে।" বিশ্লেষকদের মতে, এমসিএক্স-এ সোনার জন্য ১,৫১,১০০ টাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল।   

13/19

যদি দাম এর নিচে চলে যায়, তবে এটি ১,৪৯,২০০ টাকা পর্যন্ত নামতে পারে। অন্যদিকে, রুপোর ক্ষেত্রে সাপোর্ট জোন হিসেবে ধরা হচ্ছে ২,৩৪,৪০০ টাকা।  

14/19

বিশেষজ্ঞরা এই মুহূর্তে বড় ধরণের পজিশন না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। শান্তি চুক্তির বিষয়ে ওয়াশিংটন ও তেহরান থেকে কোনো চূড়ান্ত ঘোষণা না আসা পর্যন্ত বাজার এই অস্থিরতার মধ্য দিয়েই যাবে।

15/19

যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী, তারা বড় কোনো দরপতনের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।   

16/19

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাজারে প্রবেশের আগে ভূ-রাজনৈতিক খবরাখবর নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।  

17/19

১৩ এপ্রিলের এই বাজার পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, ভূ-রাজনৈতিক প্রতিটি পদক্ষেপ সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন কেনাকাটা এবং সঞ্চয়কে প্রভাবিত করে।   

18/19

হরমুজ প্রণালীর সংকট যদি দ্রুত না কাটে, তবে সোনা ও রুপোর বাজারে এই অস্থিরতা আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। 

19/19

ভারতের সাধারণ মধ্যবিত্ত যারা উৎসব বা বিয়ের জন্য সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য এই অস্থির বাজার একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

