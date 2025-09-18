English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold Price on 18 September: স্বস্তির খবর, পুজোর মুখে সস্তা হল সোনা! দাম কমে....

Gold price: যে ভাবে সোনার দাম বেড়েছিল তাতে স্বাভাবিক ভাবেইসাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে গয়না ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তবে অবশেষে বৃহস্পতিবার মিলল কিছুটা স্বস্তির খবর। 

| Sep 18, 2025, 02:43 PM IST
1/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর আগে ফের কমল হলুদ ধাতুর দাম। মধ্য়বিত্তের জন্য স্বস্তির খবর। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামে সামান্য পতনের প্রভাব পড়েছে ভারতীয় বাজারেও। তাই বৃহস্পতিবারে সামান্য হলেও কমল সোনা ও রুপোর দাম।

2/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) অক্টোবর ফিউচারসে সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ১,০৯,৩০৩ টাকায় খোলে, যা আগের তুলনায় ৫১৯ টাকা বা ০.৪৭% কম। 

3/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

কলকাতায় ২২ ক্যারেট – ১ গ্রাম সোনার দাম ১০,১৯০ টাকা, গতকালের থেকে ৫০ টাকা কমল। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১০,১৯০০ টাকা, বুধবারের থেকে ৫০০ টাকা কমল। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ১০,১৯০০০ টাকা, গতকালের থেকে ৫০০০ টাকা কমল।

4/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

১৮ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম আজ রয়েছে ৮ হাজার ৩৭৭ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৮৩ হাজার ৭৭০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭০০ টাকা। একদিনে ১০০ টাকা দাম কমেছে।

5/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

কলকাতায় ২৪ ক্যারেট ––১ গ্রাম সোনার দাম ১১১১৭ টাকা, বুধবারের থেকে ৫৪ টাকা কমল। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১১১১৭০ টাকা, গতকালের থেকে ৫৪০ টাকা কমল। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ১১১১৭০০ টাকা, গগতকালের থেকে ৫৪০০ টাকা কমল।

6/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

চলতি বছরে সোনার দাম ইতিমধ্যেই ৩৯% বেড়েছে, ২০২৪ সালে ২৭% বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায়। ফেডের মুদ্রানীতি সহজ করার প্রত্যাশা, চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির শক্তিশালী ক্রয় এই উত্থানকে সমর্থন করেছে।

7/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

আজ মার্কিন ডলার সূচক (DXY) ৯৬.৯৯-এর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে, যা ০.১২% বৃদ্ধি নির্দেশ করছে।

8/8

সোনার দামে বিরাট পরিবর্তন

gold price today

আন্তর্জাতিক বাজারে বৃহস্পতিবার সোনার দামে পতন অব্যাহত থাকে, কারণ মার্কিন ডলার শক্তিশালী হয় ফেডারেল রিজার্ভের প্রত্যাশিত এক-চতুর্থাংশ শতাংশ হারে সুদ কমানোর পর। ভবিষ্যতে নীতি শিথিলকরণ নিয়েও ফেড একটি সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট

পরবর্তী অ্যালবাম

TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট

TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট

TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট 12
Bihar Horror: ১৪-র কিশোরীকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ৬ বর্বর! অচেতন শরীরেই চলল এক-এক করে ভোগ লালসা মেটানোর পালা...

Bihar Horror: ১৪-র কিশোরীকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ৬ বর্বর! অচেতন শরীরেই চলল এক-এক করে ভোগ লালসা মেটানোর পালা...

Bihar Horror: ১৪-র কিশোরীকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ৬ বর্বর! অচেতন শরীরেই চলল এক-এক করে ভোগ লালসা মেটানোর পালা... 8
Durga Puja 2025: কবে বোধন? অষ্টমীর অঞ্জলি ক&#039;টায়? সন্ধিপুজো? দেবীর কীসে আগমন, কীসে গমন? জেনে নিন দুর্গাপুজোর নিখুঁত সময়-নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2025: কবে বোধন? অষ্টমীর অঞ্জলি ক'টায়? সন্ধিপুজো? দেবীর কীসে আগমন, কীসে গমন? জেনে নিন দুর্গাপুজোর নিখুঁত সময়-নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2025: কবে বোধন? অষ্টমীর অঞ্জলি ক'টায়? সন্ধিপুজো? দেবীর কীসে আগমন, কীসে গমন? জেনে নিন দুর্গাপুজোর নিখুঁত সময়-নির্ঘণ্ট... 7
UPI UPDATE: নগদ টাকা লাগলে মুশকিল আসান, ATM যেতেই হবে না! ফোনে Gpay-Phonepay-PayTM থাকলেই হবে... বড় আপডেট...

UPI UPDATE: নগদ টাকা লাগলে মুশকিল আসান, ATM যেতেই হবে না! ফোনে Gpay-Phonepay-PayTM থাকলেই হবে... বড় আপডেট...

UPI UPDATE: নগদ টাকা লাগলে মুশকিল আসান, ATM যেতেই হবে না! ফোনে Gpay-Phonepay-PayTM থাকলেই হবে... বড় আপডেট... 11