English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gold News: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে সোনা! অবিশ্বাস্যরকম বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম... একলাফে একেবারে...

Gold News: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে সোনা! অবিশ্বাস্যরকম বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম... একলাফে একেবারে...

Gold, Silver price Surge due to Iran Israel War: বিশ্ব অর্থনীতিতে ডামাডোল... যুদ্ধের আবহে সাপ্লাই বাধাপ্রাপ্ত হলে দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা।

| Mar 02, 2026, 05:43 PM IST
1/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুদ্ধের আঁচ সোনার বাজারে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ লাগতেই আগুন সোনার দাম!

2/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং পালটা প্রত্যাঘাতে বিশ্ব অর্থনীতিতে ডামাডোল।

3/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

আর সেই অস্থির পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকেছেন সোনার মুদ্রার দিকে।

4/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট অনুসারে, সোনার দাম ২.৮৭% বেড়েছে, আর রুপোর দাম ২.৯৯% বেড়েছে।

5/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

যুদ্ধের আঁচে ভারতেও সোনা-রুপোর দামে ঊর্ধ্বগতি। ভারতে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১১,০০০ টাকা বেড়ে ১,৭৩,০৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। 

6/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

ওদিকে রুপোর দাম প্রতি কেজি ২,৮২,১৪০ টাকা থেকে বেড়ে ২,৯৪,৯০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এখন যুদ্ধের আবহে সাপ্লাই বাধাপ্রাপ্ত হলে দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা।

7/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

ইরান বনাম ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত তীব্র হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দাম বেড়েছে। এক আউন্স সোনার দাম ২.৫% শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,৪০৮ ডলারে।

8/8

যুদ্ধের আঁচে সোনার দাম আগুন!

স্পট সোনার দাম ২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে আউন্স প্রতি ৫,৩৬৮.০৯ ডলার। যা গত চার সপ্তাহেরও বেশি সময়ে সর্বোচ্চ। ওদিকে মার্কিন সোনার ফিউচার ২.৫৮% বেড়ে প্রতি আউন্স ৫,৩৮২.৬০ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য... 9
Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা?

Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা?

Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা? 12
Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের... 12