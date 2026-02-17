Gold Rate massive Fall: অবিশ্বাস্য পতন! সোনার দাম কমতে কমতে ফের ফিরছে ৭ বছর আগের দিনে, ১০ গ্রাম এত সস্তা?
Gold Price decreased: বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে বিনিয়োগের অন্যতম নিরাপদ ও জনপ্রিয় মাধ্যম হলো সোনা। দীর্ঘ সময় ধরে সোনার দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকার পর, সাম্প্রতিক বাজার পরিস্থিতি ভিন্ন সংকেত দিচ্ছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন দেখা গেছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতন কেবল সাময়িক নয়; বরং কিছু শক্তিশালী বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ কারণে খুব শীঘ্রই ১০ গ্রাম (২৪ ক্যারেট) সোনার দাম ৮০,০০০ টাকার ঘরে নেমে আসতে পারে।
১৭ ফেব্রুয়ারির এই মূল্যহ্রাস মধ্যবিত্তের জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা নিয়ে এলেও, সোনার বাজার সবসময়ই অস্থির। দীর্ঘমেয়াদে সোনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থাকলেও, বর্তমানের বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক নীতিগুলো দাম কমার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদি বর্তমান ধারা বজায় থাকে, তবে খুব শীঘ্রই সাধারণ মানুষ ৮০,০০০ টাকার আশেপাশে ১০ গ্রাম সোনা কেনার সুযোগ পাবেন।
