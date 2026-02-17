English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gold Rate massive Fall: অবিশ্বাস্য পতন! সোনার দাম কমতে কমতে ফের ফিরছে ৭ বছর আগের দিনে, ১০ গ্রাম এত সস্তা?

Gold Rate massive Fall: অবিশ্বাস্য পতন! সোনার দাম কমতে কমতে ফের ফিরছে ৭ বছর আগের দিনে, ১০ গ্রাম এত সস্তা?

Gold Price decreased: বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে বিনিয়োগের অন্যতম নিরাপদ ও জনপ্রিয় মাধ্যম হলো সোনা। দীর্ঘ সময় ধরে সোনার দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকার পর, সাম্প্রতিক বাজার পরিস্থিতি ভিন্ন সংকেত দিচ্ছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন দেখা গেছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতন কেবল সাময়িক নয়; বরং কিছু শক্তিশালী বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ কারণে খুব শীঘ্রই ১০ গ্রাম (২৪ ক্যারেট) সোনার দাম ৮০,০০০ টাকার ঘরে নেমে আসতে পারে।  

Feb 17, 2026, 02:40 PM IST
1/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

১৭ ফেব্রুয়ারির বাজার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রধান শহরগুলোতে সোনার দাম আগের দিনের তুলনায় প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত কমেছে।

2/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

রুপোর বাজার: সোনার পাশাপাশি রুপোর দামও আজ নিম্নমুখী। প্রতি কেজি রুপোর দাম বর্তমানে ৯০,০০০ থেকে ৯৩,০০০ টাকার মধ্যে রয়েছে।    

3/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

২৪ ক্যারেট (পাকা সোনা): বিনিয়োগকারীদের প্রিয় এই সোনার দাম বর্তমানে প্রতি ১০ গ্রামে ৮০,০০০ থেকে ৮১,০০০ টাকার আশেপাশে অবস্থান করছে। ২২ ক্যারেট (গয়না সোনা): সাধারণ ক্রেতাদের জন্য এই সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ৭৩,০০০ থেকে ৭৪,৫০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

4/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

দিল্লি: রাজধানী শহরে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৮০,৩৩০ টাকা। চেন্নাই: দক্ষিণ ভারতে সোনার চাহিদা তুঙ্গে থাকলেও আজ সেখানেও দামের পতন ক্রেতাদের স্বস্তি দিয়েছে।

5/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

কলকাতা ও মুম্বই: এই দুই মহানগরে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৮০,১৮০ টাকার কাছাকাছি এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রায় ৭৩,৫০০ টাকা।  

6/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

 আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের সঙ্গে মার্কিন ডলারের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকায় ডলার শক্তিশালী হচ্ছে। ডলারের মান বাড়লে অন্যান্য মুদ্রার সাপেক্ষে সোনা কেনা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা ও দাম দুই-ই কমে।  

7/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

 মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ এখনই সুদের হার কমানোর কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না। সুদের হার উচ্চস্তরে থাকলে বিনিয়োগকারীরা সোনার মতো অনুৎপাদক সম্পদের চেয়ে বন্ড বা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো নিশ্চিত আয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হন। বিনিয়োগকারীদের এই স্থানান্তর সোনার দামে নিম্নমুখী চাপের সৃষ্টি করছে।  

8/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

রাশিয়া-ইউক্রেন বা মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার সময় সোনা 'সেফ হ্যাভেন' হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে বড় ধরনের নতুন কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভীতি কমেছে। বাজারে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা (Risk-on sentiment) বাড়ায় সোনার প্রতি ঝোঁক কমছে।  

9/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

ভারত সরকার সম্প্রতি বাজেটে সোনার ওপর আমদানিশুল্ক (Import Duty) কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের দামের ব্যবধান কমেছে, যা সাধারণ ক্রেতাদের জন্য সোনা সস্তা হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে।  

10/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

বিগত বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বিপুল সোনা মজুত করলেও, বর্তমানে সেই গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে। বড় প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতাদের এই অনুপস্থিতি বাজারে সোনার চাহিদাকে সীমিত করে ফেলছে।  

11/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

টেকনিক্যাল চার্ট অনুযায়ী, সোনার দাম বর্তমানে একটি 'ডাবল টপ' রেজিস্ট্যান্স তৈরি করেছে। যদি এটি বর্তমানের সাপোর্ট লেভেল ভেঙে দেয়, তবে আন্তর্জাতিক বাজারে আউন্স প্রতি দাম ৩০০০ ডলারের নিচে নেমে আসতে পারে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে ভারতের ৮০,০০০ টাকার লক্ষ্যমাত্রায়।  

12/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

বিশেষজ্ঞরা এই মূল্যহ্রাসকে একটি 'মার্কেট কারেকশন' বা সংশোধন হিসেবে দেখছেন। সোনার দাম ৮০,০০০ টাকায় নামার সম্ভাবনা থাকলেও এটি রাতারাতি ঘটবে না। বরং এটি একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া হতে পারে।

13/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

যারা নতুন করে সোনা কিনতে চাইছেন, তারা একবারে সব টাকা বিনিয়োগ না করে ধাপে ধাপে কেনা শুরু করতে পারেন।  

14/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

সামনে যাদের বাড়িতে অনুষ্ঠান রয়েছে, তারা বর্তমানের এই কমে যাওয়া দামের সুযোগ নিতে পারেন। তবে বিনিয়োগের আগে অবশ্যই প্রতিদিনের বাজার দর এবং হলমার্ক যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।  

15/15

ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে লক্ষ্যণীয় পতন

১৭ ফেব্রুয়ারির এই মূল্যহ্রাস মধ্যবিত্তের জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা নিয়ে এলেও, সোনার বাজার সবসময়ই অস্থির। দীর্ঘমেয়াদে সোনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থাকলেও, বর্তমানের বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক নীতিগুলো দাম কমার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদি বর্তমান ধারা বজায় থাকে, তবে খুব শীঘ্রই সাধারণ মানুষ ৮০,০০০ টাকার আশেপাশে ১০ গ্রাম সোনা কেনার সুযোগ পাবেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য...

পরবর্তী অ্যালবাম

Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য...

Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য...

Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য... 7
Gautam Gambhir: ভারতের কোচের পদ ছাড়ছেন গুরু গম্ভীর? বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট আপডেট, একসঙ্গে ৩ ভূমিকার মেগা অফার...

Gautam Gambhir: ভারতের কোচের পদ ছাড়ছেন গুরু গম্ভীর? বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট আপডেট, একসঙ্গে ৩ ভূমিকার মেগা অফার...

Gautam Gambhir: ভারতের কোচের পদ ছাড়ছেন গুরু গম্ভীর? বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট আপডেট, একসঙ্গে ৩ ভূমিকার মেগা অফার... 8
School Holidays: বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল! কবে কখন? স্কুল ছুটির বড় ঘোষণার, রইল তলিকা...

School Holidays: বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল! কবে কখন? স্কুল ছুটির বড় ঘোষণার, রইল তলিকা...

School Holidays: বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল! কবে কখন? স্কুল ছুটির বড় ঘোষণার, রইল তলিকা... 8
Bengal Weather Update: ৩৩ ডিগ্রির দিকে ছুটছে কলকাতার পারদ! তাপমাত্রা চড়ছে হুহু করে...

Bengal Weather Update: ৩৩ ডিগ্রির দিকে ছুটছে কলকাতার পারদ! তাপমাত্রা চড়ছে হুহু করে...

Bengal Weather Update: ৩৩ ডিগ্রির দিকে ছুটছে কলকাতার পারদ! তাপমাত্রা চড়ছে হুহু করে... 9