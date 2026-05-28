Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Gold Price massive fall: বিগত দুমাসে সোনার দাম এতো কমেনি-- যুদ্ধ-আক্রান্ত বিশ্বে হলুদ ধাতুর দাম বিরাট কমে যাওয়া ভালো লক্ষণ নয়: বিশেষজ্ঞ

Gold Price massive fall: বিগত দু'মাসে সোনার দাম এতো কমেনি-- যুদ্ধ-আক্রান্ত বিশ্বে হলুদ ধাতুর দাম বিরাট কমে যাওয়া ভালো লক্ষণ নয়: বিশেষজ্ঞ

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 28, 2026, 08:35 PM IST|Updated: May 28, 2026, 08:35 PM IST

Gold price today: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। লেবাননে নতুন করে মৃত্যুর খবর আসছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বাজারে সোনা ও রূপার দামে বড় পতন। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) এই দুই ধাতুর দামই বিরাট কমে গিয়েছে। আমেরিকায় ডলারের শক্তিবৃদ্ধি এবং অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম এক লাফে বেড়ে যাওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর পিছনে মূল অনুঘটক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া সামরিক বিমান হামলা এবং সংঘাত।

 

1/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

আবার বিরাট পতন সোনা-রুপোর দামে। যুদ্ধ আবহে গত দুমাসে এতো বড় পতন আগে হয়নি।

2/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

ভারতের ঘরোয়া সোনার বাজারে সোনার দাম ১,৯৭৭ টাকা কমেছে।

3/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

এই পতনের জেরে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ১,৫৩,৬৫০ টাকার নিচে নেমে এসেছে। 

4/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

অন্যদিকে, আগস্ট মাসের চুক্তির সোনার দামও ১ শতাংশের বেশি কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৫৭,৭২৫ টাকা।

 

5/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

সোনার পাশাপাশি রূপার বাজারেও ধস নেমেছে। জুলাই মাসের চুক্তির রূপার ফিউচার মূল্য প্রায় ২ শতাংশ বা কেজি প্রতি ৫,১৭১ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ২,৬১,০৪১ টাকায়।

6/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

রুপার দামও প্রায় ২ শতাংশ কমে প্রতি কেজি ২,৬৮,১০০ টাকায় কেনাবেচা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উৎসবের ছুটির কারণে ভারতের বাজারে সকালের সেশন বন্ধ থাকার পর বিকালের সেশনে এই বড় পতন লক্ষ্য করা যায়। 

7/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম গত দুই মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে।

 

8/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রূপার এই দরপতনের প্রধান কারণ হলো মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শুরু হওয়া ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান একে অপরের ওপর নতুন করে বিমান হামলা শুরু করেছে।

9/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

ওয়াশিংটনের দাবি অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালীর কাছে ইরানের একটি ড্রোন অভিযান লক্ষ্য করে মার্কিন বাহিনী প্রথম হামলা চালায়। এর জবাবে ইরান কুয়েতে অবস্থিত একটি মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালায়।

 

10/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

সাধারণত যুদ্ধ বা রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে সোনা নিরাপদ বিনিয়োগ (Safe Haven) হিসেবে পরিচিত হলেও, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নিয়েছে। এই সংঘাতের জেরে বৈশ্বিক বাজারে মার্কিন ডলারের দাম এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে গেছে।

11/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

আন্তর্জাতিক বাজারে যেকোনও মূল্যবান ধাতু ডলারে কেনাবেচা হওয়ায়, ডলার শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য মুদ্রাধারীদের জন্য সোনা-রূপা কেনা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এর ফলে বাজারে ধাতুর চাহিদাও কমে যায়।

 

12/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

পাশাপাশি, সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

13/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে বিশ্বজুড়ে নতুন করে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

 

14/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, তেলের দাম বৃদ্ধি এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা এখন সোনার চেয়ে ডলারকে বেশি নিরাপদ মনে করছেন (Risk-off flows to the dollar)। 

15/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

সুদের হার বেশি থাকলে সোনা বা রুপার মতো অনুৎপাদনশীল সম্পদে বিনিয়োগের আকর্ষণ কমে যায়।

 

16/16

ভারতের বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যতদিন না পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের এই পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন সোনা ও রূপার বাজারে এই অস্থিরতা বজায় থাকবে এবং দাম আরও কিছুটা কমতে পারে।

Tags:
gold price
Silver price
gold price fall
Silver Price fall
MCX
geoplotical tension

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

Kolkata Police Modernization8 min ago
2

নয়নার পর এবার কুণাল ঘোষের বাড়িতে CID, বিধানসভায় ‘সই-কাণ্ডে’ চরম অস্বস্তিতে ২হেভিওয়েট

Naina Banerjee1 hr ago
3

ম্যাচের পর রাতে সুন্দরী মালকিন এলেন, ক্রিকেটারকে বিশেষ উষ্ণতায় বুঝিয়েই দিলেন সব

kavya maran2:26 PM IST
4

'বিশ্বাস' পরিবারে ভাঙন, বিচ্ছেদের পথে স্বরূপ-জুঁই

Swarup Biswas Divorce2:18 PM IST
5

নৈতিকদায় স্বীকার! এবার ভদ্রেশ্বর, পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ ৮ কাউন্সিলরের পদত্য়াগ

Bhadreswar municipality2:05 PM IST