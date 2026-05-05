Gold Price Massive Fall: রাজ্যে পালাবদলের পরই সোনার দামে বড় পরিবর্তন: অবিশ্বাস্য পতন হলুদ ধাতুতে, শুভ না অশুভ লক্ষ্মণ?

Gold Price huge fluctuated: বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে ভারতীয় ধাতব বাজারে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) এবং খুচরো সরফ বাজারে ৫ মে ২০২৬ তারিখে সোনা ও রুপোর দামে ধস। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা এবং মার্কিন ডলারের ওঠানামা ভারতীয় বাজারে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। 

| May 05, 2026, 12:37 PM IST
সোনার বাজারে বড় ধস

গত কয়েক মাসে সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর আজ বাজারে বড় পতন। ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ২,০০০ টাকা কমেছে

৫ মে ২০২৬-এর সকালের আপডেট অনুযায়ী, ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৯,৮৩০ টাকা।

গয়না তৈরির উপযুক্ত ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩৭,৩৪৪ টাকায় নেমে এসেছে।  

বিশেষজ্ঞদের মতে, গত সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সংঘাত বিরতি চুক্তির অনিশ্চয়তা এবং মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় লগ্নিকারীরা কিছুটা সতর্ক হয়ে পড়েছেন। 

 তবে ভারতে বিয়ের মরসুমের ঠিক আগে এই দাম কমে যাওয়া সাধারণ ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে।  

রুপোর দামে বিপুল পতন

সোনার চেয়েও বেশি অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে রুপোর বাজারে। মেট্রো শহরগুলোতে রুপোর দাম কেজিতে প্রায় ৭,০০০ টাকা কমেছে। গত কয়েক দিনে রুপোর দাম আকাশচুম্বী হওয়ার পর এই সংশোধন বাজারের জন্য স্বাভাবিক বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বর্তমানে রুপোর দাম প্রতি কেজি ২,৪৪,২৩০ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। চেন্নাই এবং হায়দ্রাবাদের মতো শহরগুলোতে রুপোর দাম দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় সামান্য বেশি (প্রায় ২.৬৫ লক্ষ টাকা)।  

তামার বাজারে চাঞ্চল্য

শিল্প ক্ষেত্রে অপরিহার্য ধাতু তামা বা কপারের দাম বর্তমানে রেকর্ড উচ্চতায় রয়েছে। ইলেকট্রিক ভেহিকল (EV) এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি খাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে তামার দাম গত এক বছরে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমসিএক্স (MCX) মার্কেটে তামার ফিউচার ট্রেডিংয়ে আজ কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখা গেলেও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে এর চাহিদা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তামা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম কৌশলগত ধাতু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।  

প্রধান শহরগুলোতে আজকের বাজার দর (মে ৫, ২০২৬)

কলকাতা: কলকাতায় আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৪৯,৭১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩৭,২৩৪ টাকা। রুপোর দাম প্রতি কেজি ২,৫৫,০০০ টাকা। দিল্লি: দেশের রাজধানীতে সোনার দাম কিছুটা বেশি। এখানে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনা বিকোচ্ছে ১,৫০,৪৩০ টাকায়। মুম্বাই: বাণিজ্য নগরীতে কলকাতার মতোই দাম লক্ষ্য করা গেছে। খুচরো বাজারে চাহিদাও ছিল চোখে পড়ার মতো। চেন্নাই: দক্ষিণ ভারতে সোনার চাহিদা সবসময়ই বেশি থাকে। সেখানে সোনার দাম ১,৫০,০০০ টাকার উপরেই অবস্থান করছে।

কেন এই দরের ওঠানামা?

আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি: মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েল বা আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা সোনার মতো নিরাপদ আশ্রয়ে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আবার শান্তি চুক্তির খবর এলে দাম কমে যায়।  

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সিদ্ধান্ত: সুদের হার বৃদ্ধির সংকেত পাওয়া গেলে ডলার শক্তিশালী হয়, যার ফলে সোনার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমে।  

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা: ২০২৪ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো (যেমন ভারতের RBI) রেকর্ড পরিমাণ সোনা মজুত করছে, যা দামকে একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নামতে দিচ্ছে না।

রুপি-ডলারের বিনিময় হার: ডলারের বিপরীতে ভারতীয় মুদ্রার মান কমলে আমদানিকৃত সোনার দাম বেড়ে যায়।

বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ

বর্তমান বাজারে হুটহাট করে বড় বিনিয়োগ না করার পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। দাম এখন কিছুটা সংশোধনের পথে রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী লগ্নির জন্য এটি ভালো সময় হতে পারে, তবে স্বল্প মেয়াদে ট্রেডিং করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ডিজিটাল গোল্ড বা গোল্ড ইটিএফ (Gold ETF) বর্তমানে নিরাপদ বিকল্প হিসেবে জনপ্রিয় হচ্ছে।  

ভবিষ্যতের পূর্বাভাস

আগামী কয়েক মাস সোনার দাম ১.৪৫ লক্ষ থেকে ১.৫৫ লক্ষ টাকার রেঞ্জে ঘোরাফেরা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। 

রুপোর ক্ষেত্রেও শিল্প চাহিদা বজায় থাকলে দাম পুনরায় ২.৭ লক্ষ টাকা হতে পারে। তামার দাম বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল কারণ বিশ্বজুড়ে গ্রিন এনার্জি প্রকল্পের বিস্তার ঘটছে।  

৫ মে ২০২৬ তারিখটি ভারতীয় কমোডিটি বাজারের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। সোনার দাম ১.৫ লক্ষ টাকার মনস্তাত্ত্বিক সীমার নিচে নেমে আসায় বাজারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সোনা, রুপো এবং তামার এই দামের লড়াই কেবল একটি ব্যবসা নয়, এটি বিশ্ব অর্থনীতির পালস বোঝার একটি মাধ্যম।  

