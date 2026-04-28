Gold Price Today: লক্ষ্মীবারে একধাক্কায় অনেক কমে গেল সোনার দাম- কোনও অশুভ ইঙ্গিত? না কি মহালাভ?

Gold Price Today: আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের অনিশ্চয়তা এবং তেলের আকাশছোঁয়া দামের কারণে বর্তমানে সোনার দামের গতিপ্রকৃতি কিছুটা স্থির বা একমুখী হয়ে রয়েছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ-- হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় তেলের দাম লাফিয়ে বাড়ছে, যা মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। 

| Apr 28, 2026, 10:08 AM IST
সোনার দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্থিরতা যেন কাটছেই না। কখনও কমছে আবার কখনও বাড়ছে? গত সপ্তাহে প্রায় ১৮ হাজার কমে দাঁড়ায় হলুদ ধাতুর দাম। আরও কমবে সোনার দাম? 

সোনার দাম

আজকের কী আপডেট? কমল না বাড়ল? 

সোনার দাম

দিল্লি: দিল্লিতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রায় ১,৫৪,৪৯০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪২,১০০ টাকা।

সোনার দাম

মুম্বই: বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৪,৮০০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪১,৯০০ টাকা।

সোনার দাম

চেন্নাই: দক্ষিণ ভারতের এই শহরে সোনার দাম বরাবরই একটু বেশি থাকে। আজ সেখানে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৫,৯০০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪২,৯০০ টাকা।

সোনার দাম

কলকাতা ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,৭০০। এবং ২২ ক্যারেট ১,৪০,৮৯০।

রুপোর দাম

সারা দেশেই রুপোর দাম আজ উর্ধ্বমুখী। শিল্পক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ার কারণে রুপোর দাম আজ বেশ চড়া।

রুপোর দাম

দিল্লি, মুম্বই ও কলকাতা: এই শহরগুলোতে প্রতি কেজি রুপোর দাম আজ প্রায় ২,৬৫,০০০ টাকা। চেন্নাই: চেন্নাইয়ে রুপার দাম বাকি শহরগুলোর তুলনায় বেশি, সেখানে আজ ১ কেজি রুপোর দাম প্রায় ২,৭৪,৯০০ টাকা।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমে মিলবে ফল কন্যার, হঠাৎ সুখবরে চমক বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমে মিলবে ফল কন্যার, হঠাৎ সুখবরে চমক বৃশ্চিকের 12
Liquor Price Hike: অবিশ্বাস্য হারে দাম বাড়তে চলেছে মদের, ১ মে থেকেই; বাড়তি খরচের জ্বালায় শান্তি নেই সুরাপায়ীদের 8
Mamata Banerjee: প্রচারের শেষদিনে কলকাতায় মেগা পদযাত্রা: 'ভোট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন না', সতর্ক করে দিলেন মমতা 7
Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী: পশ্চিম বর্ধমানে ‘রেড অ্যালার্ট’, একাধিক জেলায় শিলাবৃষ্টি 7