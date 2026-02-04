English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gold and Silver price hike again: হুড়মুড়িয়ে কমার পর আবার রেকর্ড দাম বাড়ল সোনা-রুপোর! বিয়ের মরসুমে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস হলুদ ধাতুতে...

Gold and Silver price hike again: হুড়মুড়িয়ে কমার পর আবার রেকর্ড দাম বাড়ল সোনা-রুপোর! বিয়ের মরসুমে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস হলুদ ধাতুতে...

Gold Price hike again: বুধবার সোনার দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার মাত্রা বিভিন্ন শহরে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, হায়দরাবাদের তুলনায় চেন্নাইতে সোনার দামে বৃদ্ধি ছিল অনেক বেশি। বর্তমানে হায়দরাবাদে ১০ গ্রাম সোনার দাম ১.৬০ লক্ষ টাকার উপরে থাকলেও, চেন্নাইতে তা ১.৬২ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। গত সপ্তাহের বিক্রির চাপের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।  

| Feb 04, 2026, 05:17 PM IST
1/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

ট্রাম্পের শুল্ক নীতি, মার্কিন-ইরান উত্তেজনা এবং ফেড মিটিংয়ের প্রভাব বর্তমানে বিশ্ববাজারে মূল্যবান ধাতুর দামে এক অভাবনীয় অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে সোনা ও রুপোর দাম প্রতিদিন নতুন রেকর্ড গড়ছে।    

2/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি খুব শীঘ্রই নতুন ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান নিয়োগ করবেন এবং আশা করছেন এরপর সুদের হার কমবে। এদিকে মার্কিন ডলারের মান গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। ডলারের এই দুর্বলতা আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা কেনাকে সস্তা করে তোলে, ফলে চাহিদা ও দাম উভয়ই বৃদ্ধি পায়।  

3/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি বর্তমানে অত্যন্ত উত্তপ্ত। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেছেন যে, তারা যদি পরমাণু চুক্তিতে না আসে তবে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।   

4/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

এর ফলে বিশ্ববাজারে একটি বাণিজ্য যুদ্ধের (Trade War) আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যখনই বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজার থেকে টাকা সরিয়ে 'সেফ হ্যাভেন' বা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনা ও রুপোর দিকে ঝোঁকেন। এই অতিরিক্ত চাহিদাই দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।  

5/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

সোনার এই আকাশচুম্বী দামের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ট্যারিফ' বা শুল্ক নীতি। ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা এবং মেক্সিকোর ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন।

6/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

ভারতের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম এক ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের গোল্ড ফিউচার্সে সোনার দাম ১০ গ্রাম প্রতি ১.৮০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করেছে। 

7/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

 মাত্র এক দিনের ব্যবধানে সোনার দাম প্রায় ১৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শতাংশের হিসেবে প্রায় ৯%।

8/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

 রুপো প্রতি কেজিতে ৪ লক্ষ টাকার মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বড় চমক। গত এক মাসেই রুপোর দাম প্রায় ৭৮% বেড়েছে।    

9/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

চেন্নাইয়ে সোনার নতুন দর: চেন্নাইতে আজ সোনার দাম আকাশচুম্বী হয়েছে: ২৪ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৬,৮৯০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬২,৫৬০ টাকায়। ২২ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৬,৩০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৯,০০০ টাকায়। ১৮ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৫,৪০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৭,৫০০ টাকায়। ১০০ গ্রামের ক্ষেত্রে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম একলাফে ৬৮,৯০০ টাকা বেড়ে ১৬,২৫,৬০০ টাকা হয়েছে।

10/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

হায়দরাবাদে সোনার নতুন দর: হায়দরাবাদের বাজারেও দামের পারদ চড়েছে: ২৪ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৬,৬০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬০,৫৩০ টাকায়। ২২ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৬,০৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৭,১৫০ টাকায়। ১৮ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৪,৯৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২০,৪০০ টাকায়।

11/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, সোনার এই দাম বৃদ্ধির প্রবণতা (Bullish Trend) আরও কিছুকাল বজায় থাকতে পারে। যদি সোনা ১,৮০,০০০ টাকার উপরে থিতু হতে পারে, তবে খুব শীঘ্রই এটি ১.৯০ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকার ঘরে পৌঁছে যাবে।

12/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, বাজারের এই চরম অস্থিরতায় যেকোনো বড় বিনিয়োগের আগে সার্টিফাইড আর্থিক উপদেষ্টাদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।  

13/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

সামগ্রিকভাবে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসী বাণিজ্য নীতি এবং ইরানের সাথে ঘনীভূত হওয়া যুদ্ধের মেঘ সোনা ও রুপোর বাজারকে অস্থির করে তুলেছে। 

14/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

যতদিন না বৈশ্বিক রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা আসছে, ততদিন মূল্যবান ধাতুর এই দাম কমার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমান সময়টি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Jadavpur Death: যাদবপুরে বহুতল থেকে পড়ে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু, ওপর থেকে থুতু ফেলতে গিয়ে....

পরবর্তী অ্যালবাম

Jadavpur Death: যাদবপুরে বহুতল থেকে পড়ে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু, ওপর থেকে থুতু ফেলতে গিয়ে....

Jadavpur Death: যাদবপুরে বহুতল থেকে পড়ে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু, ওপর থেকে থুতু ফেলতে গিয়ে....

Jadavpur Death: যাদবপুরে বহুতল থেকে পড়ে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু, ওপর থেকে থুতু ফেলতে গিয়ে.... 7
Ola, Uber, Rapido: আর পাবেন না ওলা-উবার-র‍্যাপিডো! ভারতের বুক কাঁপানো ভোগান্তির বিরাট আপডেটে ঝড়...

Ola, Uber, Rapido: আর পাবেন না ওলা-উবার-র‍্যাপিডো! ভারতের বুক কাঁপানো ভোগান্তির বিরাট আপডেটে ঝড়...

Ola, Uber, Rapido: আর পাবেন না ওলা-উবার-র‍্যাপিডো! ভারতের বুক কাঁপানো ভোগান্তির বিরাট আপডেটে ঝড়... 8
Mamata Banerjee Vs ECI: বিগ বিগ ব্রেকিং! নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে &#039;ডিসক্রিপেন্সি&#039; নোটিস! ৪ দিন বাকি থাকতেই বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

Mamata Banerjee Vs ECI: বিগ বিগ ব্রেকিং! নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে 'ডিসক্রিপেন্সি' নোটিস! ৪ দিন বাকি থাকতেই বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

Mamata Banerjee Vs ECI: বিগ বিগ ব্রেকিং! নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে 'ডিসক্রিপেন্সি' নোটিস! ৪ দিন বাকি থাকতেই বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির... 15
BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা!

BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা!

BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা! 9