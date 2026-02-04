Gold and Silver price hike again: হুড়মুড়িয়ে কমার পর আবার রেকর্ড দাম বাড়ল সোনা-রুপোর! বিয়ের মরসুমে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস হলুদ ধাতুতে...

Gold and Silver price hike again: হুড়মুড়িয়ে কমার পর আবার রেকর্ড দাম বাড়ল সোনা-রুপোর! বিয়ের মরসুমে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস হলুদ ধাতুতে...
Gold Price hike again: বুধবার সোনার দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার মাত্রা বিভিন্ন শহরে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, হায়দরাবাদের তুলনায় চেন্নাইতে সোনার দামে বৃদ্ধি ছিল অনেক বেশি। বর্তমানে হায়দরাবাদে ১০ গ্রাম সোনার দাম ১.৬০ লক্ষ টাকার উপরে থাকলেও, চেন্নাইতে তা ১.৬২ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। গত সপ্তাহের বিক্রির চাপের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ট্রাম্পের শুল্ক নীতি, মার্কিন-ইরান উত্তেজনা এবং ফেড মিটিংয়ের প্রভাব বর্তমানে বিশ্ববাজারে মূল্যবান ধাতুর দামে এক অভাবনীয় অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে সোনা ও রুপোর দাম প্রতিদিন নতুন রেকর্ড গড়ছে।
চেন্নাইয়ে সোনার নতুন দর: চেন্নাইতে আজ সোনার দাম আকাশচুম্বী হয়েছে: ২৪ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৬,৮৯০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬২,৫৬০ টাকায়। ২২ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৬,৩০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৯,০০০ টাকায়। ১৮ ক্যারেট (১০ গ্রাম): ৫,৪০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৭,৫০০ টাকায়। ১০০ গ্রামের ক্ষেত্রে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম একলাফে ৬৮,৯০০ টাকা বেড়ে ১৬,২৫,৬০০ টাকা হয়েছে।
