/Gold Price Big Fall: ইরান যুদ্ধের ছায়া: সম্পদ বাঁচাতে দেশবাসীকে মোদীর সোনা কেনায় বড় বারণ, বিরাট কমল হলুদ ধাতুর দাম

Gold Price Today: ভারতের বাণিজ্য মার্কেটে গত কয়েক দিনের চরম উত্তেজনার পর আজ বৃহস্পতিবার সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) রুপোর দাম প্রতি কেজিতে প্রায় ৩,৩০০ টাকার বেশি এবং সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬০০ টাকার কাছাকাছি কমেছে। বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং মার্কিন ও চিনা রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠককে কেন্দ্র করে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক অবস্থানই এই মূল্যহ্রাসের প্রধান কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
আজকে এমসিএক্স (MCX) জুলাই ফিউচারে রুপোর দাম ১.১ শতাংশ কমে ২,৯৬,৮৭৯ টাকা প্রতি কেজিতে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, জুন গোল্ড ফিউচার ০.৭ শতাংশ কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬১,০২৭ টাকায় লেনদেন হচ্ছে।
অথচ গত অধিবেশনেই শুল্ক বৃদ্ধির কারণে রুপোর দাম এক দিনে প্রায় ২১,০০০ টাকা এবং সোনার দাম প্রায় ৯,০০০ টাকা বেড়েছিল।
আজকের এই দাম পতন মূলত বুধবারের আকাশচুম্বী বৃদ্ধির পর একটি স্বাভাবিক বাজার সমন্বয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।
বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির নজর বেইজিং-এর দিকে, যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এক গুরুত্বপূর্ণ শিখর সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন।
এই বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু দুই দেশের মধ্যে ভঙ্গুর বাণিজ্য চুক্তি রক্ষা করা আর মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ইরান যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলা করা।
বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন যে, এই আলোচনার মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হতে পারে।
যদি দুই পরাশক্তির মধ্যে ইতিবাচক কোনও সমঝোতা হয়, তবে সোনার মতো 'সেফ হ্যাভেন' বা নিরাপদ সম্পদের চাহিদা আরও কমতে পারে, যা দামকে আরও নিচের দিকে ঠেলে দেবে।
ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে শুরু হওয়া ইরান যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছে।
আন্তর্জাতিক এনার্জি এজেন্সি (IEA)-এর মতে, যুদ্ধের ফলে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে তেল সরবরাহ ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে।
এই যুদ্ধের কারণে উদ্ভূত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার উচ্চ রাখতে পারে, এমন আশঙ্কায় সোনার বাজারে বিনিয়োগকারীরা কিছুটা পিছু হটেছেন।
উচ্চ সুদের হারের পরিবেশে সোনা বা রুপোর মতো সুদহীন ধন সম্পদের আকর্ষণ বিনিয়োগকারীদের কাছে কমে যায়।
ভারত সরকার সম্প্রতি সোনা ও রুপার ওপর আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, তার প্রভাব এখনও বাজারে স্পষ্ট।
শুল্ক বৃদ্ধির ফলে দেশের বাজারে সোনার দাম আন্তর্জাতিক মূল্যের তুলনায় অনেক বেশি প্রিমিয়ামে লেনদেন হচ্ছে।
সরকারের উদ্দেশ্য ছিল আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা করা এবং রুপির পতন ঠেকানো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশবাসীর প্রতি সোনা কেনা কমানোর আবেদন এই বার্তাকে আরও জোরালো করেছে।
বিশেষজ্ঞের মতে, চলতি সপ্তাহে সোনা ও রুপোর বাজারে এই অস্থিরতা বজায় থাকবে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার বর্তমান স্তর (Support Level) প্রতি আউন্সে ৪,৬৮১-৪,৬৩৪ ডলারের মধ্যে এবং প্রতিরোধ স্তর (Resistance Level) ৪,৭৪০-৪,৭৭০ ডলারের আশেপাশে। রুপার ক্ষেত্রে সাপোর্ট ৮৬.৬০ ডলার এবং রেজিস্ট্যান্স ৯২-৯৫ ডলারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।
নয়া দিল্লি: ১,৬১,৯৫০ টাকা (২৪ ক্যারেট)
মুম্বই: ১,৬২,২৩০ টাকা (২৪ ক্যারেট)
কলকাতা: ১,৬১,৯৪০ টাকা (২৪ ক্যারেট)
চেন্নাই: ১,৬২,৬৩০ টাকা (২৪ ক্যারেট)
বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমান পরিস্থিতি বেশ জটিল। একদিকে ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সোনার দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে উচ্চ সুদের হার এবং বিশ্ব নেতাদের কূটনৈতিক তৎপরতা দাম কমানোর চাপ তৈরি করছে।
আগামী কয়েক দিনে ট্রাম্প ও শি জিনপিং-এর বৈঠকের চূড়ান্ত ফলাফলই নির্ধারণ করে দেবে যে সোনা ও রুপা আবার নতুন কোনও রেকর্ডের দিকে যাবে নাকি আরও বড় পতনের মুখে পড়বে।
সাধারণ ক্রেতাদের জন্য পরামর্শ হল, বর্তমানের এই উচ্চ ও অস্থির বাজারে বড় কোনও বিনিয়োগের আগে বাজারের স্থিতিশীলতার অপেক্ষা করা শ্রেয়।