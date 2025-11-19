English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Gold Rate Huge hike: খানিক কমার পর ফের বাড়ল সোনার দাম, আর কত? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, FD না করে সোনা কিনুন! ডিসেম্বরে বড় বদল...

Gold Price Today: পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে বিয়ের মরশুম। আরও একবার দেশে রেকর্ড হারে বিয়ে হতে চলেছে আগামী চার মাসের মধ্যে। আর বিয়ে মানে তো সোনার গহনা চাই-ই চাই। বিয়ের মরশুম শুরু হতেই বিশাল বাড়ল সোনার দাম (Gold Price Hike)। রাতারাতি একদিনেই ১২ হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে সোনার দাম। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে রুপোর দাম। তবে একদিনে দু-বার বদল হল সোনার দামে (Gold Price Today)। সকালের পর বিকেলে বদলে গেল গোল্ড রেট (Gold Rate)। দ

| Nov 19, 2025, 07:44 PM IST
1/9

সোনার দাম

সোনা মাত্রই শুভ। যে কোনওদিনই সোনা কেনা যায়। তবে যেদিন সোনা কিনছেন, সেদিন সোনার দাম কত, দেখে নিন। তারপর দোকানের দাম যাচাই করুন। দেখে নিন আজ সোনার দাম কত। বাংলায় সোনার দাম আজ কত, তা জানতে চোখ রাখুন নিচের চার্টে। আজ, বুধবার, ১৯ নভেম্বর, ফের কি কমল দাম? দেখে নিন নিচের রেটচার্ট। এই রেট চার্ট  বাংলার জন্যই বরাদ্দ। 

2/9

২৪ ক্যারেটের সোনার দাম

আজ, ১৯ নভেম্বর ২৪ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ১২ হাজার ৪৮৬ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৬০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬০০ টাকা। একদিনে ১২ হাজার টাকা দাম বেড়েছে সোনার। ১০ গ্রাম সোনার দাম একদিনে ১২০০ টাকা দাম বেড়েছে।

3/9

২২ ক্যারেট সোনার দাম

আজ ২২ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ১১ হাজার ৪৪৫ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৫০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা। একদিনে ১১ হাজার টাকা দাম বেড়েছে সোনার।  ১০ গ্রাম সোনার দাম বেড়েছে ১১০০ টাকা।  

4/9

১৮ ক্যারেট সোনার দাম

১৮ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম আজ রয়েছে ৯ হাজার ২৬৪ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৯৩ হাজার ৬৪০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪০০ টাকা। একদিনেই ৯ হাজার টাকা দাম বেড়েছে সোনার।  

5/9

রুপোর দাম

আজ সোনার দামের পাশাপাশি রুপোর দামও বেড়েছে। ১০০ গ্রাম রুপোর দাম আজ রয়েছে ১৬ হাজার ৫০০ টাকা। ১ কেজি রুপোর দাম আজ রয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। ৩ হাজার টাকা দাম বেড়েছে রুপোর একদিনেই।

6/9

সোনার দাম

১৯৯৩ সালে তৈরি হয় স্বর্ণশিল্প বাঁচাও কমিটি। গোটা রাজ্যেই কার্যকর এই সংগঠন। স্বর্ণশিল্পী এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই সংগঠনের কার্যকলাপ। বর্তমানে এর কার্যনির্বাহী সভাপতি সমর কুমার দে। 

7/9

সোনার দাম

মনে রাখবেন, সোনার বিশুদ্ধতা সাধারণত ক্যারেটে মাপা হয়। কত ক্যারেটের সোনা (Gold Price Today) কিনছেন, দেখে নিন। প্রতি ক্যারেটের দাম আলাদা।  সোনার দাম: যেদিন সোনা কিনছেন, সেদিন সোনার দাম কত, দেখে নিন। তারপর দোকানের দাম যাচাই করুন। গয়না কেনার ক্ষেত্রে বাই-ব্যাক পলিসি জেনে রাখা জরুরি।  সেলস পার্সনদের থেকে নিশ্চিত হয়ে নিন,  ভবিষ্যতে এই সোনা জুয়েলার্সের কাছে বিক্রি করলে কতটা অর্থ ফেরত পাবেন।  

8/9

সোনার আমদানি মূল্য কমিয়েছে সরকার

বর্তমানে সরকার সোনা ও রূপার মূল আমদানি মূল্য প্রতি ১০ গ্রামে ৪২ ডলার ও রূপার বেস আমদানি মূল্য প্রতি কেজিতে ১০৭ ডলার কমিয়েছে। বিশ্ব বাজারে সোনা ও রূপার দামের চলমান ওঠানামার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।  

9/9

সোনার আমদানি মূল্য কমিয়েছে সরকার

আমদানির উপর শুল্ক গণনা করার জন্য বেস প্রাইস ব্যবহার করা হয়। মূল আমদানি মূল্য প্রতি ১৫ দিন অন্তর আপডেট করা হয়। বেস প্রাইস কমানোর মাধ্যমে সরকার আমদানিকারকদের উপর করের বোঝা কমিয়ে দেয়, যা অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম স্থিতিশীল করতেও সাহায্য করতে পারে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ...

SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ...

SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ... 8
ICC ODI Ranking: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়!

ICC ODI Ranking: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়!

ICC ODI Ranking: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়! 7
ATM Safety Tips: ক্যানসেল বোতাম ২ বার টিপলেই পিন চুরি আটকায় না! ATM সুরক্ষায় বড় সত্যি ফাঁস... RBI স্পষ্ট জানাল...

ATM Safety Tips: ক্যানসেল বোতাম ২ বার টিপলেই পিন চুরি আটকায় না! ATM সুরক্ষায় বড় সত্যি ফাঁস... RBI স্পষ্ট জানাল...

ATM Safety Tips: ক্যানসেল বোতাম ২ বার টিপলেই পিন চুরি আটকায় না! ATM সুরক্ষায় বড় সত্যি ফাঁস... RBI স্পষ্ট জানাল... 7
Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি...

Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি...

Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি... 7