Gold Rate Huge hike: খানিক কমার পর ফের বাড়ল সোনার দাম, আর কত? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, FD না করে সোনা কিনুন! ডিসেম্বরে বড় বদল...
Gold Price Today: পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে বিয়ের মরশুম। আরও একবার দেশে রেকর্ড হারে বিয়ে হতে চলেছে আগামী চার মাসের মধ্যে। আর বিয়ে মানে তো সোনার গহনা চাই-ই চাই। বিয়ের মরশুম শুরু হতেই বিশাল বাড়ল সোনার দাম (Gold Price Hike)। রাতারাতি একদিনেই ১২ হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে সোনার দাম। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে রুপোর দাম। তবে একদিনে দু-বার বদল হল সোনার দামে (Gold Price Today)। সকালের পর বিকেলে বদলে গেল গোল্ড রেট (Gold Rate)। দ
সোনার দাম
সোনা মাত্রই শুভ। যে কোনওদিনই সোনা কেনা যায়। তবে যেদিন সোনা কিনছেন, সেদিন সোনার দাম কত, দেখে নিন। তারপর দোকানের দাম যাচাই করুন। দেখে নিন আজ সোনার দাম কত। বাংলায় সোনার দাম আজ কত, তা জানতে চোখ রাখুন নিচের চার্টে। আজ, বুধবার, ১৯ নভেম্বর, ফের কি কমল দাম? দেখে নিন নিচের রেটচার্ট। এই রেট চার্ট বাংলার জন্যই বরাদ্দ।
২৪ ক্যারেটের সোনার দাম
২২ ক্যারেট সোনার দাম
১৮ ক্যারেট সোনার দাম
রুপোর দাম
সোনার দাম
সোনার দাম
মনে রাখবেন, সোনার বিশুদ্ধতা সাধারণত ক্যারেটে মাপা হয়। কত ক্যারেটের সোনা (Gold Price Today) কিনছেন, দেখে নিন। প্রতি ক্যারেটের দাম আলাদা। সোনার দাম: যেদিন সোনা কিনছেন, সেদিন সোনার দাম কত, দেখে নিন। তারপর দোকানের দাম যাচাই করুন। গয়না কেনার ক্ষেত্রে বাই-ব্যাক পলিসি জেনে রাখা জরুরি। সেলস পার্সনদের থেকে নিশ্চিত হয়ে নিন, ভবিষ্যতে এই সোনা জুয়েলার্সের কাছে বিক্রি করলে কতটা অর্থ ফেরত পাবেন।
সোনার আমদানি মূল্য কমিয়েছে সরকার
