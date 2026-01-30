English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Turns Cheaper By Rs 10,000 Today: বিস্ময় পতন! বাজেটের আগেই অবিশ্বাস্য কমল সোনার দাম, এখনই কিনবেন না কি এ কোনও অশুভ ইঙ্গিত? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

Gold Price Fall suddenly: গত কয়েকদিন ধরে রকেটের গতিতে বাড়ার পর শুক্রবার ভারতের সোনার বাজারে বড়সড় ধস। বৃহস্পতিবার যে সোনা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল, শুক্রবার সকালেই তার দাম এক ধাক্কায় অনেকটা কমে যাওয়ায় সাধারণ ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ কিছু কারণ এই আকস্মিক পতনের পেছনে কাজ করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।  

| Jan 30, 2026, 04:50 PM IST
রেকর্ড উত্থানের পর আকস্মিক পতন

বৃহস্পতিবার দিল্লির বাজারে ২৪ ক্যারেট (৯৯.৯ শতাংশ বিশুদ্ধতা) সোনার দাম সমস্ত কর মিলিয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৮৩,০০০ টাকায় পৌঁছে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড তৈরি করেছিল।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জেও (MCX) ছবিটা ছিল একই রকম। ফেব্রুয়ারি গোল্ড ফিউচার্সের দাম উঠেছিল ১,৮০,৭৭৯ টাকায় এবং এপ্রিলের চুক্তিতে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৯৩,০৯৬ টাকা পর্যন্ত ছুঁয়েছিল।

তবে শুক্রবারের চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। 'গুডরিটার্নস'-এর তথ্য অনুযায়ী, গতকালের ১,৭৯,০১০ টাকা থেকে কমে আজ সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৭০,৭৭০ টাকা। অর্থাৎ, মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনার দাম প্রায় ১০,০০০ টাকা কমেছে। 

যদিও ইন্ডিয়ান বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (IBJA)-এর হিসাবে শুক্রবার সকালে দাম ছিল ১,৭৫,৩৪০ টাকা। এই বিশাল ব্যবধান ও অস্থিরতা বিনিয়োগকারীদের মনে একটিই প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে— এখন কি সোনা কেনা উচিত, না কি আরও দাম কমার জন্য অপেক্ষা করা ভালো?  

ডলার ইনডেক্সের ওঠানামা:

আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের শক্তি বাড়লে সাধারণত সোনার দাম কমে। বর্তমানে ডলারের সূচকে ব্যাপক অস্থিরতা চলায় সোনার দামও স্থির থাকতে পারছে না।  

ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট:

সামনেই ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট। বাজেটে সোনা আমদানির শুল্ক বা অন্য কোনো নীতিগত পরিবর্তন হবে কি না, তা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংশয় রয়েছে।  

ভৌগোলিক রাজনৈতিক উত্তেজনা:

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা বাড়ালেও, দাম যখন খুব উঁচুতে উঠে যায়, তখন বড় বিনিয়োগকারীরা মুনাফা তুলে নিতে শুরু করেন, যার ফলে সাময়িকভাবে দাম কমে।  

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ: কী করবেন আপনি?

পৃথ্বী ফিনমার্ট কমোডিটি রিসার্চের মনোজ কুমার জৈন এবং মেহতা ইক্যুইটিজের রাহুল কালান্ত্রির মতো বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী দিনেও সোনার বাজারে এই অস্থিরতা বজায় থাকবে।  

যাঁরা কিনতে চান (Buy):

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজার যখন পড়ে যায়, তখন ধাপে ধাপে সোনা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। মনোজ জৈন পরামর্শ দিয়েছেন যে, সোনার দাম যদি প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬৮,০০০ থেকে ১,৬৪,০০০ টাকার মধ্যে নেমে আসে, তবে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের জন্য কেনা শুরু করা যেতে পারে। ২০২৬ এবং তার পরবর্তী সময়েও সোনা একটি শক্তিশালী সম্পদ হিসেবে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।  

যাঁরা বিক্রি করতে চান (Sell):

যাঁদের খুব জরুরি অর্থের প্রয়োজন, তাঁরা এই উচ্চমূল্যে সোনা বিক্রি করে লাভ তুলে নিতে পারেন। অনেক বিনিয়োগকারী তাঁদের হাতে থাকা সোনার ৪০-৫০ শতাংশ বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তুলছেন এবং বাকিটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিচ্ছেন।  

যাঁরা অপেক্ষা করছেন (Hold):

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের (৫ থেকে ১০ বছর) জন্য পরামর্শ হলো— সোনার বর্তমান ওঠানামায় আতঙ্কিত না হয়ে সম্পদটি ধরে রাখা। মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে বাঁচার জন্য সোনা অন্যতম সেরা মাধ্যম।  

আন্তর্জাতিক বাজার:

সোনার সাপোর্ট রয়েছে ৫,২২০ এবং ৫,১১০ ডলারে। অন্যদিকে রেজিস্ট্যান্স বা বাধা রয়েছে ৫,৪৮০ এবং ৫,৫৫৫ ডলার প্রতি ট্রয় আউন্স।  

দেশীয় বাজার (MCX):

সোনার মজবুত সাপোর্ট রয়েছে ১,৬৫,৫০০ এবং ১,৬১,১০০ টাকায়। যদি দাম বাড়ে, তবে এটি ১,৭৪,৪০০ এবং ১,৮০,০০০ টাকার বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।  

সোনার বাজারে এখন 'টাইমিং' করার চেয়ে 'ধৈর্য' ধরা বেশি জরুরি। একবারে সব টাকা বিনিয়োগ না করে ছোট ছোট কিস্তিতে সোনা কেনা বা গোল্ড ইটিএফ-এ বিনিয়োগ করা নিরাপদ হতে পারে।

তবে যেকোন বিনিয়োগের আগে নিজের আর্থিক লক্ষ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

শুক্রবারের এই ১০,০০০ টাকার পতন যেমন ক্রেতাদের জন্য সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি এটি বাজারের অনিশ্চয়তাকেও স্পষ্ট করে তুলেছে।

